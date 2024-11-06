Слован Братислава
1
Динамо Загреб
4
05 листопада
19:45
ПСВ
4
Жирона
0
05 листопада
19:45
Селтік
3
РБ Лейпциг
1
05 листопада
22:00
Боруссія Дортмунд
1
Штурм
0
05 листопада
22:00
Ліверпуль
4
Баєр Леверкузен
0
05 листопада
22:00
Лілль
1
Ювентус
1
05 листопада
22:00
Реал Мадрид
1
Мілан
3
05 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
4
Манчестер Сіті
1
05 листопада
22:00
Болонья
0
Монако
1
05 листопада
22:00
Брюгге
-
Астон Вілла
-
06 листопада
19:45
Шахтар
-
Янг Бойз
-
06 листопада
19:45
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Барселона
-
06 листопада
22:00
ПСЖ
-
Атлетіко
-
06 листопада
22:00
Баварія
-
Бенфіка
-
06 листопада
22:00
Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Спарта Прага
-
Брест
-
06 листопада
22:00
Слован Братислава
-
Мілан
-
26 листопада
19:45
Спарта Прага
-
Атлетіко
-
26 листопада
19:45
Манчестер Сіті
-
Феєнорд
-
26 листопада
22:00
Інтер
-
РБ Лейпциг
-
26 листопада
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
26 листопада
22:00
Баєр Леверкузен
-
РБ Зальцбург
-
26 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Арсенал
-
26 листопада
22:00
Баварія
-
ПСЖ
-
26 листопада
22:00
Барселона
-
Брест
-
26 листопада
22:00
Штурм
-
Жирона
-
27 листопада
19:45
Црвена Звезда
-
Штутгарт
-
27 листопада
19:45
Монако
-
Бенфіка
-
27 листопада
22:00
ПСВ
-
Шахтар
-
27 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Реал Мадрид
-
27 листопада
22:00
Селтік
-
Брюгге
-
27 листопада
22:00
Динамо Загреб
-
Боруссія Дортмунд
-
27 листопада
22:00
Астон Вілла
-
Ювентус
-
27 листопада
22:00
Болонья
-
Лілль
-
27 листопада
22:00

Анчелотті: Проблема Реала полягає не у Вінісіусі чи Мбаппе

06 листопада 2024

Карло Анчелотті, Getty Images

Керманич Реала прокоментував поразку від Мілана.

Мадридський Реал у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА зазнав поразки на власному полі від італійського Мілана.

Реал — Мілан 1:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті прокоментував виступ власної команди.

"Нам потрібно починати хвилюватись, бо ми не показуємо найкращу версію себе. Ми не є достатньо компактними, і нам потрібно це змінити. Нам бракує порядку в команді і, як наслідок, ми пропускаємо занадто багато голів.

Заміна Вальверде? У Феде були проблеми зі спиною. Він добре тренувався вчора, але в першому таймі був не в найкращому стані. Тому я його зняв із гри під час перерви.

Наша проблема полягає не у Вінісіусі чи Мбаппе, і не в тому, чи знайшли вони порозуміння між собою. Справа в тому, із якою легкістю суперник наближається до наших воріт у небезпечних ситуаціях. Ми повинні працювати набагато тісніше разом як команда у важливі моменти

Зараз ми не здатні продемонструвати ефективну трудову етику", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі мадридський Реал гостюватиме в англійського Ліверпуля.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди
статті на тему:
Реал — Мілан, Getty Images 06 листопада 2024 Мілан шокував Реал із Луніним на Сантьяго Бернабеу
Реал — Мілан, Getty Images 06 листопада 2024 Реал — Мілан 1:3 Відео голів та огляд матчу 05.11.2024
   