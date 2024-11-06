Анчелотті: Проблема Реала полягає не у Вінісіусі чи Мбаппе

Керманич Реала прокоментував поразку від Мілана.

Мадридський Реал у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА зазнав поразки на власному полі від італійського Мілана.

Реал — Мілан 1:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті прокоментував виступ власної команди.

"Нам потрібно починати хвилюватись, бо ми не показуємо найкращу версію себе. Ми не є достатньо компактними, і нам потрібно це змінити. Нам бракує порядку в команді і, як наслідок, ми пропускаємо занадто багато голів.

Заміна Вальверде? У Феде були проблеми зі спиною. Він добре тренувався вчора, але в першому таймі був не в найкращому стані. Тому я його зняв із гри під час перерви.

Наша проблема полягає не у Вінісіусі чи Мбаппе, і не в тому, чи знайшли вони порозуміння між собою. Справа в тому, із якою легкістю суперник наближається до наших воріт у небезпечних ситуаціях. Ми повинні працювати набагато тісніше разом як команда у важливі моменти

Зараз ми не здатні продемонструвати ефективну трудову етику", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі мадридський Реал гостюватиме в англійського Ліверпуля.