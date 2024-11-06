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Фонсека: Мілан зміг скористатись помилками Реала

06 листопада 2024

Паулу Фонсека, Getty Images

Керманич Мілана прокоментував перемогу над Реалом.

Італійський Мілан у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА здобув перемогу на виїзді над мадридським Реалом.

Реал — Мілан 1:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "россонері" Паулу Фонсека прокоментував виступ власної команди.

"Думаю, справедливо буде сказати, що ми грали без страху. Ми грали з відвагою. Нелегко приїхати сюди і грати проти найкращої команди світу в цей момент — особливо, коли ти хочеш показати цю мужність, цю індивідуальність. Я вважаю, що в першому таймі ми чудово зіграли.

У другому таймі, можливо, ми трохи більше страждали, тому що Мадрид більше пресингував, особливо в останніх 30 метрах до воріт, але в підсумку ми забили приголомшливий гол.

Три голи, три якісних голи, і при цьому ми грали з дивовижною позиційною грою. Я дуже, дуже щасливий через те, як мужньо ми грали.

Справа в тому, що ми змогли скористатись помилками Мадрида як за рахунок позиційної гри, так і за рахунок нашого чудового настрою. Потрібна сміливість, щоб грати так, як ми, але ми дійсно розуміли моменти матчу, наприклад, коли потрібно прискорюватись, а коли тиснути.

Перший тайм був майже ідеальною грою, і я дуже задоволений своїми гравцями", — заявив португальський фахівець.

У наступному турі італійський Мілан навідається до словацького Слована з Братислави.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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