Бондар: Готові показати, на що здатні

Коментар українського захисника.

Захисник Шахтаря Валерій Бондар відповів на запитання журналістів перед матчем з Янг Бойз.

"Так, в останні 12 днів був важкий період, багато матчів. У принципі, як і завжди в нашому ритмі, коли є матчі Ліги чемпіонів, чемпіонату й Кубка України. Але мені вдалося відпочити вже після останнього матчу з Чорноморцем, коли я не грав, – це досить багато часу як для нашого ритму, для того, що ми переносимо. Тому я готовий на всі 100 відсотків, так само як і наша команда. Готові показати, на що здатні, і готові показати свій футбол".

"У нас буде план, якого ми притримуватимемося. Я не хотів би на пресконференції розкривати всі секрети про те, як ми діятимемо. Гадаю, завтра ви самі зможете побачити на футбольному полі, як гратиме Шахтар. Загалом щодо Янг Бойз, то це дуже хороша команда, яка щороку виступає в єврокубках, має сильних виконавців. Але ми – Шахтар, ми будемо грати на своїй домашній арені і хочемо показати свій футбол, свою якість і свою ДНК".

"Я не думаю, що має бути якийсь тиск на команду, адже всі розуміють, що це матчі Ліги чемпіонів. І якщо подивитися на турнірну таблицю, то можна побачити поруч із нами Баварію, топкоманду, тому, вважаю, у нас ще є матчі попереду, де ми маємо показати певний результат і дуже якісну, хорошу гру. І сподіваємося показати це вже завтра в Лізі чемпіонів, здобути позитивний результат для нас і для всієї країни".

"Зараз було так незвично, коли ми побули в одному місці чотири дні і нікуди не їздили. Я навіть не памʼятаю, коли так було востаннє. Справді, уже чимало сказано про те, що в нас дуже багато переїздів, ми багато подорожуємо, і всі футбольні люди, експерти розуміють, як це може бути важко. Гадаю, кожна футбольна людина розуміє, що відновлення не може бути в автобусі чи в потягах. Але ми звикли до цього ритму і не хочемо звертати особливу увагу на ці моменти. Ми приїхали сюди грати, показувати свій футбол і представляти донецький Шахтар".

"Ми пропускаємо майже в кожному матчі? Робитимемо все для того, щоб не пропускати. Ми завжди хочемо грати уважно в усіх моментах. Гадаю, якщо завтра ми поставимося до гри так, як завжди до всіх серйозних матчів, то зможемо здобути той результат, на який заслуговуємо", — сказав Бондар.

Нагадаємо, матч Шахтар — Янг Бойз відбудеться у середу, 6 листопада, о 19:45 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Раніше стало відомо, хто обслуговуватиме матч між Шахтарем та Янг Бойз.