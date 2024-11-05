Ліга чемпіонів. 4 тур. Анонси і прогнози на матчі

Football.ua представляє прев'ю поєдинків четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів, які відбудуться 5 листопада.

Сьогодні, 5 листопада, відбудеться перший ігровий день четвертого туру оновленої Ліги чемпіонів. Пропонуємо стежити за подіями турніру з Football.ua, щоб нічого не пропустити.

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ПСВ — Жирона

Вівторок, 5 листопада, о 19:45. Філіпс, Ейндховен. Головний арбітр Майкл Олівер (Англія)

ПСВ блискуче розпочав захист свого титулу в Ередивізі, здобувши десять перемог поспіль, перш ніж зазнати першої поразки на минулих вихідних, але їм все ще доведеться здобути першу перемогу в нинішній Лізі чемпіонів. За поразкою від Ювентуса були дві нічиї — зі Спортінгом та ПСЖ.

Команда з Ейндховена спробує потрапити до топ-24, тим самим забезпечивши собі місце у плей-оф, перемігши з четвертої спроби. Однак перемога над Лансом минулого сезону є єдиним успіхом ПСВ в останніх 12 домашніх матчах Ліги чемпіонів, а чотири з останніх п'яти матчів зіграли внічию.

Форма ПСВ може бути неоднорідною, але на внутрішній арені вони грають на повну котушку з початку минулого сезону, коли вони закінчили сезон із рекордним результатом у 91 очко на шляху до титулу. Поразка від Аякса на вихідних стала лише другою в чемпіонаті за 61 матч, у яких вони забили 190 голів.

Жирона у свою чергу цього сезону вперше відвідує єврокубки після свого дивовижного минулого сезону з двома українцями у складі, але зараз залишився лише один — вінгер Віктор Циганков, який на жаль не потрапив у заявку через продовження відновлення після травми.

Пропустивши автогол на 90 хвилині і програвши ПСЖ (0:1) у своєму дебютному матчі в Європі, каталонський клуб потім поступився Феєноорду, а потім досяг дебютного успіху проти Слована.

Головний тренер Мічел, можливо, і новачок на елітному рівні, але минулого сезону він привів Жирону до найвищого результату в історії клубу, хоча це був лише їх четвертий сезон у Ла Лізі, і зараз команда набирає обертів після невдалого старту поточної кампанії — всьому виною кадрова ситуація та лазарет, який не встигає пустіти.

Втративши влітку кількох ключових гравців, у тому числі українця Артема Довбика, Жирона виграла лише дві зі своїх перших десяти ігор, але перемога над Леганесом у суботу має збільшити бойовий дух команді, яка сильно страждає від травм та навряд чи набирає повну заявку на останні матчі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПСВ: Бенітес — Дамс, Боскальї, Фламінго, Жуніор — Сайбарі, Тілльман — Ланг, Тіл, Бакайоко — де Йонг.

Жирона: Гассаніга — Крейчі, Хуанпе, Франсес — Гутьєррес, Оя, Еррера. Мартінес — Хіль, ван де Бек, Стуані.

Не зіграють: Дест, Веерман, Лосано, Схаутен — Мартін, Циганков, Лопес, Аспрілья, Соліс, Порту.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

ПСВ — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.75, тоді як потенційний успіх гостей оцінюється показником 4.60. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.00.

прогноз 1:1

Слован Братислава — Динамо Загреб

Вівторок, 5 листопада, 19:45. Національний стадіон, Братислава. Головний арбітр — Ентоні Тейлор (Англія)

Слован провалює єврокубковий сезон, програвши Селтіку та Манчестер Сіті. "Беласі" були деякою мірою конкурентоспроможні проти Жирони, проте, все ж таки поступилися і каталонській команді.

Слован наразі посідає перше місце у чемпіонаті, набравши 31 очко у 12 матчах, і випереджають на одне очко Жиліну.

Команда Володимира Вайсса здобула три перемоги в останніх іграх, і хоча вони програли три останні матчі ЛЧ, вони ще можуть зробити сюрприз.

Тим часом, Динамо Загреб наразі посідає одне з 16 місць у 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів та випереджає на одне очко таку команду, як Баварія.

Головний тренер Ненад Беліца був у захваті від перемоги над Зальцбургом у чемпіонаті, особливо якщо врахувати, що його команда розпочала свою європейську кампанію з принизливої ​​поразки від Баварії (2:9). Команда Беліци займає третє місце у чемпіонаті, набравши 23 очки у 12 матчах, хоча відстає від Хайдука всього на чотири очки.

Загребське Динамо здобуло п'ять перемог, зіграло внічию дві та програло одну з восьми останніх ігор.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Слован Братислава: Такач — Віммер, Байрич, Кашія, Блекмен — Саввідіс, Ігнатенко — Вайсс, Толич, Барсегян — Стрелец.

Динамо Загреб: Загорац — Торренте, Теофіль-Катрен, Бернауер — Огівара, Сучич, Мішич, Рістовскі — Батуріна, Адемі — Куленович.

Не зіграють: Мак — Невістич, Петкович.

ПОТОЧНА ФОРМА ТА ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

БУКМЕКЕРИ

Динамо Загреб — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 3.85, тоді як потенційний успіх гостей оцінюється показником 2.00. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.60.

прогноз 1:2

Спортінг — Манчестер Сіті

Вівторок, 5 листопада, 22:00. Жозе Алваладе, Лісабон. Головний арбітр — Даніель Зіберт (Німеччина)

Манчестер Сіті мав бути бадьорим, оскільки Арсенал напередодні поступився Ньюкаслу, проте команда Хосепа Гвардіоли заслужено програла Борнмуту (1:2). Завдяки тому, що Ліверпуль зміг зробити те, чого не зміг Сіті, команда Гвардіоли опинилася позаду на два очки.

Шок від Сіті стався лише через кілька днів після того, як їхні мрії про Кубок ліги зазнали краху від Тоттенгема, проте переможці ЛЧ-2022/2023 провели практично бездоганний старт у єврокубках, обігравши Слован та празьку Спарту після нульової нічиєї з Інтером.

Якщо не брати до уваги серії пенальті, "містяни" провели рекордні 26 ігор без поразок в основний або додатковий час у ЛЧ, але Спортінг навряд чи міг би зустрітися з чемпіонами АПЛ у більш вдалий час, перш ніж їх тренер Рубен Аморім почне свою нову пригоду в Манчестер Юнайтед. Відгукнувшись на виклик на Олд Траффорд після неминучого відходу Еріка тен Гага, Аморім офіційно очолить МЮ 11 листопада, і перемога у вівторок стане ідеальним способом здобути повагу фанатів "червоних дияволів".

Незважаючи на заяви ЗМІ про те, що деякі з провідних зірок Спортінга засмучені рішенням Аморіма, "леви" продовжують перебувати у класній формі. У п'ятницю Спортінг розгромив Ештрелу, здобувши десять перемог у десяти матчах на старті сезону. Зрозуміло, що вони утримують незаперечне лідерство в чемпіонаті, а їх результати в ЛЧ також непогані.

Команда Аморіма набрала сім очок у перших трьох іграх, обігравши Лілль та Штурм, а також зігравши внічию з ПСВ і посідають восьме місце, відстаючи на п'ять позицій від Сіті через найгіршу різницю м'ячів. Тепер, прагнучи повторити свою найдовшу серію без поразок у ЛЧ, Спортінг вперше зустрінеться з Сіті після битви 1/8 фіналу сезону-2021/22, де команда Аморіма зазнала поразки (0:5), а потім відновила колишню велич, зігравши внічию у матчі-відповіді на Етіхаді.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Спортінг: Ісраель — Інасіу, Діоманде, Дебаст — Катаму, Юльманн, Моріта, Кенда — Гонсалвеш, Трінкан, Дьокереш.

Манчестер Сіті: Едерсон — Гвардіол, Аке, Аканджі, Льюїс — Ковачич, Гюндоган — Нунеш, Фоден, Доку — Голанд.

Не зіграють: Куарежма — Родрі, Бобб, Гріліш, Стоунз, Діаш.

ПОТОЧНА ФОРМА ТА ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

БУКМЕКЕРИ

Манчестер Сіті — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 4.15, тоді як потенційний успіх гостей оцінюється показником 1.84. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.90.

прогноз 1:1

Селтік — РБ Лейпциг

Вівторок, 5 листопада, 22:00. Селтік Парк, Глазго. Головний арбітр — Бенуа Бастьєн (Франція)

Зазнавши розгромної поразки від Боруссії Д, Селтік відстояв ворота у своєму останньому матчі ЛЧ, утримавши Аталанту. Чемпіонам Шотландії якимось чином вдалося стримати тиск Аталанти, зберігши одне очко, а в першому турі була перемога над Слованом. Після серії з 12 домашніх ігор без перемог у головному клубному турнірі "хупс" тепер виграли обидва останні матчі вдома. Чотири очки вже дорівнюють загальній кількості очок, набраних командою за єврокубки 2023 року. Команда Брендана Роджерса також входить до топ-24, що було б достатньо для виходу в плей-оф.

У минулу суботу Селтік вийшов у фінал Кубка ліги, здобувши переконливу перемогу над Абердіном (6:1) — найближчим суперником у чемпіонаті, а Дайзен Маеда оформив хет-трик. Селтік також виграв дев'ять із десяти своїх матчів у Прем'єр-лізі і не пропустили жодного гола у чотирьох іграх поспіль.

Єдина перемога гранда з Глазго в останніх 16 зустрічах із командами Бундесліги була здобута проти Лейпцига у листопаді 2018 року. Раніше ці клуби зустрічалися в єврокубках чотири рази, і в інших трьох випадках перемогу здобув Лейпциг, і гостям вкрай необхідно набрати максимум очок.

Команда Марко Розе програла всі три матчі ЛЧ цього сезону з різницею в один гол — проти Атлетіко, Ювентуса та Ліверпуля. Можливо, вони надто покладалися на одну людину, оскільки всі три голи були забиті Бенжаміном Шешко.

Тим часом у Бундеслізі все зовсім інакше: непереможний старт Лейпцига в чемпіонаті був перерваний лише поразкою в Дортмунді в суботу (1:2), після того як Шешко вивів команду вперед. Ця невдача, можливо, перервала 19-матчеву непереможну серію саксонської команди у чемпіонаті, але це їхня єдина гостьова поразка в 11 матчах ліги. Більше того, вони пропустили лише п'ять голів (найкращий показник у Бундеслізі) і також пройшли до 1/8 фіналу Кубка Німеччини, хоча поки невідомо, чи зможуть вони перенести таку форму до Ліги чемпіонів.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Селтік: Шмейхель — Тейлор, Скейлс, Картер-Вікерс, Джонстон — Хатате, Макгрегор, Енгелс — Маеда, Кюн. Фурухасі.

РБ Лейпциг: Гулачі — Генріхс, Орбан, Клостерманн, Гертрейда — Нуса, Вермерен, Айдара, Баумгартнер — Шешко, Опенда.

Не зіграють: Люкеба, Хаві Сімонс, Раум, Шлагер.

ПОТОЧНА ФОРМА ТА ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

БУКМЕКЕРИ

Лейпциг — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 3.25, тоді як потенційний успіх гостей оцінюється показником 2.16. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.70.

прогноз 0:1

Боруссія Дортмунд — Штурм

Вівторок, 5 листопада, 22:00. Сигнал Ідуна Парк, Дортмунд. Головний арбітр — Ерік Ламбрехт (Бельгія)

Останнім часом Нурі Шахін опинився під серйозним тиском через виступи "джмелів": команда вилетіла з Кубку Німеччини, програвши Вольфсбургу. Проте у своєму останньому матчі у суботу Боруссія здобула перемогу над Лейпцигом (2:1). Дортмунд зараз займає п'яте місце в Бундеслізі, набравши 16 очок за дев'ять турів, і має однакову кількість очок з Баєром, що займає четверте місце.

Боруссія програла чотири з останніх шести матчів, пропустивши 12 голів та забивши вісім голів. Незважаючи на труднощі останнього часу, "джмелі", як і раніше, можуть похвалитися домашніми результатами: вони виграли останні дев'ять ігор, програвши лише два з 20 останніх матчів.

Штурм Грац програв Спортінгу (0:2) у своєму третьому матчі ЛЧ. На їхню честь, вони посідають перше місце в австрійській Бундеслізі, набравши 26 очок у 12 матчах, і випереджають на три очки віденський Рапід. Команда Крістіана Ільцера забила 27 голів і пропустила 14 голів, і ці показники роблять її найкращою командою з атаки та четвертою з оборони.

Штурм виграв чотири із шести останніх матчів, але команда програла останні десять матчів у ЛЧ, що викликає тривогу. З 16 виїзних матчів у головному єврокубку гості програли десять, зіграли внічию чотири рази та виграли двічі, а також зазнали поразки у семи та зіграли внічию два рази з останніх дев'яти виїзних матчів у ЛЧ.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Боруссія Д: Маєр — Бенсебаїні, Шлоттербек, Джан, Гросс — Нмеча, Азхіл — Байно-Гіттенс, Брандт, Баєр — Гірассі.

Штурм: Схерпен — Лавале, Гейргофер, Айву, Газібегович — Кітеішвілі, Чуквуані, Горват — Бьовінг — Джатта, Б'єрет.

Не зіграють: Кобель, Антон, Р'єрсон, Забітцер, Адеємі, Рейна, Дюранвіль, Коуту, Ветьєн, Зюле — Станкович, Вютріх.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Боруссія Д — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.20, тоді як потенційний успіх гостей оцінюється показником 13.50. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 7.50.

прогноз 3:0

Лілль — Ювентус

Вівторок, 5 листопада, 22:00. П'єр Моруа, Лілль. Головний арбітр — Ірфан Пельто (Боснія і Герцеговина)

Зробивши справжній фурор, здобувши перемогу над Реалом в останньому домашньому матчі Ліги чемпіонів, Лілль тепер уперше за всю історію намагатиметься здобути перемогу у двох домашніх матчах поспіль у головному єврокубку. Натхнена успіхом, французька команда здобула перемогу над Атлетіко. Таким чином, "доги" вражаюче оговталися після поразки від Спортінгу у першому турі.

Максимальне використання своїх шансів допомогло їм, і вони впевнено йдуть до місця в плей-оф. Вони не тільки виграли вісім з дев'яти останніх домашніх матчів у єврокубках, але й продемонстрували відмінну форму в Лізі 1, що дозволяє припустити, що вони можуть зазнати Ювентус серйозного випробування. Проте перед ЛЧ Лілль поділив очки з Ліоном (1:1) у чемпіонаті.

Забивши шість голів у ході своїх перших двох переможних матчів під керівництвом Тіаго Мотти — проти ПСВ та Лейпцига — Ювентус впевнено оголосив про своє повернення до головного єврокубку.

Однак відтоді, як минулого разу італійський гранд програв Штутгарту, він трохи втратив темп у Серії А, ще більше відставши від лідера Наполі. У суботу "б'янконери" зміцнили становище, обігравши Удінезе (2:0), залишившись єдиною непереможеною командою в Італії цього сезону, хоч і зіграли внічию у шести з 11 турів.

Тепер дворазові чемпіони ЛЧ намагатимуться здобути перемогу у Франції, що дозволить їм зберегти шанси на заповітне місце у вісімці найсильніших.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лілль: Шевальє — Гудмундссон, Манді, Діакіте, Туре — Мукау, Андре — Жегрова, Гомеш, Сахрауї — Девід.

Ювентус: Грегоріо — Камб'язо, Калулу, Гатті, Савона — Фаджолі, Маккенні — Їлдиз, Копмейнерс, Консейсан — Влахович.

Не зіграють: Меньє, Гомеш, Кабелла, Гаральдссон, Ісмаїлі, Умтіті, Бенталеб, Мбаппе, Сантуш — Гонсалес, Дуглас Луїс, Мілік, Бремер, Даніло.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Ювентус — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 3.00, тоді як потенційний успіх гостей оцінюється показником 2.53. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.20.

прогноз 0:1

Болонья — Монако

Вівторок, 5 листопада, 22:00. Ренато Даль-Ара, Болонья. Головний арбітр - Аліяр Агаєв (Азербайджан)

Повернувшись до Європи вперше за десятиліття, Болонья важко проходить єврокубки, не зумівши закріпити успіх, досягнутий після єдиного очка, отриманого у стартовій нічиїй з донецьким Шахтарем. Минулого місяця "россоблу" програли Ліверпулю та Астон Віллі.

Болонья стала першою командою, яка не зробила жодного результативного удару в кожному зі своїх перших трьох матчів ЛЧ з того часу, як це зробила Аустрія у 2013 році.

Відсутність голів також призвела до серії нічиїх, через які Болонья опинилася у нижній половині Серії А, хоча дві перемоги за останній тиждень нещодавно підняли настрій у команді. Підопічні Вінченцо Італьяно здобули перемогу над Кальярі, а потім над Лечче. Можливо, це лише третя перемога в сезоні, але Болонья програла лише один раз у Серії А і — озираючись назад, у підручниках історії — не зазнала жодної поразки у всіх 28 попередніх домашніх матчах у єврокубках.

На відміну від господарів, Монако розпочав свою кампанію у чудовому стилі, набравши вражаючі сім очок, включаючи три з них у результаті перемоги над Барселоною. Після наступної нічиєї із загребським Динамо команда обіграла Црвену Звезду.

"Монегаски" виграли всього чотири з останніх 19 виїзних матчів у Європі, перш ніж вирушити до Емілії-Романьї, а останні результати показують, що вони дещо втратили імпульс.

Почавши сезон з 11-матчевої безпрограшної серії, команда Аді Хюттера зазнала першої поразки в чемпіонаті проти Ніцци, а потім поступилася вдома Анже, вперше за рік програвши двічі поспіль у чемпіонаті.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Болонья: Скорупські — Міранда, Лукумі, Беукема, Пош — Фаббіан, Фройлер, Урбанські — Ндоє, Орсоліні, Даллінга.

Монако: Кьон — Енріке, Керер, Сінго, Вандерсон — Закарія, Камара — Бен-Сегір, Мінаміно, Акліуш — Емболо.

Не зіграють: Ебішер, Лікоянніс, Ель Аззузі, Ерлич — Салісу, Балогун, Діоп.

ПОТОЧНА ФОРМА ТА ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

БУКМЕКЕРИ

Монако — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 2.85, тоді як потенційний успіх гостей оцінюється показником 2.58. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.35.

прогноз 1:1

Реал Мадрид — Мілан

Вівторок, 5 листопада, 22:00. Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Головний арбітр — Славко Вінчич (Словенія)

Повний анонс матчу Реал Мадрид — Мілан читайте за посиланням.

Ліверпуль — Баєр

Вівторок, 5 листопада, 22:00. Енфілд, Ліверпуль. Головний арбітр — Данні Маккелі (Нідерланди)

Повний анонс матчу Ліверпуль — Баєр читайте за посиланням.