Ліверпуль — Баєр Леверкузен. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 05.11.2024

ВІВТОРОК, 5 ЛИСТОПАДА, 22:00. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАННІ МАККЕЛІ (НІДЕРЛАНДИ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Минулі вихідні пройшли для Ліверпуля найкращим чином, і справа тут не лише в черговій перемозі над Брайтоном, яку підопічні Арне Слота змогли здобути у вольовому стилі. Таке зазвичай називають подарунками від головних конкурентів — інакше й тут не скажеш, адже і лондонський Арсенал, і Манчестер Сіті напередодні програли свої матчі, завдяки чому мерсісайдці зараз чудово почуваються на самісінькій вершині турнірної таблиці англійської Прем'єр-ліги, маючи перевагу над найближчим переслідувачем у два очки.

Звичайно, про чемпіонство думати ще зарано, але не можна вкотре не відзначити те, наскільки успішно Ліверпуль розпочав цей сезон з погляду результатів. Таке відчуття, що Арне Слот все життя був головним тренером "червоних", а не прийшов у клуб цього літа. Воно й не дивно, адже зараз стилістично футбол нідерландського фахівця схожий на те, що команда демонструвала за багаторічного керівництва Юргена Клоппа. Звичайно, можливо при Слоті все й виглядає більш прагматичним, не таким ефектним, і не таким енерговитратним для гравців у порівнянні з Клоппом, але інакше чи зміг би Ліверпуль демонструвати такі успіхи абсолютно на всіх фронтах? Навряд чи. Питання лише в тому, наскільки довго вистачить "червоних" йти в такому шаленому темпі, але поки що гравці Ліверпуля, окрім лідерства в АПЛ, можуть похвалитися високим місцем у Лізі чемпіонів без жодної осічки у трьох стартових турах разом із наявністю путівки до чвертьфіналу Кубка англійської ліги.

Мілан, Болонья і РБ Лейпциг не змогли в цій єврокубковій кампанії знайти протидію Арне Слоту і компанії, але, можливо, саме у непереможних у минулій кампанії "фармацевтів" знайдуться ті самі ліки, які допоможуть зупинити переможну ходу Ліверпуля у поточній кампанії Ліги чемпіонів? Минулого футбольного року на користь колективу Хабі Алонсо, який сьогодні в якості тренера повертається на колись рідний для себе стадіон Енфілд, можна було б знайти величезну кількість аргументів, але станом на зараз леверкузенців важко назвати однією з найкращих команд Європи. Це в жодному разі не означає, що Баєр слабкий і не має шансів скласти "червоним" гідну конкуренцію. Просто "фармацевтам" банально зараз практично неможливо переплюнути свої ж здобутки зразка минулого сезону, що часом відбивається на ментальному настрої команди і як наслідок результатах у деяких окремих поєдинках.

Якщо абстаргуватися від "неверлузенського" періоду, насправді у Леверкузена все не так і погано, як може здатися на перший погляд. У Бундеслізі команда Хабі Алонсо програла лише один раз у новому сезоні, проте чисельні та непотрібні нічиї дозволяють "фармацевтам" наразі задовольнятися лише четвертим місцем у турнірній таблиці. Також Баєр продовжує участь у Кубку Німеччини, а в перших трьох турах Ліги чемпіонів леверкузенці мінімально обіграли Мілан та розгромили колишню команду Слота, роттердамський Феєнорд, при цьому вони лише одного разу втратили очки у нічийному матчі проти грізного та сенсаційного Бреста. Дивлячись на загальну картину, можна зробити проміжний висновок, що спад Баєра насправді міг бути й значно серйознішим та болючішим, якби той "непереможний" сезон був звичайною казковою випадковістю. Але випадковістю він не був, тому навіть зараз "фармацевти" є серйозним та топовим оппонентом, але з певною ментальною просадкою.

Компанія FAVBET, вважає, що фаворитами цього протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля в основний час пропонується коефіцієнт 1,75, тоді як потенційний успіх Баєра оцінюється показником 4,45. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,15. Враховуючи, що обидві команди рідко залишають поле без забитого м'яча, пропонуємо вам звернути особливу увагу на варіант із "Обидві заб'ють — Так" із коефіцієнтом 1,56. Щодо окремих персоналій, то у мерсісайдців слід традиційно відзначити Мохамеда Салаха — його потенційний гол оцінюється в 2,20, а у "фармацевтів" зупинимося на головному бомбардирі команди Вікторі Боніфейсі (3,00).

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ Арне Слот, головний тренер Ліверпуля: "Це великий єврокубковий матч, який у Лізі чемпіонів зустрічається майже постійно. У тому числі через те, що Хабі Алонсо зробив у Ліверпулі, особливо у єврокубках. Баєр був неймовірний минулого сезону в Бундеслізі та на європейській арені. Думаю, цього сезону вони настільки ж сильні, але просто їм трохи не щастить із результатами. Це великий матч, на якого любителі футболу повинні чекати з нетерпінням".