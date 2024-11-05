Реал Мадрид — Мілан. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 05.11.2024

Football.ua представляє прев'ю матчу основного етапу Ліги чемпіонів, який пройде 5 листопада та розпочнеться о 22:00.

У рамках четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА нового формату на Сантьяго Бернабеу зіграють мадридський Реал та Мілан.

РЕАЛ МАДРИД — МІЛАН

ВІВТОРОК, 5 ЛИСТОПАДА, 22:00. САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВІНЧИЧ (СЛОВЕНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Реал Мадрид мав солідну паузу перед єврокубковим матчем з Міланом, оскільки його матч Ла Ліги з Валенсією було відкладено через руйнівні повені в Іспанії. В результаті команда Карло Анчелотті не виходила на поле з моменту поразки від Барселони (0:4) наприкінці жовтня.

Однак Реалу слід на якийсь час відкласти справи чемпіонату, де Барселона продовжує лідирувати з комфортною перевагою, убік і повністю зосередитися на Лізі чемпіонів, оскільки чинні чемпіони прагнуть набрати дев'ять очок і покращити своє становище в головному єврокубку.

Цього сезону команда Анчелотті обіграла Штутгарт та дортмундську Боруссію, але поступилася Ліллю. Після трьох матчів "вершкові" опинилися на 12 місці, проте ситуація досить щільна і вся боротьба ще попереду. Лос-Бланкос ще явно не вийшли на пік своєї форми та програли два з останніх п'яти матчів, але вони розраховують здобути дві перемоги над Міланом та Осасуною перед міжнародною перервою у листопаді.

Реал зустрічався з Міланом 15 разів, і обидві команди здобули по шість перемог, але це буде перша зустріч між двома командами після групового етапу ЛЧ у сезоні-2010/11. Мілан здобув перемогу на Бернабеу лише одного разу – на груповому етапі ЛЧ у сезоні 2009/10, а найвідоміша зустріч між двома командами була у фіналі Кубка європейських чемпіонів 1958 року, коли Реал здобув перемогу – 3:2.

Мілан погано розпочав єврокубки, програвши перші два матчі Ліверпулю та Баєру, а потім обіграв Брюгге. Три очки дозволять займати лише 25 місце.

Команда Паулу Фонсеки вийде на цей матч після напруженої та скромної перемоги над Монцею (1:0), оговтавшись після домашньої поразки від Наполі (0:2). Мілан набрав 17 очок у перших десяти матчах, що дозволяє зайняти сьоме місце, відстаючи на два бали від Аталанти на четвертому місці.

Зараз Мілан перебуває у складній ситуації: Фонсека поки що не може знайти оптимальної тактики під своїх гравців, які вже з ним встигли поконфліктувати ключові футболісти і з'являються перші чутки про дострокове звільнення. Загалом ситуація складна, але не без вихідна – головне покращити якість гри і це перше завдання португальця.

Якщо коротко пройтися кадровою ситуацією, то у "вершкових" не зможуть зіграти Тібо Куртуа, Давід Алаба і Дані Карвахаль. Таким чином, очікуємо у старті українця Андрія Луніна, який усіма силами намагається довести, що він гідний стартового складу "вершкових". У "россонері" поза грою залишаються Ісмаель Беннасер, Алессандро Флоренці, Маттео Габбія та Лука Йович.

Компанія FAVBET, вважає, що фаворитами цього протистояння є підопічні Карло Анчелотті. Так, на перемогу Реала в основний час пропонується коефіцієнт 1,48, тоді як потенційний успіх Мілану оцінюється показником 6,40. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,75. Враховуючи те, що Мілан зараз не у найкращій формі, пропонуємо поставити на "перемогу Реала з форою -1,5" з коефіцієнтом 2.17.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Карло Анчелотті, головний тренер Реала: "Це особливий матч через моє минуле в Мілані. Мілан почав сезон не дуже добре, але він завжди небезпечний, тому що у них відмінна якість в атаці. У команди великий потенціал; і можливо, вона його ще не реалізувала, але ми маємо бути готові до складної гри".

Паулу Фонсека, головний тренер Мілана: "До такого матчу підходиш з великою мотивацією — це велика можливість. Ми зустрічаємося з командою, яка завжди входить до фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів, але ми робимо це мужньо. Щоб виграти такий матч, нам потрібно добре захищатися, володіти м'ячем та створювати небезпечні моменти. Матч із Реалом — це шанс показати нашу якість і те, як ми ростемо”.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал Мадрид: Лунін — Менді, Рюдігер, Мілітао, Васкес — Модрич, Чуамені, Вальверде — Беллінгем — Мбаппе, Вінісіус.

Мілан: Меньян — Ернандес, Павлович, Томорі, Емерсон — Лофтус-Чік, Фофана — Леау, Рейндерс, Пулішич — Мората.

Не зіграють: Куртуа, Алаба, Карвахаль — Беннасер, Флоренці, Габбія, Йович.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА