Облак: Сподіваюсь, арбітр хоч сам зрозумів своє рішення щодо пенальті

Голкіпер Атлетіко прокоментував поразку над Лілля.

Мадридський Атлетіко напередодні у рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА поступився французькому Ліллю на власному полі.

Атлетіко — Лілль 1:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри воротар "матрацників" Ян Облак оцінив виступ власної команди.

"Я не знаю, чому арбітр призначив той пенальті. Він сказав, що це була гра рукою, але в підсумку я не знаю, що саме він назвав грою рукою. Ніхто цього не зрозумів. Сподіваюсь, він хоч сам зрозумів своє рішення.

Чому ми не можемо скаржитись на це? У нас були шанси закінчити гру, а потім вони забили з цього пенальті. Зрештою, вечір вийшов дуже поганим, тому що ми програли 1:3 вдома, не дограли окремі епізоди, і нас покарали.

Із арбітром ми говорили про гру рукою, він сам це так назвав, але в підсумку я не знаю, що саме сталось. Він сказав, що вони перевіряють гру рукою, і якщо це назвали грою рукою, то я не знаю… Це неймовірно. Але, як я вже сказав, нам було боляче. Хоча, якби ми виконували свою роботу, ця помилка не покарала б нас.

Після поразки в Лісабоні, ми повинні були сьогодні виграти. Ми цього не зробили, і, звичайно, є ще ігри попереду, і ми повинні перемагати, але ми те саме говорили й після гри в Лісабоні, і в підсумку програли вдома. Ми повинні підняти голову", — заявив словенський виконавець.

У наступному турі мадридський Атлетіко зіграє в гостях проти французького Парі Сен-Жермен.