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Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
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Атлетіко — Лілль 1:3 Відео голів та огляд матчу 23.10.2024

24 жовтня 2024

Атлетіко — Лілль, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 23 жовтня 2024 року.

У рамках третього туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Атлетіко на власному полі приймав французький Лілль і поступився з рахунком 1:3.

Швидкий м’яч команди Дієго Сімеоне в підсумку не мав жодного значення, оскільки після перерви "матрацники" розвалились у захисті й дали суперникам відзначитись тричі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко — Лілль у рамках 3 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Атлетіко — Лілль 1:3
Голи: Альварес, 8 — Жегрова, 61, Девід, 74 (пен), 89

Атлетіко: Облак — Моліна (Мандава, 77), Вітсель, Хіменес, Галан (Ліно, 77) — Де Пауль, Коке, Галлагер (Сімеоне, 77), Альварес — Серлот (Корреа, 65), Грізманн

Лілль: Шевальє — Туре (Діакіте, 46), Манді, Рібейро — Меньє, Андре, Мукау (Алмейда Гомес, 87), Гудмундссон — Фернандес-Пардо, Байо (Девід, 65), Кабелла (Жегрова, 16)

Попередження: Галан, Хіменес, Вітсель — Туре, Меньє

Джерело: MEGOGO

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