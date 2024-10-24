Атлетіко безвольно поступився Ліллю, проваливши другий тайм

Ще одна невдача для команди Дієго Сімеоне в цій Лізі чемпіонів.

У рамках третього туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Атлетіко приймав на своєму полі французький Лілль.

Початок матчу видався для підопічних Дієго Сімеоне найкращим чином, оскільки вже на восьмій хвилині Хуліан Альварес відкрив рахунок у матчі.

Утім, після перерви "доги" змогли "показати зуби": дубль Джонатана Девіда та м'яч Едона Жегрови принесли Ліллю вольову перемогу з рахунком 3:1 на Ванда-Метрополітано.

Атлетіко — Лілль 1:3

Голи: Альварес, 8 - Жегрова, 61, Девід, 74 (пен), 89

Атлетіко: Облак — Моліна (Мандава, 77), Вітсель, Хіменес, Галан (Ліно, 77) — Де Пауль, Коке, Галлагер (Сімеоне, 77), Альварес — Серлот (Корреа, 65), Грізманн

Лілль: Шевальє — Туре (Діакіте, 46), Манді, Рібейро — Меньє, Андре, Мукау (Алмейда Гомес, 87), Гудмундссон — Фернандес-Пардо, Байо (Девід, 65), Кабелла (Жегрова, 16)

Попередження: Галан, Хіменес, Вітсель — Туре, Меньє