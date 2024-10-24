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Тюрам: Голи ще важливіші, коли команда перемагає

24 жовтня 2024

Маркус Тюрам, Getty Images

Форвард Інтера прокоментував перемогу над Янг Бойз.

Напередодні міланський Інтер у рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв швейцарський Янг Бойз на полі суперників.

Янг Бойз — Інтер 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри автор переможного м’яча, нападник "змій" Маркус Тюрам, оцінив виступ власної команди.

"Ми зіграли важку гру проти сильної команди з неймовірною публікою на трибунах. Ми наполегливо працювали і тому ми задоволені цією перемогою на виїзді.

Голи ще важливіші, коли команда перемагає, тому я дуже щасливий сьогодні. Наші вболівальники наполягали і чекали на перемогу, і ми щасливі, що здобули її для них.

Ми провели хороший матч, усі ігри Ліги чемпіонів складні, і в перерві ми сказали собі, що повинні поставити нашу фірмову гру на перший план. Це те, що ми й зробили в другому таймі", — заявив французький виконавець.

У наступному турі міланський Інтер зіграє вдома проти лондонського Арсеналу.

Джерело: ФК Інтер

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