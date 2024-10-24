Інтер у компенсований час вирвав перемогу над Янг Бойз

"Нерадзуррі" ледь не втратили очки в Швейцарії.

У рамках третього туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Янг Бойз на бернському Штадіон Ванкдорф приймав Інтер.

Протягом першої половини поєдинку колективам так і не вдалося відкрити рахунок. По перерві Давід фон Баллмос парирував удар Марко Арнаутовича з 11-метрової позначки. Зустріч йшла до нічийного результату без голів, але проти були Федеріко Дімарко та Маркус Тюрам — перший асистував другому в компенсований час.

На рахунку Інтера тепер сім залікових балів, тоді як Янг Бойз зазнав третьої поспіль поразки.

Янг Бойз — Інтер 0:1

Гол: Тюрам, 90+3

На 48-й хвилині Арнаутович не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Янг Бойз: фон Баллмос — Блум (Атекаме, 86), Лаупер, Беніто, Аджам — Лакоми (Елія, 77), Угринич — Віржинію (Коллі, 59), Імері (Малеш, 59), Монтейру — Ганвула (Іттен, 86)

Інтер: Зоммер — Павар (Бастоні, 76), де Врей, Біссек — Думфріс, Фраттезі, Барелла, Мхітарян (Зелінські, 61), Аугусто (Дімарко, 54) — Таремі (Тюрам, 76), Арнаутович (Мартінес, 61)

Попередження: Аджам, Монтейру, Імері, Малеш — Думфріс, Дімарко