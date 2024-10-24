Янг Бойз — Інтер 0:1 Відео гола та огляд матчу 23.10.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 23 жовтня 2024 року.

У рамках третього туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА швейцарський Янг Бойз на власному полі приймав міланський Інтер і зазнав поразки з рахунком 0:1.

Команда Сімоне Індзагі на штучному газоні арені в Берні провела, напевно, один із найбільш невпевнених матчів від початку сезону й була близькою до того, аби поступитись.

Однак своїми численними нагодами "жовто-чорні" так і не скористались, тоді як суперники відзначились у їхніх воротах у компенсований час.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Янг Бойз — Інтер у рамках 3 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Янг Бойз — Інтер 0:1

Гол: Тюрам, 90+3

На 48-й хвилині Арнаутович не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Янг Бойз: фон Баллмос — Блум (Атекаме, 86), Лаупер, Беніто, Аджам — Лакоми (Елія, 77), Угринич — Віржинію (Коллі, 59), Імері (Малеш, 59), Монтейру — Ганвула (Іттен, 86)

Інтер: Зоммер — Павар (Бастоні, 76), де Врей, Біссек — Думфріс, Фраттезі, Барелла, Мхітарян (Зелінські, 61), Аугусто (Дімарко, 54) — Таремі (Тюрам, 76), Арнаутович (Мартінес, 61)

Попередження: Аджам, Монтейру, Імері, Малеш — Думфріс, Дімарко