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Спортінг Лісабон
-
Манчестер Сіті
-
05 листопада
22:00
Болонья
-
Монако
-
05 листопада
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Штурм
-
05 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Баєр Леверкузен
-
05 листопада
22:00
Лілль
-
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-
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Брюгге
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Астон Вілла
-
06 листопада
19:45
Спарта Прага
-
Брест
-
06 листопада
22:00
Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Барселона
-
06 листопада
22:00
ПСЖ
-
Атлетіко
-
06 листопада
22:00
Баварія
-
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-
06 листопада
22:00

Янг Бойз — Інтер 0:1 Відео гола та огляд матчу 23.10.2024

24 жовтня 2024

Янг Бойз — Інтер, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 23 жовтня 2024 року.

У рамках третього туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА швейцарський Янг Бойз на власному полі приймав міланський Інтер і зазнав поразки з рахунком 0:1.

Команда Сімоне Індзагі на штучному газоні арені в Берні провела, напевно, один із найбільш невпевнених матчів від початку сезону й була близькою до того, аби поступитись.

Однак своїми численними нагодами "жовто-чорні" так і не скористались, тоді як суперники відзначились у їхніх воротах у компенсований час.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Янг Бойз — Інтер у рамках 3 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Янг Бойз — Інтер 0:1
Гол: Тюрам, 90+3

На 48-й хвилині Арнаутович не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Янг Бойз: фон Баллмос — Блум (Атекаме, 86), Лаупер, Беніто, Аджам — Лакоми (Елія, 77), Угринич — Віржинію (Коллі, 59), Імері (Малеш, 59), Монтейру — Ганвула (Іттен, 86)

Інтер: Зоммер — Павар (Бастоні, 76), де Врей, Біссек — Думфріс, Фраттезі, Барелла, Мхітарян (Зелінські, 61), Аугусто (Дімарко, 54) — Таремі (Тюрам, 76), Арнаутович (Мартінес, 61)

Попередження: Аджам, Монтейру, Імері, Малеш — Думфріс, Дімарко

Джерело: MEGOGO

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