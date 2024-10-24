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Індзагі: Усі італійські команди останнім часом страждали в Берні

24 жовтня 2024

Сімоне Індзагі, Getty Images

Керманич Інтера прокоментував перемогу над Янг Бойз.

Міланський Інтер напередодні в рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв швейцарський Янг Бойз на полі суперників.

Янг Бойз — Інтер 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "змій" Сімоне Індзагі оцінив виступ власної команди.

"У Лізі чемпіонів всі матчі складні. Італійські команди, які грали тут останнім часом, усі страждали, як і ми. Однак ми мали велику витримку й створили багато моментів, вірили до кінця і в підсумку привезли додому заслужену перемогу.

Усі, хто вийшов з лави запасних, зіграли добре, як і в Римі. У мене добре укомплектована команда, і тепер, коли у нас є кілька травмованих, важливо мати можливість відновити сили та енергію.

Барелла заслуговує лише на компліменти за свою гру, він багато чим пожертвував: будемо сподіватись, що його надзвичайну ситуацію з травмою вдасться швидко вирішити, інакше нам знову знадобляться жертви від усіх інших футболістів.

Я говорив з Арнаутовичем на лаві запасних, це не проблема, що він не реалізував пенальті. Він відчував свою відповідальність, але я сказав йому зберігати спокій і продовжувати добре працювати, як він це робить", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі міланський Інтер зіграє вдома проти лондонського Арсеналу.

Джерело: ФК Інтер

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