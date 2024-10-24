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-
06 листопада
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-
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-
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Рафінья: Мріяв про такий матч відколи приїхав до Барселони

24 жовтня 2024

Рафінья Діас, Getty Images

Форвард каталонців прокоментував розгром Баварії.

Каталонська Барселона напередодні в рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі обіграла мюнхенську Баварію.

Барселона — Баварія 4:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри автор хет-трику в цій зустрічі, нападника "блаугранас" Рафінья Діас, оцінив виступ власної команди.

"Цього вечора я почуваюсь дуже щасливим. Я задоволений тим, що ми зробили. Я думаю, що ми зіграли дуже хорошу гру, як команда — це найголовніше. Ми здобули другу перемогу в Лізі чемпіонів, а тепер ми повинні думати про суботню гру і добре підготуватись.

Ця гра, безумовно, заслуговувала б стати фіналом Ліги чемпіонів. Виграти таким чином перед очима наших уболівальників — це щось особливе.

Думаю, те, що ми зробили сьогодні на полі, дає відповідь на будь-яке питання. Це був емоційний, особливий вечір, моя сота гра за Барселону... Я цього не забуду. Найкращий момент матчу? Усі мої три голи. Хоча ні, чотири, м’яч Левандовські також не варто залишати поза увагою.

El Clasico обіцяє стати дуже якісною грою. Це одне з найкращих протистоянь у світі. Я думаю, що те, що Мадрид зробив вчора, і те, що сталося сьогодні, показує, що це буде чудова гра. Це завжди видовищна гра. Не буває El Clasico, яке не було б цікавим для перегляду. Це буде чудова гра.

Відколи я приїхав до Барселони, я мріяв про такі матчі. Забивати голи, брати участь у цих іграх та робити вирішальний внесок у перемогу", — заявив бразильський виконавець.

У наступному турі каталонська Барселона зіграє в гостях у сербської Црвени Звезди.

Джерело: Marca

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