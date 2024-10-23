Барселона — Баварія: відео голів та огляд матчу 23.10.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що проходить 23 жовтня 2024 року.

У рамках третього туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Барселона приймає Баварію.

Господарі поля блискавично вийшли вперед завдяки голу Рафіньї. На нього гості відповіли результативним ударом Гаррі Кейна. Пізніше рахунок на табло змінився через гол Роберта Левандовські та друге взяття воріт Рафіньєю. На перерву Барселона пішла з перевагою над Баварією в два м'ячі (3:1).

Гол Рафіньї, 1:0, 1 хвилина:

Гол Кейна, 1:1, 18 хвилина:

Гол Левандовські, 2:1, 36 хвилина:

Другий гол Рафіньї, 3:1, 45 хвилина:

Слідкуйте за матчем Барселона — Баварія в нашій текстовій онлайн-трансляції.