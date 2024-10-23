Монако
5
Црвена Звезда
1
22 жовтня
19:45
Мілан
3
Брюгге
1
22 жовтня
19:45
Жирона
2
Слован Братислава
0
22 жовтня
22:00
Астон Вілла
2
Болонья
0
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
5
Боруссія Дортмунд
2
22 жовтня
22:00
ПСЖ
1
ПСВ
1
22 жовтня
22:00
Ювентус
0
Штутгарт
1
22 жовтня
22:00
Штурм
0
Спортінг Лісабон
2
22 жовтня
22:00
Арсенал
1
Шахтар
0
22 жовтня
22:00
Аталанта
0
Селтік
0
23 жовтня
19:45
Брест
1
Баєр Леверкузен
1
23 жовтня
19:45
Янг Бойз
0
Інтер
0
23 жовтня
22:00
Бенфіка
1
Феєнорд
2
23 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
0
Ліверпуль
1
23 жовтня
22:00
Барселона
4
Баварія
1
23 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
0
Динамо Загреб
2
23 жовтня
22:00
Атлетіко
1
Лілль
2
23 жовтня
22:00
Манчестер Сіті
4
Спарта Прага
0
23 жовтня
22:00
Слован Братислава
-
Динамо Загреб
-
05 листопада
19:45
ПСВ
-
Жирона
-
05 листопада
19:45
Селтік
-
РБ Лейпциг
-
05 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Манчестер Сіті
-
05 листопада
22:00
Болонья
-
Монако
-
05 листопада
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Штурм
-
05 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Баєр Леверкузен
-
05 листопада
22:00
Лілль
-
Ювентус
-
05 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Мілан
-
05 листопада
22:00
Шахтар
-
Янг Бойз
-
06 листопада
19:45
Брюгге
-
Астон Вілла
-
06 листопада
19:45
Спарта Прага
-
Брест
-
06 листопада
22:00
Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Барселона
-
06 листопада
22:00
ПСЖ
-
Атлетіко
-
06 листопада
22:00
Баварія
-
Бенфіка
-
06 листопада
22:00

Барселона — Баварія: відео голів та огляд матчу 23.10.2024

23 жовтня 2024

Барселона - Баварія, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що проходить 23 жовтня 2024 року.

У рамках третього туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Барселона приймає Баварію.

Господарі поля блискавично вийшли вперед завдяки голу Рафіньї. На нього гості відповіли результативним ударом Гаррі Кейна. Пізніше рахунок на табло змінився через гол Роберта Левандовські та друге взяття воріт Рафіньєю. На перерву Барселона пішла з перевагою над Баварією в два м'ячі (3:1).

Гол Рафіньї, 1:0, 1 хвилина:

Гол Кейна, 1:1, 18 хвилина:

Гол Левандовські, 2:1, 36 хвилина:

Другий гол Рафіньї, 3:1, 45 хвилина:

Слідкуйте за матчем Барселона — Баварія в нашій текстовій онлайн-трансляції.

Джерело: MEGOGO

команди
   