Барселона не залишила шансів Баварії

Команда Гансі Фліка знищила супротивника.

В матчі третього туру загального етапу Ліги чемпіонів Барселона приймала на своєму полі Баварію. В стартовому складі каталонців з'явився Фермін Лопес, тоді як у гостей з перших хвилин вийшов Рафаель Геррейру.

Команди жваво розпочали гру і дуже швидко рахунок було відкрито. Фермін Лопес шикарним пасом знайшов Рафінью, той обіграв Ноєра та відправив м'яч у порожній кут воріт. 1:0. Баварія одразу пішла в атаку великими силами й, здавалось, зрівняла рахунок, коли Гаррі Кейн відмінним ударом головою вразив кут воріт після подачі з правого флангу. Але в англійця зафіксували офсайд. Втім, це лише трохи відклало взяття воріт. Згодом Гнабрі отримав пас на лівому фланзі й навісив на дальню стійку, звідки Кейн ударом в один дотик вразив ворота. 1:1.

Барселона діяла з високою лінією оборони та інтенсивно пресингувала. В одному з епізодів Мануель Ноєр ледь не придумав гол у власні ворота. Віддавав він пас, а Ямал в підкаті намагався його перервати. На щастя німця, м'яч полетів повз ворота. Баварія могла вийти вперед згодом, коли Кейн шикарно закинув м'яч на дальню стійку, але Геррейру не зміг знайти момент для удару по воротах.

Барселона змогла відповісти за декілька хвилин та ще і як! Фермін виграв боротьбу у Кіма, прокинув м'яч повз Упамекано та Ноєра, а Левандовські переправив м'яч в порожні ворота. 2:1. Здавалось, що команди так і підуть на перерву, але вже під завісу тайму Рафінья Діас змістився з лівого флангу в центр й пробив точно в дальній кут воріт. 3:1.

На початку другого тайму Баварія намагалась якнайшвидше відіграти відаставання, але натомість пропустила ще один. Ямал шикарним пасом знайшов Рафінью, а той втік від Кіма й точним ударом вразив дальній кут. Зразковий контрвипад. 4:1. Після цього Барселона діяла дуже впевнено, контролювала м'яч й викликала овацію трибун.

Баварія не могла великими силами перебратись на чужу половину поля й виглядала безнадійно. Мусіала намагався щось зробити завдяки індивідуальній майстерності, але його удари блокували. Фінальний свисток арбітра зафіксував розгромну перевагу Барселони з рахунком 4:1.

Барселона — Баварія 4:1

Голи: Рафінья, 1, 45, 56, Левандовські, 36 - Кейн, 18

Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Педрі (Гаві, 85), Касадо — Лопес (де Йонг, 61) — Ямал (Фаті, 86), Левандовські (Віктор, 85), Діас (Ольмо, 76)

Баварія: Ноєр — Геррейру, Упамекано, Кім Мін Дже, Девіс — Кімміх, Палінья (Горецка, 60) — Олісе (Сане, 60), Мюллер (Мусіала, 61), Гнабрі (Коман, 60) — Кейн

Попередження: Кімміх, Горецка