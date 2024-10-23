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22:00
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-
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-
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22:00
Боруссія Дортмунд
-
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-
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-
05 листопада
22:00
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-
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-
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-
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-
Астон Вілла
-
06 листопада
19:45
Спарта Прага
-
Брест
-
06 листопада
22:00
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-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Барселона
-
06 листопада
22:00
ПСЖ
-
Атлетіко
-
06 листопада
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Мотта: Ми маємо прийняти результат

23 жовтня 2024

Тіаго Мотта, Getty Images

Наставник "старої синьйори" поділився своїми думками після гри зі "швабами".

Головний тренер туринського Ювентуса Тіаго Мотта прокоментував поразку своєї команди у матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти Штутгарта (0:1).

"Ми маємо прийняти результат. Мусимо знову стати на ноги і показати чудову гру, як це було в неділю. Ми не змогли подолати їхнього контролю над грою. Часто, у першому таймі вони уникали початкового пресингу із центральним захисником, і ми рідко володіли м'ячем.

Штутгарт – складна команда. Нам важко було нав'язати свій стиль гри, що важливо для того, щоб мати змогу конкурувати із сильним опонентом. Ми маємо краще захищатися, порівняно із сьогоднішньою грою. Також ми маємо багато покращити в плані балансу команди.

Потрібно залишити поразку позаду та працювати над тим, що ми можемо покращити. Головне — рухатися вперед", — наводить слова Мотти прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Штутгарт — Ювентус.

Джерело: ФК Ювентус

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