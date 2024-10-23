Мотта: Ми маємо прийняти результат

Наставник "старої синьйори" поділився своїми думками після гри зі "швабами".

Головний тренер туринського Ювентуса Тіаго Мотта прокоментував поразку своєї команди у матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти Штутгарта (0:1).

"Ми маємо прийняти результат. Мусимо знову стати на ноги і показати чудову гру, як це було в неділю. Ми не змогли подолати їхнього контролю над грою. Часто, у першому таймі вони уникали початкового пресингу із центральним захисником, і ми рідко володіли м'ячем.

Штутгарт – складна команда. Нам важко було нав'язати свій стиль гри, що важливо для того, щоб мати змогу конкурувати із сильним опонентом. Ми маємо краще захищатися, порівняно із сьогоднішньою грою. Також ми маємо багато покращити в плані балансу команди.

Потрібно залишити поразку позаду та працювати над тим, що ми можемо покращити. Головне — рухатися вперед", — наводить слова Мотти прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Штутгарт — Ювентус.