Ювентус — Штутгарт 0:1 Відео гола та огляд матчу 22.10.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 22 жовтня 2024 року.

У рамках третього туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА туринський Ювентус на власному полі приймав німецький Штутгарт і поступився з рахунком 0:1.

Цей матч, напевно, був найгіршим у виконанні команди Тіаго Мотти від початку сезону.

Гості володіли ініціативою в більшості епізодів гри, і хоча навіть із пенальті на 86 хвилині "швабам" так і не вдалось вразити чужі ворота, але вони зробили це трохи пізніше в компенсований час.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Штутгарт у рамках 3 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Ювентус — Штутгарт 0:1

Гол: Туре, 90+2

На 86 хвилині Енцо Мійо не забив пенальті (воротар).

Ювентус: Перін — Савона (Камб'язо, 55), Калулу, да Сілва, Кабаль — Фаджолі — Консейсан (Локателлі, 55), Маккенні (Веа, 55), Луїс, Їлдиз — Влахович (Аджич, 68)

Штутгарт: Нюбель — Вагноман, Руо, Шабо, Міттельштедт — Каразор, Штіллер — Мійо, Ундав, Левелінг — Демірович (Туре, 62)

Попередження: да Сілва — Демірович, Руо

Вилучення: Даніло, 84.