Куртуа: До перерви рахунок спокійно міг бути 0:3

Голкіпер Реала прокоментував перемогу над Боруссією Д.

Мадридський Реал у третьому турі Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі обіграла дортмундську Боруссію.

Реал — Боруссія Д 5:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри воротар "галактікос" Тібо Куртуа прокоментував емоції від побаченого на полі.

"Ми не дуже добре грали в першому таймі, тому суперники створили нам безліч проблеми і забили два блискавичні голи.

Але під час перерви ми зібрались і обговорили, що нам потрібно покращити. Ми добре відреагували і знали, що якщо зможемо забити перший гол, то зможемо перемогти.

У другому таймі ми краще пресингували, грали дуже добре і продемонстрували інтенсивність, необхідну для гри в Лізі чемпіонів. У цьому і полягала різниця.

Боруссії було дуже легко грати проти нас у першому таймі, і до перерви рахунок спокійно міг бути 0:3. Але ми вчасно прокинулись і добре відреагували, хоча це й не завжди спрацьовує.

У суботу ми повинні почати гру так само, як закінчили сьогодні.

На полі дійсно відчувається, що суперник знає, що він протистоїть Реалу. Я не кажу, що це страх, але коли ми забиваємо, атмосфера на стадіоні підігрівається, і суперник це відчуває.

За рахунку 2:2 потрібно було грати спокійно і проявити певну організованість. Потім ми змогли забити ще три м'ячі. Якщо ми будемо грати так само, як у другому таймі, то в суботу покажемо кращий результат", — заявив бельгійський виконавець.

У наступному турі мадридський Реал зіграє вдома проти італійського Мілана.