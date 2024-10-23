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-
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-
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-
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-
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-
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-
Брест
-
06 листопада
22:00
Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Барселона
-
06 листопада
22:00
ПСЖ
-
Атлетіко
-
06 листопада
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Куртуа: До перерви рахунок спокійно міг бути 0:3

23 жовтня 2024

Тібо Куртуа, Getty Images

Голкіпер Реала прокоментував перемогу над Боруссією Д.

Мадридський Реал у третьому турі Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі обіграла дортмундську Боруссію.

Реал — Боруссія Д 5:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри воротар "галактікос" Тібо Куртуа прокоментував емоції від побаченого на полі.
"Ми не дуже добре грали в першому таймі, тому суперники створили нам безліч проблеми і забили два блискавичні голи.

Але під час перерви ми зібрались і обговорили, що нам потрібно покращити. Ми добре відреагували і знали, що якщо зможемо забити перший гол, то зможемо перемогти.

У другому таймі ми краще пресингували, грали дуже добре і продемонстрували інтенсивність, необхідну для гри в Лізі чемпіонів. У цьому і полягала різниця.

Боруссії було дуже легко грати проти нас у першому таймі, і до перерви рахунок спокійно міг бути 0:3. Але ми вчасно прокинулись і добре відреагували, хоча це й не завжди спрацьовує.

У суботу ми повинні почати гру так само, як закінчили сьогодні.

На полі дійсно відчувається, що суперник знає, що він протистоїть Реалу. Я не кажу, що це страх, але коли ми забиваємо, атмосфера на стадіоні підігрівається, і суперник це відчуває.

За рахунку 2:2 потрібно було грати спокійно і проявити певну організованість. Потім ми змогли забити ще три м'ячі. Якщо ми будемо грати так само, як у другому таймі, то в суботу покажемо кращий результат", — заявив бельгійський виконавець.

У наступному турі мадридський Реал зіграє вдома проти італійського Мілана.

Джерело: ФК Реал

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