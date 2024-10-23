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-
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-
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22:00
Боруссія Дортмунд
-
Штурм
-
05 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Баєр Леверкузен
-
05 листопада
22:00
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-
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-
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-
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-
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-
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Брюгге
-
Астон Вілла
-
06 листопада
19:45
Спарта Прага
-
Брест
-
06 листопада
22:00
Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Барселона
-
06 листопада
22:00
ПСЖ
-
Атлетіко
-
06 листопада
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Мічел: Перша перемога в Лізі чемпіонів — це історичний день для Жирони

23 жовтня 2024

Мічел, Getty Images

Керманич Жирони прокоментував перемогу над Слованом.

Каталонська Жирона у третьому турі Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі обіграла дортмундську Боруссію.

Жирона — Слован Братислава 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "червоно-білих" Мічел прокоментував виступ власної команди.

"У нас дуже важка ситуація з травмами, але я пишаюсь тим, як команда змагається.

Ми намагались грати у свій футбол, як і завжди це робимо, бути головними героями на полі. Це було нелегко зробити, але є перша перемога в Лізі чемпіонів — це історичний день для клубу.

Скажу відверто, мені довелось молитись, щоб ми змогли відновити хоча б одного гравця перед цією грою. Проте ви повинні насолоджуватися іграми Ліги чемпіонів, і навіть якщо у вас є травми, це того варте.

Гравці викладаються на повну в кожній грі. Є гравці з неймовірним навантаженням, але й вони продовжують викладатись на повну. Я радий за хлопців, вони на це заслуговують, і вболівальники це визнають", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі каталонська Жирона гостюватиме у нідерландського ПСВ.

Джерело: Diario AS

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