Мічел: Перша перемога в Лізі чемпіонів — це історичний день для Жирони

Каталонська Жирона у третьому турі Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі обіграла дортмундську Боруссію.
Жирона — Слован Братислава 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів
Після завершення гри головний тренер "червоно-білих" Мічел прокоментував виступ власної команди.
"У нас дуже важка ситуація з травмами, але я пишаюсь тим, як команда змагається.
Ми намагались грати у свій футбол, як і завжди це робимо, бути головними героями на полі. Це було нелегко зробити, але є перша перемога в Лізі чемпіонів — це історичний день для клубу.
Скажу відверто, мені довелось молитись, щоб ми змогли відновити хоча б одного гравця перед цією грою. Проте ви повинні насолоджуватися іграми Ліги чемпіонів, і навіть якщо у вас є травми, це того варте.
Гравці викладаються на повну в кожній грі. Є гравці з неймовірним навантаженням, але й вони продовжують викладатись на повну. Я радий за хлопців, вони на це заслуговують, і вболівальники це визнають", — заявив іспанський фахівець.
У наступному турі каталонська Жирона гостюватиме у нідерландського ПСВ.