Мічел: Перша перемога в Лізі чемпіонів — це історичний день для Жирони

Керманич Жирони прокоментував перемогу над Слованом.

Каталонська Жирона у третьому турі Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі обіграла дортмундську Боруссію.

Жирона — Слован Братислава 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "червоно-білих" Мічел прокоментував виступ власної команди.

"У нас дуже важка ситуація з травмами, але я пишаюсь тим, як команда змагається.

Ми намагались грати у свій футбол, як і завжди це робимо, бути головними героями на полі. Це було нелегко зробити, але є перша перемога в Лізі чемпіонів — це історичний день для клубу.

Скажу відверто, мені довелось молитись, щоб ми змогли відновити хоча б одного гравця перед цією грою. Проте ви повинні насолоджуватися іграми Ліги чемпіонів, і навіть якщо у вас є травми, це того варте.

Гравці викладаються на повну в кожній грі. Є гравці з неймовірним навантаженням, але й вони продовжують викладатись на повну. Я радий за хлопців, вони на це заслуговують, і вболівальники це визнають", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі каталонська Жирона гостюватиме у нідерландського ПСВ.