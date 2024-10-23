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-
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-
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22:00
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-
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22:00
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-
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-
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-
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19:45
Спарта Прага
-
Брест
-
06 листопада
22:00
Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
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-
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Жирона — Слован Братислава 2:0 Відео голів та огляд матчу 22.10.2024

23 жовтня 2024

Жирона — Слован Братислава, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 22 жовтня 2024 року.

У рамках третього туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА каталонська Жирона на власному полі приймала словацький Слован і здобула свою першу перемогу в історії виступів у турнірі.

Команда Мічела володіла ініціативою в першому таймі, нічого не дозволила створити суперникам, а сама забила незадовго до перерви.

У другому таймі Слован спробував вирівняти становище на полі, але другий м’яч від Хуанпе добив гостей.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Жирона — Слован Братислава у рамках 3 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Жирона — Слован Братислава 2:0
Голи: Гутьєррес, 42, Хуанпе, 73

Жирона: Гассаніга — Франсес, Хуанпе, Крейчі, Мігель Гутьєррес — Мартін (Міовські, 24)ес, Еррера, Іван Мартін (Міовські, 24) — ван де Бек (Лопес, 83), Данжума — Стуані

Слован Братислава: Такач — Байрич, Кашія, Віммер — Блекмен, Ігнатенко (Марчеллі, 78), Саввідіс, Зуберу — Барсегян, Толич (Шеке, 85) — Стрелец

Попередження: Франсес — Толич, Ігнатенко, Барсегян

Джерело: MEGOGO

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