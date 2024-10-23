ПСЖ — ПСВ 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів 22.10.2024

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 22 жовтня 2024 року.

У 3-му турі Ліги чемпіонів на Парк де Пренс ПСЖ приймав ПСВ, який у чемпіонаті Нідерландів йде чемпіонським графіком.

Господарі отримали гол в середині першого тайму, автором якого став Ланг. Втім, Хакімі після перерви виправив ситуацію.

ПСЖ в компенсований час міг вирвати перемогу, але після перегляду ВАР арбітр не призначив пенальті, а згодом констатував нічию — 1:1.

Огляд матчу:

ПСЖ — ПСВ 1:1

Голи: Хакімі, 55 - Ланг, 34

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Нуну Мендеш — Заїр-Емері (Маюлю, 81), Невеш, Руїс (Феррейра, 59) — Дембеле (Дуе, 81), Лі Кан Ін (Асенсіо, 68), Баркола (Коло Муані, 81)

ПСВ: Бенітес — Мауро Жуніор, Фламінго, Боскальї, Дамс — Тіл, Тілльман, Сайбарі — Бакайоко, де Йонг, Ланг (Дріуш, 65)

Попередження: Мендеш — Жуніор, Дамс, Ледезма, Бабаді, Йонг, Беніте.