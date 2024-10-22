Дубль Мінаміно допоміг Монако розгромити Црвену Звезду

Результат матчу 3-го туру загального етапу Ліги чемпіонів.

У 3-му турі загального етапу Ліги чемпіонів Монако зустрічався з невдахою попередніх турів Црвеною Звездою.

В середині першого тайму команди обмінялись голами. На точний постріл Мінаміно відповів Ндіай. Але на перерву команди за переваги господарів. Емболо в компенсований час вивів Монако вперед.

У другій половині зустрічі забивали лише монегаски. Сінго відзначився з передачі Керера, а Мінаміно оформив дубль. В компенсований час Акліуш поставив крапку в матчі — 5:1.

В наступному турі Монако зіграє з Болоньєю на виїзді, а Црвена Звезда прийматиме Барселону.

Монако - Црвена Звезда 5:1

Голи: Мінаміно, 21, 70, Емболо, 45+4, Сінго, 54, Акліуш, 90+6 - Ндіай, 27

Монако: Маєцкі — Вандерсон де Олівейра, Сінго, Керер, Кайо Енріке (Іленіхена, 77) — Закарія (Магасса, 86), Камара — Акліуш, Мінаміно, Бен-Сегір (Головін, 46) — Емболо (Діатта, 77)

Црвена Звезда: Ілич — Олаїнка, Спаїч, Джига, Сол — Крунич (Родич, 60), Елшнік — Катомпа Мвумпа (Ілич, 60), Максимович (Канга Каку, 74), Бруно (Далсіу, 7) — Ндіай (Катаї, 74)

Попередження: Керер