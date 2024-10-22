Родріго, Модрич та Менді гратимуть із перших хвилин проти Боруссії Д

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють мадридський Реал та дортмундська Боруссія.

Мадридський Реал та дортмундська Боруссія зіграють поміж собою в третьому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Сантьяго Бернабеу.

Карло Анчелотті, після перемоги над Сельтою з Віго (2:1), залучив до стартового складу Менді на лівий фланг оборони, тоді як Модрич зіграє в опорній зоні, а Родріго розташується на правому фланзі атаки.

Нурі Шахін, на тлі перемоги над Санкт-Паулі (2:1), використав із перших хвилин Зюле в центрі оборони, тоді як Нмеча зіграє в опорній зоні, а Байно-Гіттенс з'явиться на лівому фланзі атаки.

Реал: Куртуа — Васкес, Мілітао, Рюдігер, Менді — Вальверде, Модрич — Родріго, Беллінгем, Вінісіус — Мбаппе.

Запасні: Лунін, Фран Гонсалес, Камавінга, Чуамені, Гюлер, Ендрік, Себальйос, Фран Гарсія.



Боруссія Д: Кобель — Р’єрсон, Зюле, Шлоттербек, Бенсебаїні — Нмеча, Забітцер — Мален, Брандт, Байно-Гіттенс — Гірассі.

Запасні: Маєр, Лотка, Антон, Гросс, Баєр, Джан, Кемпбелл, Ветьєн, Мане, Кабар, Азхіл.



Гра Реал — Боруссія Д почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.