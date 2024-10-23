Ліга чемпіонів. 3 тур. Анонси і прогнози на матчі 23.10.2024

Football.ua представляє прев'ю поєдинків третього туру основного раунду Ліги чемпіонів, які відбудуться 23 жовтня.

Сьогодні, 23 жовтня, відбудеться другий ігровий день третього туру оновленої Ліги чемпіонів. Пропонуємо слідкувати за всіма подіями турніру з Football.ua, щоб нічого не пропустити.

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[*] — положення команди в турнірній таблиці

[15] Аталанта — Селтік [23]

Середа, 23 жовтня, 19:45. Стадіо ді Бергамо. Головний арбітр — Ірфан Пельто (Боснія і Герцеговина)

Аталанта Джан П'єро Гасперіні стартувала в оновленій Лізі чемпіонів виїзним поєдинком з Арсеналом. У Лондоні команди не виявили сильнішого, поділивши очки (0:0). Після цього "нерадзуррі" розгромили в Німеччині Шахтар, тричі уразивши ворота свого суперника, а свої при цьому зберігши "сухими" вдруге поспіль.

Після восьми зіграних поєдинків Аталанта йде шостою в турнірній таблиці Серії А, маючи 13 залікових балів. Минулими вихідними клуб впорався з Венецією на виїзді (0:2). У "нерадзуррі" найкраща в Італії атака — 18 голів, 8 з яких на рахунку Матео Ретегі, найкращого бомбардира турніру. У той же час команда й пропускає чимало (13).

Селтік у першому турі приймав братиславський Слован і здобув розгромну перемогу над ним (5:1). Другий поєдинок, уже виїзний, був для підопічних Брендана Роджерса настільки ж невдалим, наскільки попередній — навпаки. Хет-трик Каріма Адеємі допоміг Боруссії розтрощити шотландський колектив у Дортмунді з рахунком 7:1.

У минулому турі чемпіонату Шотландії Селтік вдома зіграв унічию з Абердіном (2:2). Саме цього суперника команда випереджає за додатковими показниками в боротьбі за першу сходинку турнірної таблиці, маючи 22 залікових бали. Очікувано, у "зелено-білих" після восьми зіграних матчів найкращі атака (24) та захист (3). Вони також досі не знають смаку поразок.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Аталанта: Карнезеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац — Дзаппакоста, де Рон, Едерсон, Белланова — Лукман, Де Кетеларе — Ретегі

Селтік: Шмейхель — Джонстон, Трасті, Скейлс, Вальє — Енгелс, Макгрегор, Хатате — Кюн, Айда, Маеда

Не зіграють: Скальвіні, Скамакка, Толой, Брешіаніні, Коссуну — Тейлор

Під питанням: ... — Картер-Вікерс

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

БУКМЕКЕРИ

Аталанта — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.48, тоді як потенційний успіх гостей оцінюється показником 6.30. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.90.

прогноз 3:1

[6] Брест — Баєр [8]

Середа, 23 жовтня, 19:45. Стад ду Рудуру, Генгам. Головний арбітр — Іван Кружляк (Словаччина)

Брест став головним відкриттям стартових двох турів оновленої Ліги чемпіонів. Спочатку колектив Еріка Руа здолав Штурм (2:1) у домашньому поєдинку, після чого розгромив Зальцбург на виїзді з рахунком 4:0. Тепер на французів чекає неймовірно складне випробування Баєром. Уникнення поразки від леверкузенців було б для представника Ліги 1 значним успіхом.

На внутрішній арені Брест нещодавно зіграв унічию з Ренном вдома (1:1). Після восьми зіграних поєдинків "пірати" йдуть 11-ми в турнірній таблиці чемпіонату Франції, маючи десять залікових балів. Ще раз досягти виходу до єврокубків клубу буде вкрай непросто, враховуючи календарне навантаження та потенційний відхід деяких лідерів уже в зимове трансферне вікно.

Баєр на початку нової кампанії Ліги чемпіонів розгромив на виїзді Феєнорд (0:4) із дублем Флоріана Вірца. Після цього колектив Хабі Алонсо впорався з Міланом у Леверкузені (1:0) завдяки голу Віктора Боніфейса. Безсумнівно, сьогодні "фармацевти" будуть налаштовані здобути третю поспіль перемогу в турнірі.

Минулими вихідними Баєр здолав у сьомому турі Бундесліги франкфуртський Айнтрахт (2:1). Зараз леверкузенці йдуть четвертими в турнірній таблиці, маючи 14 очок і другу найкращу в чемпіонаті Німеччини атаку (18 голів). Однак, і пропускають "фармацевти" забагато, як для учасника боротьби за чемпіонство (13).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Брест: Бізот — Лала, Шардонне, Кулібалі, Амаві — Камара, Фернандес, Маньєтті — Дель Кастільйо, Ажорк, Перейра Лаже

Баєр: Градецкі — Тапсоба, Та, Інкап'є — Фрімпонг, Паласіос, Джака, Грімальдо — Вірц, Тер'є — Шик

Не зіграють: Локо — ...

Під питанням: Сіма, Ле Кардіналь — Боніфейс

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

БУКМЕКЕРИ

Баєр — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.51, тоді як потенційний успіх гостей оцінюється показником 6.20. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.60.

прогноз 0:2

[25] Атлетіко — Лілль [22]

Середа, 23 жовтня, 22:00. Естадіо Метрополітано, Мадрид. Головний арбітр — Марко Гвіда (Італія)

Атлетіко стартував у Лізі чемпіонів складним домашнім матчем проти Лейпцига. Мадридці вирвали перемогу (2:1) на останній хвилині основного часу, після чого їм протистояла Бенфіка. У Лісабоні колектив Дієго Сімеоне зазнав несподіваної розгромної поразки (4:0). Логічно, що після такого провалу "рохібланкос" намагатимуться реабілітуватися вже сьогодні.

У чемпіонаті Іспанії Атлетіко нещодавно справедливо впорався з Леганесом (3:1) завдяки дублю Александера Серлота. За підсумками десяти зіграних поєдинків мадридський клуб досі не знає смаку поразок і йде третім у турнірній таблиці Ла Ліги, маючи 20 очок і найкращий захист — наразі команда пропустила лише шість голів.

Лілль провалив стартовий матч турніру проти Спортінга в Лісабоні (2:0). Однак, у другому турі команді Бруно Женезіо вдалося порадувати своїх уболівальників несподіваним результатом. У домашньому поєдинку з мадридським Реалом французький клуб здобув мінімальну перемогу (1:0) завдяки реалізованому Джонатаном Девідом пенальті.

У черговому турі Ліги 1 Лілль поділив залікові бали з Монако у виїзному поєдинку без результативних ударів. Після восьми зіграних матчів "мастифи" йдуть четвертими в турнірній таблиці чемпіонату Франції, маючи 14 залікових балів. В останніх п'яти поєдинках у всіх турнірах клуб не зазнав жодної поразки. Нічия сьогодні, напевно, цілком влаштувала б гостей.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Атлетіко: Облак — Моліна, Вітсель, Хіменес, Рейнілдо, Ліно — Де Пауль, Коке, Галлагер — Грізманн, Альварес

Лілль: Шевальє — Меньє, Діакіте, Алекссандро, Гудмундссон — Буадді, Андре — Жегрова, Гомес, Сахрауї — Девід

Не зіграють: Аспілікуета, Барріос, Ле Норман, Ленгле, Льоренте — ...

Під питанням: ... — Баккер

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

БУКМЕКЕРИ

Атлетіко — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.52, тоді як потенційний успіх гостей оцінюється показником 6.70. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.30.

прогноз 2:1

[19] Барселона — Баварія [18]

Середа, 23 жовтня, 22:00. Естаді Олімпік Люїс Кумпаньш, Барселона. Головний арбітр — Славко Вінчич (Словенія)

Повний анонс матчу Барселона — Баварія читайте за посиланням.

[7] Бенфіка — Феєнорд [24]

Середа, 23 жовтня, 22:00. Ештадіу ду СЛ Бенфіка, Лісабон. Головний арбітр — Умут Мелер (Туреччина)

Бенфіка стартувала в Лізі чемпіонів з очікуваної виїзної перемоги над Црвеною Звездою (1:2). Після цього колектив Бруну Лаже несподівано розгромив на власному полі Атлетіко (4:0). Відзначити варто результативні дії Оркуна Кекчю та Керема Актюркоглу, турецьких легіонерів лісабонців, які записали по голу на свій рахунок в обох матчах.

Цими вихідними Бенфіка у виїзному поєдинку проти Певідема з четвертого дивізіону Португалії здобула перемогу з рахунком 2:0 завдяки дублю Яна-Нікласа Бесте. Таким чином "орли" дісталися 1/16 фіналу Кубка Португалії. У чемпіонаті країни клуб іде третім у турнірній таблиці, маючи 16 очок після семи зіграних матчів (є гра в запасі).

Феєнорд у першому турі Ліги чемпіонів зазнав розгромної домашньої поразки від Баєра (0:4). У карколомній дуелі з Жироною на виїзді підопічним Браяна Пріске вдалося реабілітуватися за невдалий старт, здобувши перемогу з рахунком 3:2. Напевно, клуб із Роттердама цілком спроможний нав'язати боротьбу Бенфіці, але чи не замало цього — питання відкрите.

Минулої суботи Феєнорд гостював у Гоу Ехед Іглс у дев'ятому турі Ередивізі. Господарі поля зазнали поразки з рахунком 5:1. Після восьми зіграних поєдинків роттердамці йдуть четвертими в турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів, маючи 16 очок і другу найкращу атаку (19 голів). Клуб досі не знає смаку поразок на внутрішній арені.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Бенфіка: Трубін — Ба, Араужу, Отаменді, Каррерас — Флорентіну, Баррейру, Кекчю — Актюркоглу, Павлідіс, Ді Марія

Феєнорд: Велленройтер — Лотомба, Траунер, Ганцко, Буено — Тімбер, Хван, Міламбо — Осман, Уеда, Пайшао

Не зіграють: Гувея, Престіанні — Хіменес, Ньївкоп

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

БУКМЕКЕРИ

Бенфіка — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.60, тоді як потенційний успіх гостей оцінюється показником 5.40. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.35.

прогноз 3:2

[33] Зальцбург — Динамо (Загреб) [30]

Середа, 23 жовтня, 22:00. Штадіон Зальцбург. Головний арбітр — Данні Маккелі (Нідерланди)

Зальцбург під керівництвом Пепа Лейндерса провалив стартові два тури Ліги чемпіонів. Спочатку "бики" поступилися на виїзді празькій Спарті (0:3), після чого, вже вдома, зазнали поразки від Бреста (0:4). Навряд чи хтось чекав від австрійського гранда настільки невдалого початку кампанії. Домашній матч проти загребського Динамо — чудова можливість реабілітуватися.

Минулими вихідними Зальцбург у вольовому стилі впорався з Альтахом удома (2:1), двічі уразивши ворота свого суперника протягом кількох хвилин (84-87). Після восьми зіграних поєдинків команда йде четвертою в турнірній таблиці чемпіонату Австрії, маючи 16 очок і дві гри в запасі. "Бики" можуть наздогнати лідируючий Штурм, якщо здобудуть дві перемоги.

Динамо стартувало в оновленій Лізі чемпіонів із нищівної виїзної поразки від Баварії (9:2), після чого втратило перевагу в два м'ячі над Монако, зігравши внічию (2:2) з французьким клубом у Загребі. Цікаво, що свого сьогоднішнього суперника команда ніколи не перемагала (виключно в основний час), маючи восьмиматчеву історію протистоянь.

У чемпіонаті Хорватії колектив Ненада Б'єліци нещодавно не зумів здолати Істру на виїзді, поділивши з нею очки (2:2). Після десяти зіграних матчів Динамо йде третім у турнірній таблиці, маючи 20 залікових балів і найкращу атаку (22 голи). Як і Зальцбург, клуб із Загреба намагається нарешті повернутися до своїх оптимальних кондицій.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Зальцбург: Шлагер — Дедич, П'янтковські, Байду, Терзич — Бідструп, Байчетич, К'єргор — Дагім, Конате, Глух

Динамо: Невістич — Рістовскі, Теофіль-Катрен, Торренте, П'єр-Габріель — Стойкович, Адемі, Мішич, Сучич, П'яца — Петкович

Не зіграють: Діакіте, Фернандо, Кавамура, Ратков, Єо — ...

Під питанням: Моргалла — Петкович, Невістич

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

БУКМЕКЕРИ

Зальцбург — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.79, тоді як потенційний успіх гостей оцінюється показником 4.30. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.00.

прогноз 2:1

[12] Манчестер Сіті — Спарта (Прага) [14]

Середа, 23 жовтня, 22:00. Сіті оф Манчестер Стедіум. Головний арбітр — Мауріціо Маріані (Італія)

Манчестер Сіті під керівництвом Пепа Гвардіоли в Лізі чемпіонів стартував із нічиєї в домашньому матчі проти Інтера (0:0). У виїзній зустрічі з братиславським Слованом "містяни" спокійно досягли бажаного результату — перемога з рахунком 4:0. Щонайменше такого ж успіху вболівальники гранда АПЛ чекатимуть сьогодні на Етіхад Стедіум.

Минулими вихідними Манчестер Сіті не без проблем упорався з Вулвергемптоном на виїзді в АПЛ. Перемогу (1:2) "містяни" здобули в компенсований час зустрічі. Після восьми зіграних поєдинків команда йде другою в турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи 20 очок і найкращу атаку — 19 голів, десять з яких на рахунку Ерлінга Голанда. Гранд також досі не знає смаку поразок.

Празька Спарта доволі вдало стартувала в оновленій Лізі чемпіонів. Спочатку підопічні Ларса Фріса розібралися вдома із Зальцбургом (3:0), після чого гостювали в Штутгарта. У Німеччині чеський колектив зумів набрати ще один заліковий бал, зігравши з "швабами" внічию (1:1). Однак, сьогодні якогось дива чекати навряд чи варто.

У чемпіонаті Чехії Спарта нещодавно здолала ліберецький Слован у Празі (2:1). Після 11 зіграних поєдинків клуб іде другим у турнірній таблиці, маючи 25 очок. Чималою проблемою для "червоних" є гра в захисті. На внутрішній арені (чеська 1. Ліга) вони пропустили 12 голів, що є сьомим показником. Утримати ворота "сухими" в Манчестері вдасться хіба що за дуже незвичайних обставин.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Аканджі, Діаш, Аке — Ковачич — Савіо, Б. Сілва, Фоден, Гріліш — Голанд

Спарта: Віндаль — Вітік, Панак, Зелени — Пресіадо, Кайрінен, Лачі, Візнер — Бірманчевич — Ррахмані, Гараслін

Не зіграють: Родрі, Бобб — Коббо

Під питанням: Вокер, Де Брюйне — ...

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

БУКМЕКЕРИ

Манчестер Сіті — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.11, тоді як потенційний успіх гостей оцінюється показником 25.00. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 10.00.

прогноз 3:0

[31] Лейпциг — Ліверпуль [10]

Середа, 23 жовтня, 22:00. РБ Арена, Лейпциг. Головний арбітр — Сандро Шерер (Швейцарія)

Повний анонс матчу Лейпциг — Ліверпуль читайте за посиланням.

[34] Янг Бойз — Інтер [13]

Середа, 23 жовтня, 22:00. Штадіон Ванкдорф, Берн. Головний арбітр — Майкл Олівер (Англія)

Янг Бойз до сьогоднішнього матчу підходить в якості одного з найгірших колективів поточної кампанії Ліги чемпіонів. Після домашньої поразки від Астон Вілли (0:3) в першому турі, швейцарський клуб зазнав помітної невдачі у виїзному поєдинку з Барселоною (5:0). Керманич команди Патрік Рамен нещодавно пішов, а роль виконувача обов'язків дісталася Жоелю Маньїну.

Під керівництвом хоч і тимчасового, але нового спеціаліста Янг Бойз удома здолав Люцерн у чемпіонаті Швейцарії (2:1). На внутрішній арені справи в клубу з Берна йдуть вкрай погано. Після десяти зіграних матчів він має лише дев'ять залікових балів і десяту з дванадцяти можливих сходинку турнірної таблиці. До того ж лише один клуб має гірший захист.

Інтер зумів утримати свої ворота "сухими" в ході виїзного матчу проти Манчестер Сіті в першому турі Ліги чемпіонів, який завершився з рахунком 0:0. Після цього "нерадзуррі" під керівництвом Сімоне Індзагі очікувано розгромили вдома Црвену Звезду (4:0). Від сьогоднішньої зустрічі вболівальники міланського гранда чекатимуть виключно позитивного результату.

Цими вихідними Інтер не без проблем упорався з Ромою на виїзді (0:1) завдяки голу Лаутаро Мартінеса. Після восьми зіграних матчів клуб має 17 очок і посідає другу сходинку турнірної таблиці Серії А. Атака "нерадзуррі" є другою найкращою в чемпіонаті — ідентична до залікових балів кількість голів, сімома з яких відзначився Маркус Тюрам.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Янг Бойз: фон Баллмос — Атекаме, Камара, Беніто, Аджам — Малеш, Ньяссе, Монтейру — Угрінич — Іттен, Елія

Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Бастоні — Думфріс, Мхітарян, Фраттезі, Барелла, Дімарко — Тюрам, Мартінес

Не зіграють: Янко, Пфейффер, Зукру — Чалханоглу, Зелінські

Під питанням: ... — Асллані

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

БУКМЕКЕРИ

Інтер — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.41, тоді як потенційний успіх гостей оцінюється показником 7.70. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.00.