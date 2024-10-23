Ліга чемпіонів. 3 тур. Анонси і прогнози на матчі 23.10.2024

Сьогодні, 23 жовтня, відбудеться другий ігровий день третього туру оновленої Ліги чемпіонів. Пропонуємо слідкувати за всіма подіями турніру з Football.ua, щоб нічого не пропустити.
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[*] — положення команди в турнірній таблиці
[15] Аталанта — Селтік [23]
Середа, 23 жовтня, 19:45. Стадіо ді Бергамо. Головний арбітр — Ірфан Пельто (Боснія і Герцеговина)
Аталанта Джан П'єро Гасперіні стартувала в оновленій Лізі чемпіонів виїзним поєдинком з Арсеналом. У Лондоні команди не виявили сильнішого, поділивши очки (0:0). Після цього "нерадзуррі" розгромили в Німеччині Шахтар, тричі уразивши ворота свого суперника, а свої при цьому зберігши "сухими" вдруге поспіль.
Після восьми зіграних поєдинків Аталанта йде шостою в турнірній таблиці Серії А, маючи 13 залікових балів. Минулими вихідними клуб впорався з Венецією на виїзді (0:2). У "нерадзуррі" найкраща в Італії атака — 18 голів, 8 з яких на рахунку Матео Ретегі, найкращого бомбардира турніру. У той же час команда й пропускає чимало (13).
Селтік у першому турі приймав братиславський Слован і здобув розгромну перемогу над ним (5:1). Другий поєдинок, уже виїзний, був для підопічних Брендана Роджерса настільки ж невдалим, наскільки попередній — навпаки. Хет-трик Каріма Адеємі допоміг Боруссії розтрощити шотландський колектив у Дортмунді з рахунком 7:1.
У минулому турі чемпіонату Шотландії Селтік вдома зіграв унічию з Абердіном (2:2). Саме цього суперника команда випереджає за додатковими показниками в боротьбі за першу сходинку турнірної таблиці, маючи 22 залікових бали. Очікувано, у "зелено-білих" після восьми зіграних матчів найкращі атака (24) та захист (3). Вони також досі не знають смаку поразок.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Аталанта: Карнезеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац — Дзаппакоста, де Рон, Едерсон, Белланова — Лукман, Де Кетеларе — Ретегі
Селтік: Шмейхель — Джонстон, Трасті, Скейлс, Вальє — Енгелс, Макгрегор, Хатате — Кюн, Айда, Маеда
Не зіграють: Скальвіні, Скамакка, Толой, Брешіаніні, Коссуну — Тейлор
Під питанням: ... — Картер-Вікерс
ПОТОЧНА ФОРМА
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
Раніше команди не зустрічалися.
БУКМЕКЕРИ
Аталанта — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.48, тоді як потенційний успіх гостей оцінюється показником 6.30. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.90.
прогноз 3:1
[6] Брест — Баєр [8]
Середа, 23 жовтня, 19:45. Стад ду Рудуру, Генгам. Головний арбітр — Іван Кружляк (Словаччина)
Брест став головним відкриттям стартових двох турів оновленої Ліги чемпіонів. Спочатку колектив Еріка Руа здолав Штурм (2:1) у домашньому поєдинку, після чого розгромив Зальцбург на виїзді з рахунком 4:0. Тепер на французів чекає неймовірно складне випробування Баєром. Уникнення поразки від леверкузенців було б для представника Ліги 1 значним успіхом.
На внутрішній арені Брест нещодавно зіграв унічию з Ренном вдома (1:1). Після восьми зіграних поєдинків "пірати" йдуть 11-ми в турнірній таблиці чемпіонату Франції, маючи десять залікових балів. Ще раз досягти виходу до єврокубків клубу буде вкрай непросто, враховуючи календарне навантаження та потенційний відхід деяких лідерів уже в зимове трансферне вікно.
Баєр на початку нової кампанії Ліги чемпіонів розгромив на виїзді Феєнорд (0:4) із дублем Флоріана Вірца. Після цього колектив Хабі Алонсо впорався з Міланом у Леверкузені (1:0) завдяки голу Віктора Боніфейса. Безсумнівно, сьогодні "фармацевти" будуть налаштовані здобути третю поспіль перемогу в турнірі.
Минулими вихідними Баєр здолав у сьомому турі Бундесліги франкфуртський Айнтрахт (2:1). Зараз леверкузенці йдуть четвертими в турнірній таблиці, маючи 14 очок і другу найкращу в чемпіонаті Німеччини атаку (18 голів). Однак, і пропускають "фармацевти" забагато, як для учасника боротьби за чемпіонство (13).
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Брест: Бізот — Лала, Шардонне, Кулібалі, Амаві — Камара, Фернандес, Маньєтті — Дель Кастільйо, Ажорк, Перейра Лаже
Баєр: Градецкі — Тапсоба, Та, Інкап'є — Фрімпонг, Паласіос, Джака, Грімальдо — Вірц, Тер'є — Шик
Не зіграють: Локо — ...
Під питанням: Сіма, Ле Кардіналь — Боніфейс
ПОТОЧНА ФОРМА
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
Раніше команди не зустрічалися.
БУКМЕКЕРИ
Баєр — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.51, тоді як потенційний успіх гостей оцінюється показником 6.20. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.60.
прогноз 0:2
[25] Атлетіко — Лілль [22]
Середа, 23 жовтня, 22:00. Естадіо Метрополітано, Мадрид. Головний арбітр — Марко Гвіда (Італія)
Атлетіко стартував у Лізі чемпіонів складним домашнім матчем проти Лейпцига. Мадридці вирвали перемогу (2:1) на останній хвилині основного часу, після чого їм протистояла Бенфіка. У Лісабоні колектив Дієго Сімеоне зазнав несподіваної розгромної поразки (4:0). Логічно, що після такого провалу "рохібланкос" намагатимуться реабілітуватися вже сьогодні.
У чемпіонаті Іспанії Атлетіко нещодавно справедливо впорався з Леганесом (3:1) завдяки дублю Александера Серлота. За підсумками десяти зіграних поєдинків мадридський клуб досі не знає смаку поразок і йде третім у турнірній таблиці Ла Ліги, маючи 20 очок і найкращий захист — наразі команда пропустила лише шість голів.
Лілль провалив стартовий матч турніру проти Спортінга в Лісабоні (2:0). Однак, у другому турі команді Бруно Женезіо вдалося порадувати своїх уболівальників несподіваним результатом. У домашньому поєдинку з мадридським Реалом французький клуб здобув мінімальну перемогу (1:0) завдяки реалізованому Джонатаном Девідом пенальті.
У черговому турі Ліги 1 Лілль поділив залікові бали з Монако у виїзному поєдинку без результативних ударів. Після восьми зіграних матчів "мастифи" йдуть четвертими в турнірній таблиці чемпіонату Франції, маючи 14 залікових балів. В останніх п'яти поєдинках у всіх турнірах клуб не зазнав жодної поразки. Нічия сьогодні, напевно, цілком влаштувала б гостей.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Атлетіко: Облак — Моліна, Вітсель, Хіменес, Рейнілдо, Ліно — Де Пауль, Коке, Галлагер — Грізманн, Альварес
Лілль: Шевальє — Меньє, Діакіте, Алекссандро, Гудмундссон — Буадді, Андре — Жегрова, Гомес, Сахрауї — Девід
Не зіграють: Аспілікуета, Барріос, Ле Норман, Ленгле, Льоренте — ...
Під питанням: ... — Баккер
ПОТОЧНА ФОРМА
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
Раніше команди не зустрічалися.
БУКМЕКЕРИ
Атлетіко — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.52, тоді як потенційний успіх гостей оцінюється показником 6.70. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.30.
прогноз 2:1
[19] Барселона — Баварія [18]
Середа, 23 жовтня, 22:00. Естаді Олімпік Люїс Кумпаньш, Барселона. Головний арбітр — Славко Вінчич (Словенія)
Повний анонс матчу Барселона — Баварія читайте за посиланням.
[7] Бенфіка — Феєнорд [24]
Середа, 23 жовтня, 22:00. Ештадіу ду СЛ Бенфіка, Лісабон. Головний арбітр — Умут Мелер (Туреччина)
Бенфіка стартувала в Лізі чемпіонів з очікуваної виїзної перемоги над Црвеною Звездою (1:2). Після цього колектив Бруну Лаже несподівано розгромив на власному полі Атлетіко (4:0). Відзначити варто результативні дії Оркуна Кекчю та Керема Актюркоглу, турецьких легіонерів лісабонців, які записали по голу на свій рахунок в обох матчах.
Цими вихідними Бенфіка у виїзному поєдинку проти Певідема з четвертого дивізіону Португалії здобула перемогу з рахунком 2:0 завдяки дублю Яна-Нікласа Бесте. Таким чином "орли" дісталися 1/16 фіналу Кубка Португалії. У чемпіонаті країни клуб іде третім у турнірній таблиці, маючи 16 очок після семи зіграних матчів (є гра в запасі).
Феєнорд у першому турі Ліги чемпіонів зазнав розгромної домашньої поразки від Баєра (0:4). У карколомній дуелі з Жироною на виїзді підопічним Браяна Пріске вдалося реабілітуватися за невдалий старт, здобувши перемогу з рахунком 3:2. Напевно, клуб із Роттердама цілком спроможний нав'язати боротьбу Бенфіці, але чи не замало цього — питання відкрите.
Минулої суботи Феєнорд гостював у Гоу Ехед Іглс у дев'ятому турі Ередивізі. Господарі поля зазнали поразки з рахунком 5:1. Після восьми зіграних поєдинків роттердамці йдуть четвертими в турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів, маючи 16 очок і другу найкращу атаку (19 голів). Клуб досі не знає смаку поразок на внутрішній арені.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Бенфіка: Трубін — Ба, Араужу, Отаменді, Каррерас — Флорентіну, Баррейру, Кекчю — Актюркоглу, Павлідіс, Ді Марія
Феєнорд: Велленройтер — Лотомба, Траунер, Ганцко, Буено — Тімбер, Хван, Міламбо — Осман, Уеда, Пайшао
Не зіграють: Гувея, Престіанні — Хіменес, Ньївкоп
ПОТОЧНА ФОРМА
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
БУКМЕКЕРИ
Бенфіка — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.60, тоді як потенційний успіх гостей оцінюється показником 5.40. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.35.
прогноз 3:2
[33] Зальцбург — Динамо (Загреб) [30]
Середа, 23 жовтня, 22:00. Штадіон Зальцбург. Головний арбітр — Данні Маккелі (Нідерланди)
Зальцбург під керівництвом Пепа Лейндерса провалив стартові два тури Ліги чемпіонів. Спочатку "бики" поступилися на виїзді празькій Спарті (0:3), після чого, вже вдома, зазнали поразки від Бреста (0:4). Навряд чи хтось чекав від австрійського гранда настільки невдалого початку кампанії. Домашній матч проти загребського Динамо — чудова можливість реабілітуватися.
Минулими вихідними Зальцбург у вольовому стилі впорався з Альтахом удома (2:1), двічі уразивши ворота свого суперника протягом кількох хвилин (84-87). Після восьми зіграних поєдинків команда йде четвертою в турнірній таблиці чемпіонату Австрії, маючи 16 очок і дві гри в запасі. "Бики" можуть наздогнати лідируючий Штурм, якщо здобудуть дві перемоги.
Динамо стартувало в оновленій Лізі чемпіонів із нищівної виїзної поразки від Баварії (9:2), після чого втратило перевагу в два м'ячі над Монако, зігравши внічию (2:2) з французьким клубом у Загребі. Цікаво, що свого сьогоднішнього суперника команда ніколи не перемагала (виключно в основний час), маючи восьмиматчеву історію протистоянь.
У чемпіонаті Хорватії колектив Ненада Б'єліци нещодавно не зумів здолати Істру на виїзді, поділивши з нею очки (2:2). Після десяти зіграних матчів Динамо йде третім у турнірній таблиці, маючи 20 залікових балів і найкращу атаку (22 голи). Як і Зальцбург, клуб із Загреба намагається нарешті повернутися до своїх оптимальних кондицій.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Зальцбург: Шлагер — Дедич, П'янтковські, Байду, Терзич — Бідструп, Байчетич, К'єргор — Дагім, Конате, Глух
Динамо: Невістич — Рістовскі, Теофіль-Катрен, Торренте, П'єр-Габріель — Стойкович, Адемі, Мішич, Сучич, П'яца — Петкович
Не зіграють: Діакіте, Фернандо, Кавамура, Ратков, Єо — ...
Під питанням: Моргалла — Петкович, Невістич
ПОТОЧНА ФОРМА
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
БУКМЕКЕРИ
Зальцбург — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.79, тоді як потенційний успіх гостей оцінюється показником 4.30. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.00.
прогноз 2:1
[12] Манчестер Сіті — Спарта (Прага) [14]
Середа, 23 жовтня, 22:00. Сіті оф Манчестер Стедіум. Головний арбітр — Мауріціо Маріані (Італія)
Манчестер Сіті під керівництвом Пепа Гвардіоли в Лізі чемпіонів стартував із нічиєї в домашньому матчі проти Інтера (0:0). У виїзній зустрічі з братиславським Слованом "містяни" спокійно досягли бажаного результату — перемога з рахунком 4:0. Щонайменше такого ж успіху вболівальники гранда АПЛ чекатимуть сьогодні на Етіхад Стедіум.
Минулими вихідними Манчестер Сіті не без проблем упорався з Вулвергемптоном на виїзді в АПЛ. Перемогу (1:2) "містяни" здобули в компенсований час зустрічі. Після восьми зіграних поєдинків команда йде другою в турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи 20 очок і найкращу атаку — 19 голів, десять з яких на рахунку Ерлінга Голанда. Гранд також досі не знає смаку поразок.
Празька Спарта доволі вдало стартувала в оновленій Лізі чемпіонів. Спочатку підопічні Ларса Фріса розібралися вдома із Зальцбургом (3:0), після чого гостювали в Штутгарта. У Німеччині чеський колектив зумів набрати ще один заліковий бал, зігравши з "швабами" внічию (1:1). Однак, сьогодні якогось дива чекати навряд чи варто.
У чемпіонаті Чехії Спарта нещодавно здолала ліберецький Слован у Празі (2:1). Після 11 зіграних поєдинків клуб іде другим у турнірній таблиці, маючи 25 очок. Чималою проблемою для "червоних" є гра в захисті. На внутрішній арені (чеська 1. Ліга) вони пропустили 12 голів, що є сьомим показником. Утримати ворота "сухими" в Манчестері вдасться хіба що за дуже незвичайних обставин.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Аканджі, Діаш, Аке — Ковачич — Савіо, Б. Сілва, Фоден, Гріліш — Голанд
Спарта: Віндаль — Вітік, Панак, Зелени — Пресіадо, Кайрінен, Лачі, Візнер — Бірманчевич — Ррахмані, Гараслін
Не зіграють: Родрі, Бобб — Коббо
Під питанням: Вокер, Де Брюйне — ...
ПОТОЧНА ФОРМА
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
Раніше команди не зустрічалися.
БУКМЕКЕРИ
Манчестер Сіті — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.11, тоді як потенційний успіх гостей оцінюється показником 25.00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 10.00.
прогноз 3:0
[31] Лейпциг — Ліверпуль [10]
Середа, 23 жовтня, 22:00. РБ Арена, Лейпциг. Головний арбітр — Сандро Шерер (Швейцарія)
Повний анонс матчу Лейпциг — Ліверпуль читайте за посиланням.
[34] Янг Бойз — Інтер [13]
Середа, 23 жовтня, 22:00. Штадіон Ванкдорф, Берн. Головний арбітр — Майкл Олівер (Англія)
Янг Бойз до сьогоднішнього матчу підходить в якості одного з найгірших колективів поточної кампанії Ліги чемпіонів. Після домашньої поразки від Астон Вілли (0:3) в першому турі, швейцарський клуб зазнав помітної невдачі у виїзному поєдинку з Барселоною (5:0). Керманич команди Патрік Рамен нещодавно пішов, а роль виконувача обов'язків дісталася Жоелю Маньїну.
Під керівництвом хоч і тимчасового, але нового спеціаліста Янг Бойз удома здолав Люцерн у чемпіонаті Швейцарії (2:1). На внутрішній арені справи в клубу з Берна йдуть вкрай погано. Після десяти зіграних матчів він має лише дев'ять залікових балів і десяту з дванадцяти можливих сходинку турнірної таблиці. До того ж лише один клуб має гірший захист.
Інтер зумів утримати свої ворота "сухими" в ході виїзного матчу проти Манчестер Сіті в першому турі Ліги чемпіонів, який завершився з рахунком 0:0. Після цього "нерадзуррі" під керівництвом Сімоне Індзагі очікувано розгромили вдома Црвену Звезду (4:0). Від сьогоднішньої зустрічі вболівальники міланського гранда чекатимуть виключно позитивного результату.
Цими вихідними Інтер не без проблем упорався з Ромою на виїзді (0:1) завдяки голу Лаутаро Мартінеса. Після восьми зіграних матчів клуб має 17 очок і посідає другу сходинку турнірної таблиці Серії А. Атака "нерадзуррі" є другою найкращою в чемпіонаті — ідентична до залікових балів кількість голів, сімома з яких відзначився Маркус Тюрам.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Янг Бойз: фон Баллмос — Атекаме, Камара, Беніто, Аджам — Малеш, Ньяссе, Монтейру — Угрінич — Іттен, Елія
Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Бастоні — Думфріс, Мхітарян, Фраттезі, Барелла, Дімарко — Тюрам, Мартінес
Не зіграють: Янко, Пфейффер, Зукру — Чалханоглу, Зелінські
Під питанням: ... — Асллані
ПОТОЧНА ФОРМА
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
Раніше команди не зустрічалися.
БУКМЕКЕРИ
Інтер — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.41, тоді як потенційний успіх гостей оцінюється показником 7.70. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5.00.
прогноз 0:2