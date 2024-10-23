РБ Лейпциг — Ліверпуль. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 23.10.2024

СЕРЕДА, 23 ЖОВТНЯ, 22:00. РЕД БУЛЛ АРЕНА, ЛЕЙПЦИГ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САНДРО ШЕРЕР (ШВЕЙЦАРІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Давати однозначну оцінку стартовому відрізку Лейпцига у новому сезоні досить непросто. З одного боку, підопічні Марко Розе зараз є одними з лідерів турнірної таблиці німецької Бундесліги, йдучи у внутрішній першості без жодної поразки та поступаючись мюнхенській Баварії лише за додатковими показниками у вигляді різниці забитих та пропущених м'ячів. З іншого боку, "бики" поки що провалюють свою єврокубкову кампанію, зазнавши двох поразок у двох стартових турах Лізі чемпіонів від мадридського Атлетіко (1:2) та туринського Ювентуса (2:3).

Дивним є і те, що надійна оборона команди Розе в чемпіонаті Німеччини, де гравці Лейпцига в семи турах пропустили лише два голи — і ті в єдиному матчі з леверкузенським Баєром, у найпрестижнішому єврокубковому турнірі кудись випаровується. Зрозуміло, що вищий рівень опозиції відіграє свою роль, але важко назвати організованою лінію захисту, яка в ЛЧ двічі поспіль пропускає на останніх хвилинах і втрачає результат – більше того, проти Ювентуса це сталося з наявністю чисельної переваги. Тепер на колектив Розе чекає черговий сильний суперник, і поки що єврокубкові перспективи Лейпцига в цій кампанії виглядають досить туманно.

У Ліверпуля ж, на відміну від його майбутнього суперника, з погляду результатів все йде дуже добре на всіх фронтах. Звичайно, після відходу Юргена Клоппа та призначення на його місце Арне Слота існували деякі побоювання, що нідерландському фахівцю знадобиться час, тоді як незначний спад через адаптаційний період мав би бути неминучим. У реальності ж мерсісайдці продемонстрували вражаючий старт, і зараз цілком впевнено лідирують у турнірній таблиці АПЛ, наразі залишаючи позаду себе як Манчестер Сіті, так і лондонський Арсенал.

У рамках Ліги чемпіонів підопічні Слота цілком впевнено обіграли в перших двох турах Мілан і Болонью, а єдиною поразкою на тлі решти всіх перемог з урахуванням усіх турнірів для "червоних" залишається матч з непоступливим Ноттінгем Форест. Звичайно, до самого футболу Ліверпуля, а точніше до його ефектності, у пересічного вболівальника можуть бути питання — все-таки від англійського клубу прям віє прагматичним підходом і систематичним небажанням робити більше, ніж це потрібно. Але з іншого боку, а як по-іншому економити та розподіляти фізичні кондиції на тривалій дистанції, коли сьогодні – Лейпциг, а вже на вихідних на тебе чекає важлива зустріч з Арсеналом у рамках АПЛ? Питання риторичне.