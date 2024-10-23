Барселона — Баварія. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 23.10.2024

СЕРЕДА, 23 ЖОВТНЯ, 22:00. ЕСТАДІО ОЛІМПІКО, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВІНЧИЧ (СЛОВЕНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Прихід Гансі Фліка на посаду головного тренера Барселона влітку цього року позитивно позначився на результатах команди, яка здебільшого провела не дуже вдалий минулий сезон. З перших турів на чолі з німецьким фахівцем каталонці почали приємно дивувати, що загалом підтверджує нинішнє становище "блаугранас" у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги. Там каталонці зараз мають одноосібне лідерство з перевагою у три очки від найближчого переслідувача в особі мадридського Реалу.

Не можна ігнорувати і той факт, що в поточній кампанії гравці Барселони зазнали лише двох поразок — одна сталася в рамках внутрішньої першості проти Осасуни (2:4), а друга — у цій Лізі чемпіонів проти Монако (1:2). В іншому ж на каталонців чекали лише перемоги, і в перспективі підопічні Фліка можуть стати ще сильнішими, враховуючи повернення після тривалої відсутності таких провідних футболістів, як той же Гаві.

У мюнхенської Баварії за підсумками минулої кампанії також змінився тренерський штаб, і, варто нагадати, призначення Венсана Компані на чолі німецького гранда викликало серед великої кількості вболівальників справжній резонанс і цілком логічне питання: а чи заслуговує бельгієць такого серйозного підвищення відразу після того, як він велитів із Бернлі з англійської Прем'єр-ліги? Відповісти на це питання можна риторично: якщо Компані зміг ультрапрагматичних "бордових" навчити грати в атакуючий комбінаційний футбол, то чому він цього не зможе зробити в Баварії, маючи при цьому величезний ресурс?

Оцінку роботі Венсана дасть лише час, але поки що його команда є лідером турнірної таблиці в Бундеслізі, нехай і не одноосібним, маючи однакову кількість очок з Лейпцигом. Звичайно, у Баварії, як і у Барси, можуть траплятися й осічки, як це сталося минулого туру Ліги чемпіонів проти Астон Вілли (0:1). Але по-перше, тоді у бірмінгемців таки не обійшлося без частки везіння на тлі спійманого куражу воротарем Емі Мартінесом. По-друге, такі невдачі — частина процесу, а цих невдач з моменту призначення Компанії у Баварії не так вже й багато.