Барселона — Баварія. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 23.10.2024

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ
Гансі Флік, головний тренер Барселони: "У Баварії завжди домінантна гра, і цього року теж. Те, як вони грають і чинять тиск на суперника — вони можуть нав'язати свій стиль будь-якій команді. Вони дуже сміливі, вони зосереджені на володінні м'ячем і нав'язуванні свого стилю та ідей гри. Так було завжди, це частина їхньої ДНК.
Ми готові до завтрашнього поєдинку. Матчі можуть бути різними, і багато чого може статися, як ми бачили в матчі з Монако — ігри можуть розвиватися різними шляхами. У цьому сезоні для нас було дуже корисно зосередитися на кожній окремій грі. Баварія — чудова команда, і всі хочуть зустрітися з найкращими".
Венсан Компані, головний тренер Баварії: "Це Барса проти Баварії, кожен тренер має мету виграти зі своїм баченням. Ось чому люди приходять і хочуть бачити цю гру, ось чому це цікаво. Тактично завжди можна щось адаптувати, але врешті-решт я анітрохи не вірю, що Флік адаптує свій футбол під нас — вони гратимуть точно так, як грали востаннє.
Для мене кожна гра є важливою і немає різниці, з ким ми граємо. У найближчому матчі ми зустрінемося з Барселоною і це важливо. Але після цього на нас чекає Бохум, і я теж хвилююся через цей матч. Ми Баварія і ми повинні завжди перемагати".
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
БАРСЕЛОНА : Пенья — Кунде, Кубарсі, І. Мартінес, Бальде — Касадо, де Йонг — Ямал, Педрі, Рафінья — Левандовські
БАВАРІЯ : Ноєр — Геррейро, Упамекано, Кім, Альфонсо — Кімміх, Палінья — Олісе, Мусіала, Гнабрі — Кейн
Не зіграють: Крістенсен, Бернал, Араухо, тен Штеген, Ферран — Станішич, Павлович, Іто, Бої
Під питанням: ... — Мусіала
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
прогноз 2:2