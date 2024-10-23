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-
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19:45
Селтік
-
РБ Лейпциг
-
05 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Манчестер Сіті
-
05 листопада
22:00
Болонья
-
Монако
-
05 листопада
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Штурм
-
05 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Баєр Леверкузен
-
05 листопада
22:00
Лілль
-
Ювентус
-
05 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Мілан
-
05 листопада
22:00
Шахтар
-
Янг Бойз
-
06 листопада
19:45
Брюгге
-
Астон Вілла
-
06 листопада
19:45
Спарта Прага
-
Брест
-
06 листопада
22:00
Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Барселона
-
06 листопада
22:00
ПСЖ
-
Атлетіко
-
06 листопада
22:00
Баварія
-
Бенфіка
-
06 листопада
22:00

Барселона — Баварія. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 23.10.2024

23 жовтня 2024

Барселона — Баварія. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 23.10.2024

Football.ua представляє прев'ю матчу основного етапу Ліги чемпіонів, який пройде 23 жовтня та розпочнеться о 22:00.

У рамках третього туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА нового формату між собою на Естадіо Олімпіко зустрінуться місцева каталонська Барселона та мюнхенська Баварія.

[*] — позиція в клубному рейтингу УЄФА

[17] БАРСЕЛОНА — БАВАРІЯ [3]

СЕРЕДА, 23 ЖОВТНЯ, 22:00. ЕСТАДІО ОЛІМПІКО, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВІНЧИЧ (СЛОВЕНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Прихід Гансі Фліка на посаду головного тренера Барселона влітку цього року позитивно позначився на результатах команди, яка здебільшого провела не дуже вдалий минулий сезон. З перших турів на чолі з німецьким фахівцем каталонці почали приємно дивувати, що загалом підтверджує нинішнє становище "блаугранас" у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги. Там каталонці зараз мають одноосібне лідерство з перевагою у три очки від найближчого переслідувача в особі мадридського Реалу.

Не можна ігнорувати і той факт, що в поточній кампанії гравці Барселони зазнали лише двох поразок — одна сталася в рамках внутрішньої першості проти Осасуни (2:4), а друга — у цій Лізі чемпіонів проти Монако (1:2). В іншому ж на каталонців чекали лише перемоги, і в перспективі підопічні Фліка можуть стати ще сильнішими, враховуючи повернення після тривалої відсутності таких провідних футболістів, як той же Гаві.

У мюнхенської Баварії за підсумками минулої кампанії також змінився тренерський штаб, і, варто нагадати, призначення Венсана Компані на чолі німецького гранда викликало серед великої кількості вболівальників справжній резонанс і цілком логічне питання: а чи заслуговує бельгієць такого серйозного підвищення відразу після того, як він велитів із Бернлі з англійської Прем'єр-ліги? Відповісти на це питання можна риторично: якщо Компані зміг ультрапрагматичних "бордових" навчити грати в атакуючий комбінаційний футбол, то чому він цього не зможе зробити в Баварії, маючи при цьому величезний ресурс?

Оцінку роботі Венсана дасть лише час, але поки що його команда є лідером турнірної таблиці в Бундеслізі, нехай і не одноосібним, маючи однакову кількість очок з Лейпцигом. Звичайно, у Баварії, як і у Барси, можуть траплятися й осічки, як це сталося минулого туру Ліги чемпіонів проти Астон Вілли (0:1). Але по-перше, тоді у бірмінгемців таки не обійшлося без частки везіння на тлі спійманого куражу воротарем Емі Мартінесом. По-друге, такі невдачі — частина процесу, а цих невдач з моменту призначення Компанії у Баварії не так вже й багато.

Компанія FAVBET, вважає, що незначними фаворитами цього протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони в основний час пропонується коефіцієнт 2,41, тоді як потенційний успіх Баварії оцінюється показником 2,68. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,0. Враховуючи те, що обидві команди грають у відкритий футбол, пропонуємо вам звернути увагу на варіант із ТБ 3,0, на який дається коефіцієнт 1,54.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Гансі Флік, головний тренер Барселони: "У Баварії завжди домінантна гра, і цього року теж. Те, як вони грають і чинять тиск на суперника — вони можуть нав'язати свій стиль будь-якій команді. Вони дуже сміливі, вони зосереджені на володінні м'ячем і нав'язуванні свого стилю та ідей гри. Так було завжди, це частина їхньої ДНК.

Ми готові до завтрашнього поєдинку. Матчі можуть бути різними, і багато чого може статися, як ми бачили в матчі з Монако — ігри можуть розвиватися різними шляхами. У цьому сезоні для нас було дуже корисно зосередитися на кожній окремій грі. Баварія — чудова команда, і всі хочуть зустрітися з найкращими".

Венсан Компані, головний тренер Баварії: "Це Барса проти Баварії, кожен тренер має мету виграти зі своїм баченням. Ось чому люди приходять і хочуть бачити цю гру, ось чому це цікаво. Тактично завжди можна щось адаптувати, але врешті-решт я анітрохи не вірю, що Флік адаптує свій футбол під нас — вони гратимуть точно так, як грали востаннє.

Для мене кожна гра є важливою і немає різниці, з ким ми граємо. У найближчому матчі ми зустрінемося з Барселоною і це важливо. Але після цього на нас чекає Бохум, і я теж хвилююся через цей матч. Ми Баварія і ми повинні завжди перемагати".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

БАРСЕЛОНА : Пенья — Кунде, Кубарсі, І. Мартінес, Бальде — Касадо, де Йонг — Ямал, Педрі, Рафінья — Левандовські

БАВАРІЯ : Ноєр — Геррейро, Упамекано, Кім, Альфонсо — Кімміх, Палінья — Олісе, Мусіала, Гнабрі — Кейн

Не зіграють: Крістенсен, Бернал, Араухо, тен Штеген, Ферран — Станішич, Павлович, Іто, Бої

Під питанням: ... — Мусіала

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