Ліга чемпіонів. 3 тур. Анонси і прогнози на матчі 22.10.2024

Football.ua представляє прев'ю поєдинків третього туру основного раунду Ліги чемпіонів, які відбудуться 22 жовтня.

Сьогодні, 22 жовтня, відбудеться третій ігровий день другого туру оновленої Ліги чемпіонів. Пропонуємо слідкувати за всіма подіями турніру з Football.ua, щоб нічого не пропустити.

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Мілан — Брюгге

Вівторок, 22 жовтня, 19:45. Сан-Сіро, Мілан. Головний арбітр — Фелікс Цваєр

Мілан погано почав свої виступи в оновленій Лізі чемпіонів. Команда Фонсеки спочатку програла Ліверпулю (1:3), а згодом поступилась Баєру (0:1). Тож після двох турів "россонері" знаходяться у підвалі турнірної таблиці Ліги чемпіонів — навіть нижче свого майбутнього суперника.

Після перемоги над Інтером в чемпіонаті справи Мілана пішли вгору. Підопічні Фонсеки здобули дві перемоги при одній поразці та піднялись на четверте, лігочемпіонівське, місце.

Тим часом чинний чемпіон Бельгії Брюгге йде на четвертому місці в Лізі Жупіле. В останньому турі вони здолали Вестерло (2:1). А в лізі чемпіонів їхні справи складаються успішніше. Після двох турів вони у зоні 1/16 фіналу, маючи у своєму активі 3 очки. Спочатку бельгійці поступились Боруссії (0:3), а потім виграли у Штурма Грац (1:0).

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Перемога Мілана — 1.52, нічия — 4.6, перемога Брюгге — 6.54.

прогноз 2:0

Монако — Црвена Звезда

Вівторок, 22 жовтня, 19:45. Стад Луї II, Монако. Головний арбітр — Тобіас Штілер

Монако розпочав Лігу чемпіонів несподіваною перемогою над лідером цього чемпіонату Іспанії Барселоною (2:1), а потім була нічия з Динамо Загреб (2:2) — при чому монегаски зуміли вирвати очко, програючи по ходу зустрічі 0:2.

У чемпіонаті Франції Монако веде відчайдушну боротьбу з ПСЖ за перше місце. І якби не осічка на вихідних з Ліллем (0:0), Монако б займало чисту першу сходинку.

Црвена Звезда почала ЛЧ з двох поразок. Спочатку серби поступились Бенфіці (1:2), а потім були нещадно биті на Джузеппе Меацца Інтером (0:4). Втім, на відмінну від ЛЧ, у домашньому чемпіонаті Црвена Звезда впевнено лідирую, випереджаючи найближчого переслідувача на 6 очок, маючи гру в запасі.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Перемога Монако — 1.39, нічия — 5.4, тріумф Црвени Звезди — 7.62.

прогноз 1:0

Астон Вілла — Болонья

Вівторок, 22 жовтня, 22:00. Вілла Парк (Бірмінгем). Головний арбітр — Жоау Педру Піньєру

Астон Вілла з кожним новим сезоном виглядає все стабільніше, а значить і сильніше. Унаї Емері перетворив команду на міцного середняка АПЛ і учасника єврокубків.

У двох стартових турах бірмінгемці перемогли Янг Бойз та Баварію – 3:0 та 1:0 відповідно. Та й в Англії у них все добре. У восьми матчах "леви" поступились лише Арсеналу — 0:2.

А от Болонья виглядає в Лізі чемпіонів як випадковий гість. Вони стартували з нічиєї проти Шахтаря – 0:0, а потім поступилися Ліверпулю – 0:2.

Вінченцо Італіяно поки що не може наблизитися до торішніх результатів у чемпіонаті. У восьми стартових турах "червоно-сині" обіграли лише Монцю — 2:1, ще шість разів вони грали внічию, а програли лише "Наполі" — 0:3. Тепер вони посідають лише 13-те місце у турнірній таблиці.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Перемога Астон Вілли — 1.65, нічия — 4.16, перемога Болоньї — 5.34.

прогноз 3:1

Арсенал — Шахтар

Середа, 22 жовтня, 22:00. Емірейтс, Лондон. Головний арбітр — Бенуа Бастьєн

Повний анонс матчу Арсенал — Шахтар читайте за посиланням.

Жирона — Слован

Середа, 22 жовтня, 22:00. Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві, Жирона. Головний арбітр — Хораціу Фешнік

Жирона і близько не нагадує себе зразка минулого сезону. Нині команда перебуває на 13 місці турнірної таблиці Прімери.

У своєму попередньому поєдинку команда втратила всі три очки. Каталонці мінімально поступилися Реалу Сосьєдад (0:1). При цьому Жирона до паузи перемогла Атлетік (2:1). А ось поєдинок із Феєноордом завершився невдачею (2:3), як і з ПСЖ (0:1).

Загалом у 5 своїх останніх матчах команда виграла 1 раз. Головним фактором невдач є переповнений лазарет, очолює який Віктор Циганков. Українець не візьме участі і в матчі зі Слованом.

Словану вкрай складно настільки високому рівні. Та й відсутність Куцки, який зазнав ушкодження, не може не позначатися.

У Лізі чемпіонів команда має надзвичайно скромний вигляд. Та й пропустили братиславці вже 9 м'ячів у 2 матчах — з Селтіком (1:5) та Ман Сіті (0:4).

ПОТОЧНА ФОРМА

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Перемога Жирони — 1.2, нічия — 7.78, звитяга Словану — 13.24

прогноз 1:1

ПСЖ — ПСВ

Середа, 22 жовтня, 22:00. Парк де Пренс (Париж). Головний арбітр — Гленн Нюберг

Обидві команди у своїх національних чемпіонатах не мають проблем. Але в Європі справи йдуть не так добре. Навіть парижани, попри сильні фінансові вливання, виглядають не так впевнено, як того очікували їхні вболівальники. ПСЖ на старті кампанії мінімально переміг Жирону (1:0), а потім поступився Арсеналу (0:2).

ПСВ, своєю чергою, програв Ювентусу (1:3) та зіграв внічию зі Спортінгом (1:1).

Місця команд у другій частині таблиці Ліги чемпіонів — чудовий доказ їхньої нездатності показати себе в єврокубках. Попри все, парижани мають брати 3 очки хоча б через фактор свого поля, та й поточне місце в таблиці не личить такій команді як ПСЖ.

ПОТОЧНА ФОРМА

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Перемога ПСЖ — 1.46, нічия — 5.21, перемога ПСВ — 6.34

прогноз 2:1

Реал — Боруссія

Середа, 22 жовтня, 22:00. Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Головний арбітр — Іштван Ковач

Повний анонс матчу Реал — Боруссія читайте за посиланням.

Штурм Грац — Спортінг

Середа, 22 жовтня, 22:00. Вертерзее Штадіон (Клагенфурт). Головний арбітр — Георгій Круашвілі

У поточному розіграші Ліги чемпіонів Штурм провів два матчі, в яких команді не вдалося набрати жодного очка. У першому турі австрійці програли у гостях Бресту — 1:2, а потім поступилися вдома Брюгге — 0:1. Штурм посідає 31 місце у таблиці.

Спортінг після двох зіграних турів йде на 12-му рядку в турнірній таблиці загального етапу Ліги чемпіонів, зумівши заробити чотири очки. Таку кількість балів португальці здобули завдяки впевненій перемозі над Ліллем з рахунком 2:0, а також рахунок нічийного результату в протистоянні з ПСВ (1:1).

ПОТОЧНА ФОРМА

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Перемога Штурма — 7.76, нічия — 5.06, перемога Спортінга — 1.46.

прогноз 0:2

Ювентус — Штутгарт

Вівторок, 22 жовтня, 22:00. Allianz Stadium (Турин). Головний арбітр — Еспен Ескос

Ювентус в минулому турі Серії А пройшов непростого суперника — римське Лаціо, але все-таки наприкінці реалізував свою чисельну більшість і зробив потрібний результат — 1:0. "Стара синьйора" під керівництвом Тьяго Мотти продовжила свою безпрограшну серію.

Тим часом Штутгарт нагадує себе зразка минулого сезону, демонструючи атакувальний футбол. Ось тільки час від часу це заважає здобути перемогу. Так, у чотирьох останніх матчах "шваби" не виграли жодного разу, а на вихідних зазнали поразки від Баварії — 0:4.

В ЛЧ обидві команди на протилежних полюсах. Юве після двох поразок в зоні плей-оф, а німці після поразки та нічиєї пасуть задніх в підвалі турнірної таблиці.

ПОТОЧНА ФОРМА

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Перемога Юве — 1.94, нічия — 3.77, звитяга Штутгарта — 3.92.