Реал Мадрид — Боруссія Дортмунд. Напередодні

Football.ua представляє прев'ю поєдинку основного етапу Ліги чемпіонів, який пройде 22-го жовтня, о 22:00 за київським часом.

У рамках третього туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 на нас чекає повторення фіналу ЛЧ минулого сезону Реал Мадрид — Боруссія Дортмунд.

Реал Мадрид — Боруссія Дортмунд

Вівторок, 22 жовтня, 22:00. Сантьяго Бернабеу, Мадрид, Іспанія. Головний арбітр — Іштван Ковач (Румунія). Пряма трансляція на MEGOGO.

Зовсім недавно грали один з одним Реал та Боруссія Д. І не просто грали, а билися за перемогу у фінальному матчі Ліги чемпіонів сезону-2023/24. Хто пам'ятає той двобій, може з впевненістю сказати, що "джмелі" ні в чому не поступалися "вершковим", а в першому таймі взагалі виглядали набагато краще за команду Карло Анчелотті. Чого тільки вартує вихід нападника дортмундців Каріма Адеємі віч на віч з Тібо Куртуа. Але ближче до кінця основного часу зустрічі клас "королівського" клубу взяв своє. Реал "перетерпів" суперника, а потім двічі забив після 70 хвилини та очікувано у п'ятнадцятий раз підняв над головою “вухастий” кубок.

З того часу, в Боруссії Д відбулося багато змін і не факт, що в найкращий бік. Едін Терзич, який довів "жовто-чорних" до фіналу ЛЧ, пішов у відставку, а замість нього тепер керує командою його помічник Нурі Шахін. З ним дортмундці виглядають вкрай нестабільно. Невпевнені перемоги над аутсайдерами німецької Бундесліги та розгром від Штутгарта (1:5), що наразі вилилося лише у сьому сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, не додають впевненості вболівальникам "джмелів" напередодні виїзного матчу з Реалом. Також треба зауважити, що Боруссію залишили лідери минулого сезону, які мали безпосередній вплив на успішну кампанію у Лізі чемпіонів: Матс Гуммельс та Ніклас Фюллькруг.

Боруссія Д поки феєрить саме в рамках Ліги чемпіонів, як би дивно це не звучало. Тут колектив Нурі Шахіна здобув дві потужні перемоги. Так, суперники у них були далеко не топового рівня, але все-таки дві звитяги із загальним рахунком 10:1 вражають. Спершу команда впоралася з міцним представником бельгійської Ліги Жюпіле Брюгге (3:0), після чого вщент знищили чинного чемпіона Шотландії Селтік (7:1).

Через травми не допоможуть Боруссії Д: Карім Адеємі, Ян Коуту, Жульєн Дюранвіль та Джованні Рейна, також під питанням участь у грі Нікласа Зюле.

Реал у цьому сезоні стартував не сказати, щоб дуже впевнено. Так, команда наразі відстає від Барселони у іспанській Ла Лізі лише на три пункти, але гра "вершкових" залишає багато питань. В жодному з матчів поточної кампанії, окрім зустрічей з Вальядолідом (3:0) та Еспаньйолом (4:1), підопічні Анчелотті не виглядали краще за своїх суперників, але все ж таки здебільшого здобували позитивний результат, як от в крайньому матчі чемпіонату Іспанії з Сельтою (2:1).

В Лізі чемпіонів "королівський" клуб також не вражає. В першому турі мадридці здобули вкрай важку перемогу над іншим представником німецької першості — Штутгартом (3:1). Втім у другому турі ЛЧ Реал спіткала перша невдача у турнірі. Команда Карло Анчелотті на виїзді сенсаційно поступилася французькому Ліллю (0:1).

Не зайвим буде згадати постійні скандали навколо однієї з головних зірок "бланкос" Кіліана Мбаппе. Француз поки не приніс стільки користі на футбольному полі, скільки шуму за його межами. Тут і чутки про алкоголізм, і звинувачення в зґвалтуванні, і розмови про те, що з такою кількістю зірок команда стала набагато менш керованою головним тренером.

В лазареті у Реала залишається Давід Алаба та Дані Карвахаль, також під питанням участь у грі Браїма Діаса.

Загалом, рівень гравців Реала значно вищий, ніж у Боруссії Д. Магія Ліги чемпіонів теж завжди з "вершковими". Перемоги колектив Анчелотті готовий здобувати навіть у вкрай невдалих матчах, як то кажуть на класі. Однак треба зауважити, що мадридський "спорткар" занадто довго розганяється на трасі, чим може скористатися команда Нурі Шахіна. Все ж таки у дортмундців футболісти рівнем вище, ніж у умовних Сельти та Алавеса. Зможе Боруссія Д здивувати Сантьяго Бернабеу та увезти бодай один заліковий бал з Мадриду? На це питання можна буде впевнено відповісти лише пізнім вечором вівторка.

Тренери говорять

Головний тренер Реала Карло Анчелотті: "Цього сезону у нас більше труднощів із володінням та контролем м'яча, тому що нам не вистачає гравців із характеристиками гри на обмеженому просторі. Вертикальна гра нам підходить, але ми зосереджені на кращому захисті, як ми це робили дуже добре минулого сезону. Ми намагаємося надати команді більше міцності.

Боруссія відрізнятиметься від минулого сезону через зміну тренера та відхід деяких гравців. Але в них та сама ідея, вони добре працюють разом та мають колективні якості. Дортмунд вимогливий суперник, вони нещодавно грали у фіналі Ліги чемпіонів"

Головний тренер Боруссії Д Нурі Шахін: "Потрібно зібрати в пляшку те, що ти відчував після поразки у фіналі, відставити вбік і використовувати це, щоб мотивувати себе. Це дуже важливо для моїх хлопців. Всі вони разом одного дня знову вийдуть у фінал, сподіваюся, з Боруссією Дортмунд, і тоді нам доведеться перетворити це почуття на позитивну енергію.

Я думав, що тепер наша черга перемагати, тому після матчу я був просто спустошений. Було неприємно, тому що це був другий раз, коли ми були так близькі. Першого разу я був гравцем, а другого — тренером. Всі, хто зі мною поруч, знають, що виграти Лігу чемпіонів було і залишається моєю найбільшою мрією як футболіста, а тепер як тренера. Сподіваюся, одного разу в мене знову з'явиться такий шанс".

Орієнтовні склади

Реал Мадрид: Куртуа — Васкес, Мілітао, Рюдігер, Менді — Беллінгем, Чуамені, Модрич — Вінісіус, Мбаппе, Родріго.

Боруссія Д: Кобель — Р'єрсон, Антон, Шлоттербек, Бенсебаїні — Джан, Нмеча, Брантд, Забітцер, Байно-Гіттенс — Гірассі.

Поточна форма

Реал Мадрид:

Боруссія Дортмунд:

Очні зустрічі

Реал та Боруссія Д між собою мають довгу історію протистоянь, яка загалом налічує 16 матчів. "Вершкові" здобули вісім перемог, в свою чергу "джмелі" мають в своєму активі сумарно лише три звитяги. Ще п'ять разів команди між собою грали унічию.