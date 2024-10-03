Адеємі визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів

Німецький форвард відзначився хет-триком у матчі проти Селтіка.

Нападника дортмундської Борусcії Каріма Адеємі було визнано найкращим гравцем минулого тижня в Лізі чемпіонів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

У боротьбі за нагороду 22-річний німець випередив Мехді Таремі (Інтер), Абдаллу Сіму (Брест) та Душана Влаховича (Ювентус).

У матчі другого туру основного етапу турніру Боруссія розгромила шотландський Селтік (7:1), а Адеємі став автором хет-трику, забивши три м'ячі за перший тайм.

Нагадаємо, у першому турі найкращим був визнаний Флоріан Вірц із Баєра.

Матчі наступного туру основного етапу Ліги чемпіонів відбудуться з 22 по 23 жовтня.