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-
23 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Ліверпуль
-
23 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Феєнорд
-
23 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Інтер
-
23 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
-
Динамо Загреб
-
23 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Лілль
-
23 жовтня
22:00
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-
23 жовтня
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Адеємі визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів

03 жовтня 2024

Карім Адеємі, Getty Images

Німецький форвард відзначився хет-триком у матчі проти Селтіка.

Нападника дортмундської Борусcії Каріма Адеємі було визнано найкращим гравцем минулого тижня в Лізі чемпіонів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

У боротьбі за нагороду 22-річний німець випередив Мехді Таремі (Інтер), Абдаллу Сіму (Брест) та Душана Влаховича (Ювентус).

У матчі другого туру основного етапу турніру Боруссія розгромила шотландський Селтік (7:1), а Адеємі став автором хет-трику, забивши три м'ячі за перший тайм.

Нагадаємо, у першому турі найкращим був визнаний Флоріан Вірц із Баєра.

Матчі наступного туру основного етапу Ліги чемпіонів відбудуться з 22 по 23 жовтня.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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