Шахтар — Аталанта. Наші оцінки

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА.

Усе найцікавіше для українських уболівальників відносно цієї гри відбувалось до її початку, коли Маріно Пушич дійсно здивував вибором тактики та перевів цю дуель у тренерську площину, а також упродовж стартових десяти хвилин, коли бергамаська Аталанта розгублена бігала по полю поміж цим організованих хаосом від суперників і не знала, куди себе подіти. А потім ці рожеві окуляри захоплення нам брутально зламав прагматичний Адемола Лукман, який своїм перформансом, за великим рахунком, повторив той самий свій внесок зразка перемоги в минулому фіналі Ліги Європи проти Баєра. От тільки цього разу йому ще й партнери в атаці дуже активно сприяли.

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на Фелтінс-Арені (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк

Дмитро Різник — 3,5. По воротах Шахтаря було завдано непристойно багато ударів — аж 22. У площину з них полетіло лише п’ять, три виявились голами, тож решта два завершились сейвами Різника. Не найбільш видатний показник для Дмитра, але грубих помилок від нього не було.

Алаа Грам — 3,5. Туніський захисник дебютував у основному складі Шахтаря й одразу в матчі на такому високому рівні. Тут могло бути тільки два сценарії — або буде успішний матч, або ні. Попередження посеред першого тайму дало зрозуміти, що все ж таки доля обрала другий варіант, і хоча Алаа встиг кілька разів дуже якісно, а кілька — не дуже, відпрацювати в обороні, після перерви ми його вже не побачили. Та й перебудова була потрібна.

Валерій Бондар (4,0) — Микола Матвієнко (3,5) — 3,5. У класичної пари центральний захисників Шахтаря цього вечора роботи було вдосталь, хоча в підсумку й говорити немає про що стосовно їхніх дій. Усі голи прийшли з меж штрафного, а два перші — із центральної зони, де Матвієнко й Бондар мали б бути господарями за замовчанням, але коли таке взагалі було востаннє? На користь Валерія при цьому можемо зарахувати кілька дуже непоганих дальніх передач.

Педріньйо Азеведо — 3,0. Після гри проти Болоньї багато хто з експертів залишився при гарній думці щодо виступу лівого захисника Шахтаря. Цього ж разу його просто розмазали по флангу, а родзинкою та масною крапкою став гол Белланови.

Тарас Степаненко — 3,5. Опорний півзахисник Шахтаря травмувався й це все, що потрібно знати в контексті майбутніх матчів збірної України. Ніби в нас великий вибір виконавців із досвідом на кожній позиції. Якщо винести цю прикрість за дужки, то так, Тарас намагався грати в притаманному йому стилі, але як це робити, якщо суперники захопили простір перед штрафним Шахтаря й постійно продавлювали вільний простір?

Олександр Зубков — 3,5. Колись ми дочекаємось на гру високого рівня відповідальності, і щоб Зубков у ній був лідером Шахтаря, як уже ставалось раніше. Але не на старті цього сезону та єврокубків зокрема. Черговий матч лише з одною спробою пробити, та й те невдалою — це навіть не дотягує до нижньої планки вже й без того малих очікувань. А тим часом місце Ярмоленка в збірній поступово звільняється…

Дмитро Криськів — 3,5. Парадокс одного з центральних півзахисників Шахтаря в цій грі полягав у тому, що він, можливо, і якісно чіплявся в боротьбі за м’яч, але йому в підсумку не щастило залишати його в себе. Як наслідок, виник другий м’яч. І такі епізоди не були поодинокими в цій грі. Так і не зрозуміло досі, кого ліпить із Криськіва Пушич.

Георгій Судаков — 3,5. Жарти про "багато грошей" (їхню кількість обирайте на свій розсуд) уже й не здаються такими жартами. Очевидно, що витягнути одним гравцем гру проти суперника з організацією рівня Аталанти в принципі не видається можливим, але ні сам Судаков, ані його партнери, не демонструють у принципі, що така опція в Шахтаря наявна. Багато було розмов про "вітрину Ліги чемпіонів", так може час нарешті прибрати з неї пил?

Марлон Гомес — 3,0. Уся ця "заворожуюча магія" Шахтаря на стартових хвилинах полягала саме у вільних переміщеннях полем бразильського півзахисника. Він був усюди й Аталанта не знала, як це зупинити. Однак вічно так тривати не могло, Марлон стомився, команда пропустила перший гол, запал кудись зник, і більше цього гравця на полі ми не бачили.

Егіналду — 3,0. Вибір саме цього бразильського нападника від Пушича є цілком логічним, бо захисники суперників просто не знають, звідки від нього може прийти небезпека — такий різноплановий виконавець. Але це працює тільки тоді, коли Шахтар тримає гру під контролем, що цього вечора було аж у двох відтинках ігрового часу на початку, коли ніхто нічого не розумів, і наприкінці, коли вже всім усе було очевидно. Однак у другому випадку бразильця вже не було на полі.

Юхим Конопля — 3,5. А тепер уявіть, якщо б… Та нічого б власне не змінилось, якби той гол свіжий правий захисник би все ж таки забив одразу після своєї появи на полі. Пушич вирішив ризикнути, фокус не вдався, довелось відкатуватись до базових налаштувань після перерви, але Юхим і сам не забив, і потім через лівий фланг атаки суперників прийшов третій м’яч.

Артем Бондаренко — 3,5. Пів години мав центральний півзахисник Шахтаря на те, щоб щось продемонструвати в цій грі. Що саме хотів від нього бачити Пушич? Хет-трик, як у ворота Карпат, певна річ, але напроти були аж ніяк не львів’яни, тож один удар — і той невдалий.

Лассіна Траоре — 3,0. Буркінійський форвард Шахтаря має ті самі вимоги до гри команди, як і Егіналду, але при цьому значно більш прогнозований для суперників. При цьому донеччани так і не перебудували свій футбол на гру з габаритним гравцем на вістрі атаки, тож незрозуміло, на що вони розраховували.

Кевін — 3,5. "А де Кевін?", — ця культова фраза не полишала думки вболівальників Шахтаря останні кілька матчів, і повсякчас був привід для того, що одного з найбільших креативщиків команди не було в досяжності для вибору тренерського штабу. Він також отримав пів години ігрового часу, проявив певну активність перед чужим штрафним, спробував загострювати, але успіху так само не мав.

Невертон — остання заміна від Пушича то вже таке — або заграє, як проти Болоньї, або не заграє й особливо ніхто не здивується. І хоча Невертон за чверть години жодного разу не помилився під час передач, однак їх і було всього дві.

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