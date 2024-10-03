Анчелотті: Іноді програвати корисно

Керманич Реала прокоментував поразку від Лілля.

Мадридський Реал у другому турі Ліги чемпіонів УЄФА напередодні зазнав поразки на полі французького Лілля.

Лілль — Реал 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті прокоментував виступ власної команди.

"Суперники грали краще за нас, тоді як нам було важко ввійти в цю гру. У нас були моменти лише наприкінці матчу, та й ті — після навісів. Команда була не гарному стані.

Але нічого, зробимо висновки з поразки і будемо вдосконалюватись. Іноді програвати корисно. Це буде довгий сезон, тому ми повинні вдосконалюватись. Здавалось, що ми й так перебуваємо на цьому шляху, але сьогодні трохи відкотились назад.

У обороні ми діяли достатньо добре, але програли багато єдиноборств. У першому таймі загалом був порядок, але ми програвали забагато дуелей, і нам було важко взяти контроль над м’ячем та ввійти до гри.

Замінами я хотів домогтись того, щоб ми могли грати трохи ширше, намагаючись зламати лінію захисту суперників, але це було дуже складно зробити. Ми рідко створювали хороші моменти, лише один від Ендріка... і все, аж до самого кінця.

Утім, у цій грі не було ніякої конкретики, а тільки суцільна боротьба та м'ячі на другому поверсі. Ми могли б і забити, звичайно, але без хорошої гри це важко зробити.

Сподіваюсь, що ця невдача піде нам на користь. Тривожний дзвінок, самокритика — це все добре для нас.

Утома після дербі минулими вихідними? У жодному разі, ми просто грали гірше, аніж наші суперники. Футбол не завжди справедливий, але іноді треба визнавати, що якщо вони грають краще за тебе, то ти не виграєш.

Ендрік? Він добре зіграв, у нього була дуже хороша можливість забити, але йому не вистачило точності. Він молодий і має всі необхідні якості, щоб бути з нами.

Це була погана гра, але це спорт. Ми не створили хорошого враження. Це те, що мене найбільше турбує, але ми можемо вчитись. Ми повинні швидко все виправити, тому що в суботу на нас чекає ще одна гра", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі мадридський Реал удома гратиме проти дортмундської Боруссії.