Лілль — Реал 1:0 Відео гола та огляд матчу 02.10.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 2 жовтня 2024 року.

У рамках другого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА французький Лілль на власному полі приймав мадридський Реал і несподівано обіграв суперників із рахунком 1:0.

"Доги" провели відмінний перший тайм, на завершення якого все ж таки скривдили українського воротаря "галактікос" Андрія Луніна в його першій грі в новому сезоні.

Після перерви Реал панував у атаці, проте лише кілька разів наближався до взяття воріт, однак так і не переграв Шевальє.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лілль — Реал у рамках 2 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Лілль — Реал 1:0

Гол: Девід, 45+3 (пен.)

Лілль: Шевальє — Сантуш, Діакіте, Александро, Гудмундссон, Баккер (Меньє, 88) — Буадді, Андре, Кабелла (Сахрауї, 71) — Жегрова, Девід.

Реал: Лунін — Карвахаль, Мілітао (Модрич, 57), Рюдігер, Менді (Фран, 46) — Камавінга (Гюлер, 67), Чуамені — Вальверде, Беллінгем, Вінісіус — Ендрік (Мбаппе. 57).

Попередження: Девід, Діакіте — Ендрік, Камавінга, Беллінгем, Рюдігер, Модрич