Реал із Луніним мінімально поступився Ліллю
03 жовтня 2024
Представники "ліги фермерів" створили справжню сенсацію на власному полі.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Лілль — Реал 1:0
Гол: Девід, 45+3 (пен.)
Лілль: Шевальє — Сантуш, Діакіте, Александро, Гудмундссон, Баккер (Меньє, 88) — Буадді, Андре, Кабелла (Сахрауї, 71) — Жегрова, Девід.
Реал: Лунін — Карвахаль, Мілітао (Модрич, 57), Рюдігер, Менді (Фран, 46) — Камавінга (Гюлер, 67), Чуамені — Вальверде, Беллінгем, Вінісіус — Ендрік (Мбаппе. 57).
Попередження: Девід, Діакіте — Ендрік, Камавінга, Беллінгем, Рюдігер, Модрич