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-
22 жовтня
22:00
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-
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-
22 жовтня
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-
Боруссія Дортмунд
-
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Баварія
-
23 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Ліверпуль
-
23 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Феєнорд
-
23 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Інтер
-
23 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
-
Динамо Загреб
-
23 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Лілль
-
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Шахтар — Аталанта 0:3 Відео голів та огляд матчу 02.10.2024

02 жовтня 2024

Шахтар — Аталанта, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 2 жовтня 2024 року.

У рамках другого туру Ліги чемпіонів УЄФА оновленого формату донецький Шахтар зазнав розгромної поразки від Аталанти.

За увесь перший тайм підопічні Маріно Пушича не завдали жодного удару у бік воріт бергамасків, а самі "гірники" у підсумку пропустили у свої ворота три "сухих" м'ячі.

Майже без шансів для Шахтаря в цей єврокубковий вечір. Фінальний свисток зафіксував закономірну перемогу Аталанти з рахунком 3:0.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Аталанта у рамках 2 туру Ліги чемпіонів-2024/25:

Шахтар — Аталанта 0:3
Голи: Джимсіті, 21, Лукман, 44, Белланова, 48

Шахтар: Різник — Бондар, Грам (Конопля, 46), Матвієнко — Марлон (Кевін, 63), Степаненко (Бондаренко, 63), Криськів, Педріньйо Азеведо — Судаков — Зубков (Невертон, 75), Егіналду (Траоре, 63).

Аталанта: Карнесеккі — Коссуну (Годфрі, 83), Джимсіті (Пашалич, 46), Колашинац — Белланова (Куадрадо, 75), де Рон, Едерсон, Дзаппакоста — Самарджич, Лукман (Ретегі, 59) — Де Кетеларе (Дзаніоло, 60).

Попередження: Грам — Дзаніоло, Едерсон

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