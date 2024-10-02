Шахтар без шансів поступився Аталанті

Команда Маріно Пушича на полі суперників так і не пробила в площину воріт.

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Шахтар — Аталанта 0:3

Голи: Джимсіті, 21, Лукман, 44, Белланова, 48



Шахтар: Різник — Бондар, Грам (Конопля, 46), Матвієнко — Марлон (Кевін, 63), Степаненко (Бондаренко, 63), Криськів, Педріньйо Азеведо — Судаков — Зубков (Невертон, 75), Егіналду (Траоре, 63).



Аталанта: Карнесеккі — Коссуну (Годфрі, 83), Джимсіті (Пашалич, 46), Колашинац — Белланова (Куадрадо, 75), де Рон, Едерсон, Дзаппакоста — Самарджич, Лукман (Ретегі, 59) — Де Кетеларе (Дзаніоло, 60).



Попередження: Грам — Дзаніоло, Едерсон