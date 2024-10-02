Тренер Бреста: Шість очок після двох ігор Ліги чемпіонів, хто б міг подумати

Наставник французької команди задоволений своїми підопічними.

Головний тренер Бреста Ерік Руа прокоментував неймовірну перемогу над Зальцбургом (4:0) у матчі другого туру основного етапу Ліги чемпіонів.

"Після поразки від Осера потрібен хороший ляпас, щоб стати на ноги. І головне – не впасти, а піднятися та йти далі. Це те, що ми зробили. Тож це правда, що я дуже щасливий за гравців. Я дуже радий клубу. Це була чудова пригода для нас. Шість очок після двох ігор, хто міг би подумати?

Ми маємо залишатися дуже скромними, тому що матч міг змінитися. Нам було важко, гадаю, в останній чверті першого тайму. Ця команда завдала нам багато клопоту. Ми знали їхні якості. Можливо, їхні слабкі сторони теж, але насамперед їх якості. Там багато добрих технічних гравців, які могли швидко виходити вперед, але водночас вони вміли комбінувати. Ми бачили це, зокрема, на їхньому лівому фланзі, де вони постійно змінювали гравців і кидали їх уперед, і ми мали невеликі проблеми. Але ми не зламалися. Насамперед, у нас була сміливість. Але також якість", — наводить слова Руа Ouest France.

Свій наступний матч у Лізі чемпіонів Брест проведе проти Баєра. Гра відбудеться 23 жовтня.