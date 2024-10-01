Ліга чемпіонів. Брест розгромив Зальцбург на виїзді, Штутгарт і Спарта поділили очки

У стартових двох матчах нового туру команди порадували шістьма голами.

У рамках першого ігрового дня другого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 РБ Зальцбург приймав Брест, а празька Спарта гостювала в Штутгарта.

Французький клуб відкрив рахунок у поєдинку з австрійським завдяки голу Абдалли Сіма в середині першого тайму. Протягом усього дев'яти хвилин другої половині зустрічі (66-75) гості ще тричі скерували м'яч у ворота господарів поля. Результативними ударами відзначилися Махді Камара, Сіма (вдруге) та Матіас Перейра Лаже.

Тепер у Бреста шість залікових балів, тоді як РБ Зальцбург не має жодного.

РБ Зальцбург — Брест 0:4

Голи: Сіма, 24, 71, Камара, 66, Перейра Лаже, 75

РБ Зальцбург: Бласвіх — Моргалла (Байчетич, 77), П'янтковські, Байду (Бланк, 77), Дедич — Бідструп (Нене, 60), Гурна-Дуат (Діамбу, 77), Кларк (Капальдо, 60) — Дагім, Конате, Глух

Брест: Бізот — Лала, Кулібалі, Ле Кардіналь, Айдара — Камара (Думбія, 74), Фернандес (Мартен, 63), Маньєтті — Дель Кастільйо (Бальде, 63), Ажорк (Февр, 84), Сіма (Перейра Лаже, 74)

Попередження: Глух, Байду, Дагім — Ле Кардіналь, Айдара

Німецький клуб доволі швидко відкрив рахунок у зустрічі з чеським — голом відзначився Енцо Мійо. Ще до перерви гості відповіли результативним ударом Каана Кайрінена. Протягом другої половини поєдинку команди не порадували вболівальників голами, тож фінальний свисток зафіксував нічию.

У Штутгарта тепер один заліковий бал, тоді як на рахунку Спарти їх уже чотири.

Штутгарт — Спарта 1:1

Голи: Мійо, 7 — Кайрінен, 32

Штутгарт: Нюбель — Штенцель (Чейс, 62), Руо, Шабо, Міттельштедт — Каразор (Туре, 76), Штіллер — Мійо, Ундав, Левелінг (Рідер, 84) — Демірович (Фюріх, 62)

Спарта: Віндаль-Єнсен — Вітік, Панак, Зелени — Пресіадо, Лачі (Саділек, 70), Кайрінен, Рінеш — Бірманчевич, Ррахмані (Олатунджі, 70), Гараслін (Краснікі, 81)

Попередження: Штенцель — Кайрінен