Брест — Штурм 2:1 Відео голів та огляд матчу 19.09.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 19 вересня 2024 року.

Французький Брест здобув перемогу у своєму дебютному матчі у Лізі чемпіонів – це була перемога у стартовому турі основного етапу головного єврокубку проти австрійського Штурму (2:1).

Французька команда відкрила рахунок у матчі в середині першого тайму, коли голом відзначився Маньєтті, однак наприкінці першої половини зустрічі Фернандес зрізав м'яч у свої ворота.

Перемогу Бресту приніс забитий м'яч Сіми на 56 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брест — Штурм у рамках 1 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Брест — Штурм 2:1

Голи: Маньєтті, 23, Сіма, 56 - Фернандес (аг), 45+1.

Брест: Бізот — Лала, Шардонне, Кулібалі, Амаві (Айдара, 84) — Камара (Думбія, 71), Фернандес (Серж Мартен, 71), Маньєтті — Февр (Дель Кастільо, 62), Ажорк, Сіма (Перейра Лаже, 84).

Штурм: Схерпен — Газібегович, Айву, Вютріх (Джонстон, 10), Лавале — Горват (Ялькує, 46), Станкович, Кітеішвілі (Камара, 78) — Бьовінг — Б'єрет, Джатта (Звонарек, 60).

Попередження: Сіма, Камара, Ажорк — Горват, Джонстон, Лавале, Станкович, Газібегович.

Вилучення: Лавале, 89.