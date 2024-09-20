Янг Бойз
0
Астон Вілла
3
17 вересня
19:45
Ювентус
3
ПСВ
1
17 вересня
19:45
Реал Мадрид
3
Штутгарт
1
17 вересня
22:00
Мілан
1
Ліверпуль
3
17 вересня
22:00
Баварія
9
Динамо Загреб
2
17 вересня
22:00
Спортінг Лісабон
2
Лілль
0
17 вересня
22:00
Спарта Прага
3
РБ Зальцбург
0
18 вересня
19:45
Болонья
0
Шахтар
0
18 вересня
19:45
ПСЖ
1
Жирона
0
18 вересня
22:00
Селтік
5
Слован Братислава
1
18 вересня
22:00
Брюгге
0
Боруссія Дортмунд
3
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
0
Інтер
0
18 вересня
22:00
Црвена Звезда
1
Бенфіка
2
19 вересня
19:45
Феєнорд
0
Баєр Леверкузен
4
19 вересня
19:45
Монако
2
Барселона
1
19 вересня
22:00
Атлетіко
2
РБ Лейпциг
1
19 вересня
22:00
Брест
2
Штурм
1
19 вересня
22:00
Аталанта
0
Арсенал
0
19 вересня
22:00
Штутгарт
-
Спарта Прага
-
01 жовтня
19:45
РБ Зальцбург
-
Брест
-
01 жовтня
19:45
Барселона
-
Янг Бойз
-
01 жовтня
22:00
Слован Братислава
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
ПСВ
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Селтік
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Мілан
-
01 жовтня
22:00
Інтер
-
Црвена Звезда
-
01 жовтня
22:00
Жирона
-
Феєнорд
-
02 жовтня
19:45
Шахтар
-
Аталанта
-
02 жовтня
19:45
Лілль
-
Реал Мадрид
-
02 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Атлетіко
-
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
Монако
-
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
-
Болонья
-
02 жовтня
22:00
Штурм
-
Брюгге
-
02 жовтня
22:00
Астон Вілла
-
Баварія
-
02 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Ювентус
-
02 жовтня
22:00

Брест — Штурм 2:1 Відео голів та огляд матчу 19.09.2024

20 вересня 2024

Брест - Штурм, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 19 вересня 2024 року.

Французький Брест здобув перемогу у своєму дебютному матчі у Лізі чемпіонів – це була перемога у стартовому турі основного етапу головного єврокубку проти австрійського Штурму (2:1).

Французька команда відкрила рахунок у матчі в середині першого тайму, коли голом відзначився Маньєтті, однак наприкінці першої половини зустрічі Фернандес зрізав м'яч у свої ворота.

Перемогу Бресту приніс забитий м'яч Сіми на 56 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брест — Штурм у рамках 1 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Брест — Штурм 2:1
Голи: Маньєтті, 23, Сіма, 56 -  Фернандес (аг), 45+1.

Брест: Бізот — Лала, Шардонне, Кулібалі, Амаві (Айдара, 84) — Камара (Думбія, 71), Фернандес (Серж Мартен, 71), Маньєтті — Февр (Дель Кастільо, 62), Ажорк, Сіма (Перейра Лаже, 84).

Штурм: Схерпен — Газібегович, Айву, Вютріх (Джонстон, 10), Лавале — Горват (Ялькує, 46), Станкович, Кітеішвілі (Камара, 78) — Бьовінг — Б'єрет, Джатта (Звонарек, 60).

Попередження: Сіма, Камара, Ажорк — Горват, Джонстон, Лавале, Станкович, Газібегович.

Вилучення: Лавале, 89.

команди
статті на тему:
Гравці ПСЖ, фото: x.com/PSG_inside 15 вересня 2024 Дубль Дембеле приніс ПСЖ три очки над Брестом
   