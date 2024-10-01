Ліга чемпіонів. 2 тур. Анонси і прогнози на матчі 01.10.2024

Football.ua представляє прев'ю поєдинків другого туру основного раунду Ліги чемпіонів, які відбудуться 1 жовтня.

Сьогодні, 1 жовтня, відбудеться 2 тур оновленої Ліги чемпіонів. Він буде поділений на два дні через новий формат основного раунду турніру. Пропонуємо слідкувати за всіма подіями турніру з Football.ua, щоб нічого не пропустити.

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РБ Зальцбург — Брест

Вівторок, 1 жовтня, 19:45, стадіон Ред Булл Арена, Зальцбург. Арбітр зустрічі — Ентоні Тейлор

Прагнучи здобути чергову перемогу в Лізі чемпіонів над австрійським суперником, новачок Брест зустрінеться з Ред Булл Зальцбургом у вівторок ввечері.

Після перемоги над Штурмом у минулому турі французи очікують на свій перший виїзний матч у єврокубках, тоді як господарі зазнали серйозної невдачі у першому турі.

"Бики" прагнутимуть до перемоги, пам'ятаючи про образливу поразку в першому турі Ліги чемпіонів, тоді як “пірати” намагатимуться використати помилки суперника і забити. Враховуючи, що обидві команди не славляться надійним захистом, можна очікувати, що в матчі буде забито декілька голів.

Орієнтовні склади:

Зальцбург: Бласвіч — Моргалла, П'ятковський, Бланк, Дедич — Капальдо, Байцетик, Кларк — Нене, Йео, Глух.

Брест: Бізо — Лала, Кулібалі, Шардонне, Амаві — Магнетті, Фернандес, Камара — Дель Кастільйо, Аджорке, Сіма.

Поточна форма

Очні зустрічі

- Команди між собою не зустрічалися.

прогноз 1:1

Штутгарт — Спарта Прага

Вівторок, 1 жовтня, 19:45, МХП-Арена, Штутгарт. Арбітр зустрічі — Манфредас Лук'янчукас

У другому турі Ліги Чемпіонів зіграють віце-чемпіон Німеччини, Штутгарт і празька Спарта. Гості зуміли здобути крупну перемогу в першому турі і вибилися в лідери турнірної таблиці. Чи вдасться створити сенсацію першого жовтня?

У Бундеслізі господарі зуміли здобути впевнені перемоги над Боруссією Менхенгладбах (3:1), а потім і над дортмундською Боруссією (5:1). В останньому турі підопічні Себастьяна Хенесса лише на останніх секундах зуміли уникнути поразки у Вольфсбурзі (2:2). Штутгарт закінчував матч удесятьох, але Деніз Ундав все одно зміг врятувати для своєї команди нічию, зрівнявши рахунок на сьомій компенсованій хвилині.

У Лізі Чемпіонів празький колектив зумів пройти три кваліфікаційні раунди. Вдалося обіграти ірландський Шемрок Роверс (2:0 і 4:2), румунський ФКСБ (1:1 і 3:2), а потім і шведський Мальме (2:0 і 2:0). В основній стадії змагання теж вдалося почати з перемоги — у першому турі був розгромлений грізний Зальцбург (3:0).

Орієнтовні склади:

Штутгарт: Нюбель — Вагноман, Руо, Шабо, Міттельштадт — Левелінг, Штілер, Каразор — Мійо, Ундав, Фухріх.

Спарта Прага: Віндаль — Зелени, Панак, Вітік — Візнер, Кайрінен, Лвці, Пресіадо — Хараслін, Олатунджі, Бірманчевіч.

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 2:0

Барселона — Янг Бойз

Вівторок, 1 жовтня, 22:00, Олімпійський стадіон, Барселона. Арбітр зустрічі — Ерік Ламбрехтс

Барселона приголомшливо розпочала свою кампанію в Ла Лізі-2024/25, здобувши сім перемог поспіль, але їхній 100-відсотковий рекорд закінчився в суботу ввечері, коли вони зазнали поразки від Осасуни з рахунком 4:2. Для команди Хансі Фліка це була друга поразка в сезоні, оскільки в першому матчі Ліги чемпіонів Барселона також програла Монако з рахунком 2:1.

На Барселоні тиск, але серйозна травматична криза означає, що команда без низку ключових гравців, і Флік заслуговує на похвалу за початок, який він провів, зважаючи на проблеми, з якими він зіткнувся.

Команда Ла Ліги дійшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів минулого сезону, але неймовірним чином вилетіла на груповому етапі 2022-23 та 2021-22 років. Барселона не виходила до півфіналу єврокубків з 2018-19 років, а її останній успіх у змаганнях датується 2014-15 роками, що є занадто довгим терміном для клубу такого рівня.

Наступних вихідних на каталонську команду чекає потенційно складний матч Ла Ліги проти Алавеса, але вони просто не можуть дозволити собі відволіктися від Ліги чемпіонів.

Янг Бойз з великими труднощами провели свій перший матч проти “Астон Вілли” 17 вересня, зазнавши поразки з рахунком 3:0, і тепер на них чекає дуже складне завдання на виїзді проти Барселони. Чинні чемпіони Швейцарії вийдуть на поле після суботньої поразки від Грассхопперс (1:0), в результаті якої вони опустилися на 11-е місце у своїй внутрішній таблиці, набравши лише шість очок у восьми матчах, і нікуди не дітися від того факту, що це був дуже важкий старт.

Орієнтовні склади:

Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Касадо, Торре, Педрі — Ямал, Левандовські, Рафінья.

Янг Бойз: Ван Балльмус — Атекаме, Камара, Зукру, Хаджам — Ніассе, Лаупер — Монтейро, Угрініч, Коллі — Ганвула.

прогноз 3:0

Поточна форма

Очні зустрічі

- Команди між собою не зустрічалися.

Боруссія Дортмунд — Селтік

Вівторок, 1 жовтня, 22:00, Сигнал Ідуна Парк, Дортумунд. Арбітр зустрічі — Хосе Марія Санчес Мартінес

Фіналіст Ліги чемпіонів минулого сезону розпочав цьогорічну кампанію в певному стилі, подолавши повільний старт і забивши три м'ячі у ворота клубу Брюгге.

Джеймі Гіттенс, який вийшов на заміну, зробив значний внесок, забивши гол у Бельгії, перш ніж зірковий нападник Серху Гірасі поставив крапку, реалізувавши пенальті в компенсований час.

В усіх, окрім двох, з останніх 11-ти кампаній дортмундці виходили в плей-оф, і це знову стане їхньою метою під керівництвом нового боса Нурі Шахіна, який влітку замінив Едіна Терзича на посаді головного тренера.

Колишній півзахисник Боруссії, якому лише 36 років, є наймолодшим тренером у цьогорічній Лізі чемпіонів, але, окрім перемоги в Брюгге, його робота поки що проходить не надто гладко.

Селтік ще не перемагав дортмундську Боруссію, шотландці ще жодного разу не вигравали в єврокубках у Німеччині, де вони програли чотири з останніх чотирьох і дев'ять з останніх 11 матчів.

Тим не менш, цього разу "бойз" поїдуть туди в чудовій формі, вигравши всі дев'ять матчів цього сезону, забивши 33 м'ячі і пропустивши лише чотири.

Орієнтовні склади:

Боруссія Дортмунд: Кобель; Коуто, Зюле, Шлоттербек, Реєрсон; Гросс, Кан; Адеємі, Брандт, Гіттенс; Гірасі.

Селтік: Шмайхель; Джонстон, Трасті, Скейлз, Тейлор; Енгельс, Макгрегор, Хатате; Кун, Фурухаші, Маеда.

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 2:1

Інтер — Црвена Звезда

Вівторок, 1 жовтня, 22:00, стадіон Джузеппе Меацца, Мілан. Арбітр зустрічі — Фелікс Цвайєр

Підкреслюючи свій статус претендента на перемогу в цьогорічному турнірі, команда Серії А не програє у дев'яти домашніх матчах Ліги чемпіонів, що є найкращим показником з часів перемоги над Баварією у фіналі 2010 року.

Однак, включаючи візит до Манчестера, "нерадзуррі" не змогли перемогти в трьох поєдинках, перш ніж на вихідних в Удіне здобули перемогу 3:2, оговтавшись від гіркої поразки в дербі від Мілана.

До цього Інтер зустрічався з гостями вівторка лише двічі, причому італійські гіганти перемогли з рахунком 2:1 на стадії чвертьфіналу Кубку Європи 1980-81 років.

Враховуючи кваліфікацію, Црвена Звезда не виграла жодного з останніх восьми матчів проти команд Серії А, тож після повернення на Сан-Сіро вона намагатиметься перервати серію невдач, яка бере свій початок у грудні 2005 року.

Минулого сезону Црвена Звезда посіла четверте місце у своїй групі, програвши п'ять з шести матчів, але потім здобула сьомий поспіль титул чемпіона Сербії, а в плей-оф Ліги чемпіонів обіграла Буду-Глімт і забезпечила собі місце в новому розіграші ліги.

Орієнтовні склади:

Інтер: Зоммер; Павар, Ачербі, Бастоні; Думфріс, Зелінські, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко; Таремі, Мартінес.

Црвена Звезда: Глейзер; Сеол, Джига, Спаїч, Родич; Крунич, Ельснік; Сілас, Іванич, Мілсон; Ндіає.

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 3:0

ПСВ — Спортінг Лісабон

Вівторок, 1 жовтня, 22:00, стадіон Філіпс, Ейндховен. Арбітр зустрічі — Марко Гуїда

П'ятий рік поспіль ПСВ не зміг виграти свій перший європейський матч сезону, оскільки два тижні тому зазнав поразки від Ювентуса з рахунком 3:1 на виїзді, в грі, де підопічні Петера Боша повністю переважали за класом.

Однак господарі можуть залишатися позитивно налаштованими, оскільки вони все ще прогресували в трьох з останніх чотирьох років, незважаючи на поразку в перший день, і тепер вони зустрічаються з командою, яку вони обіграли 3:2 на груповому етапі Ліги Європи п'ять років тому.

Після повернення з міжнародної перерви в середині вересня Спортінг виграв усі три матчі чемпіонату з рахунком 3:0, включаючи перемогу на виїзді в Ешторіла на вихідних.

Орієнтовні склади:

ПСВ: Бенітес; Мауро Жуніор, Фламінго, Боскальї, Дамс; Схаутен, Тіль, Веерман; Бакайоко, Де Йонг, Тільман.

Спортінг Лісабон: Ізраель; Дебаст, Гонкало Інасіо, Діоманде; Куенда, Моріта, Хюльманд, Нуно Сантос; Трінкао, Дьокереш, Гені Катамо.

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 1:1

Слован — Манчестер Сіті

Вівторок, 1 жовтня, 22:00, стадіон Тегельне поле, Братислава. Арбітр зустрічі — Давіде Масса

"Містяни" виходять на цей матч як фаворити, і якщо їм вдасться знову уникнути поразки, то вони можуть побити рекорд Манчестер Юнайтед з 25 матчів без поразок, встановлений між 2007 і 2009 роками.

Після домашньої нічиєї з Інтером (0:0) у першому турі Ліги чемпіонів це має стати шансом для Сіті розпочати свою кампанію, адже переможці 2023 року прагнуть відібрати трофей у мадридського Реала.

Цей матч може стати найбільшим фінансовим розривом між двома клубами за весь час проведення ЛЧ, особливо коли мова йде про витрати на підготовку кожного з них і загальну вартість команди.

Transfermarkt оцінює братиславський Слован лише у 24 мільйони фунтів стерлінгів, тоді як Ман Сіті — у 1,04 мільярда фунтів стерлінгів, що свідчить про те, що у господарів дуже мало шансів перервати свою поточну п'ятиматчеву серію поразок від англійських клубів.

Орієнтовні склади:

Слован: Такач; Блекман, Кашія, Віммер, Медведєв; Кука, Ігнатенко, Толич; Барсегян, Стрелець, Вайс.

Манчестер Cіті: Ортега; Льюїс, Стоунз, Аканджі, Гвардіол; Нуньєс, Ковачич; Савіньо, Фоден, Доку; Голанд.

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 0:4

Баєр — Мілан

Вівторок, 1 жовтня, 22:00, стадіон БайАрена, Леверкузен. Арбітр зустрічі — Сандро Шерер (Швейцарія)

Повний анонс матчу Баєр — Мілан читайте за посиланням.

прогноз 3:1

Арсенал — ПСЖ

Вівторок, 1 жовтня, 22:00. Емірейтс стедіум, Лондон. Головний арбітр — Славко Вінчич (Словенія)

Повний анонс матчу Арсенал — ПСЖ читайте за посиланням.