Баєр — Мілан. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 1.10.2024

Football.ua представляє прев'ю матчу основного етапу Ліги чемпіонів, який пройде 1 жовтня та розпочнеться о 22:00.

У другому турі основного етапу Ліги чемпіонів між собою зіграють леверкузенський Баєр та італійський Мілан.

Баєр — Мілан

Вівторок, 1 жовтня, 22:00, стадіон БайАрена, Леверкузен. Арбітр зустрічі — Сандро Шерер (Швейцарія)

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Чинні чемпіони Німеччини яскраво розпочали єврокубковий сезон, здобувши перемогу на виїзді над суперником, який радо вставить палки в колеса будь-якому фавориту на власному полі. Окрім "фармацевтів" — нідерландський Феєнорд отримав чотири м’ячі без відповіді й це була одна з найбільших перемог у першому турі серед усіх 36 команд-учасниць турніру.

Італійський Мілан теж хотів зазіхнути на подібне досягнення, забив надзвичайно швидкий м’яч у ворота англійського Ліверпуля на Сан-Сіро, але що потім сталось із командою Паулу Фонсеки — цього "россонері" й самі не зрозуміли. Тож поразка з рахунком 1:3 й невизначене майбутнє попереду в представників Серії A.

Компанія Favbet вважає, що Баєр — фаворит зустрічі. На перемогу команди Хабі Алонсо дають коефіцієнт 1.69. Нічию оцінили в 4.30, а успіх Мілана — 4.90. Ми ж уболіватимемо за яскравий та результативний футбол, тож ТБ 3 за 1.87 — наш вибір.

Власне, Паулу Фонсека перебував на межі від звільнення після тієї гри, бо до цього його команді не посміхалась удача на старті сезону, тож і результати були, м’яко кажучи, невтішними. Однак на тому самому тижні на вікенд Мілан здійснив справжній подвиг — виграв дербі в Інтера, чинного чемпіона Італії, із рахунком 2:1, після чого тиск на головного тренера "россонері" помітно послабшав.

У Мілана після того успіху був майже тиждень на відпочинок, тож команда ще й до перемоги над Лечче підготуватись належним чином устигла, забрала відносно легкі три очки (3:0), і отримала достатньо часу для того, аби підготуватись до дуже складного виїзду.

Чим займався на внутрішній арені леверкузенський Баєр за цей час? Власне, інакше, окрім як страждання, цей процес назвати не можна. Фірмова перемога з голом у компенсований час над Вольфсбургом (4:3) забрала чимало сил, тож перед найскладнішим виїздом у Бундеслізі, у гості до мюнхенської Баварії на Альяц Арену, "фармацевти" мали час підготуватись, але з не найбільш оптимальних позицій.

У підсумку, колектив Алонсо зіграв, як-то кажуть, із прицілом на результат, здобув один заліковий бал (1:1), жодним чином не покращив власного становища в турнірній таблиці й конкурентам, які його випереджають, не нашкодив, але при цьому ресурсу витратив достатньо. Виграшним тут є те, що Баєр гратиме все ж таки вдома, тож логістичне плече в нього доволі коротке, а з Італії все ж таки треба було ще долетіти.

А ще на користь "фармацевтів" говорить той факт, що в них немає кадрових проблем перед прийдешнім протистоянням, тоді як вихідними грати доведеться проти Гольштайна з Кіля, тож і на внутрішній арені можна буде залучити умовних резервістів. А отже й разючих змін стартового складу від Алонсо очікувати не варто. Хіба що Тер’є, який після літнього трансфера з Ренна все ніяк не почне доводити свою корисність клубу, може поступитись місцем на полі умовно Теллі чи Алейшу Гарсії, але то вже буде суто тренерська примха — навіщо змінювати те, що й так працює?

У Паулу Фонсеки в цьому плані руки зв’язані доволі сильно, тож що проти Лечче грала основа, що проти Баєра очікувати доводиться на появу тих самих футболістів. Ще й вихідними доведеться їхати до Флоренції на матч проти Фіорентини, тож із ротацією Мілан буде дуже обережним і намагатиметься радше використати позитивну хвилю успіхів за останні два тури Серії A й навряд чи ризикуватиме з грою в атаці з перших хвилин, як проти Ліверпуля.

Адже опцій у команди Фонсеки здобувати залікові бали не надто й багато. Далі будуть Брюгге (вдома), Реал Мадрид (г), Слован (г), Црвена Звезда (д), Жирона (д), Динамо Загреб (г), тож очевидно, де Мілан налаштовуватиметься на максимум очок, а де може спробувати зачепитись, а там уже як вийде.

Леверкузену ж обирати не доводиться, бо далі буде Брест (г), а ось потім Ліверпуль (г), РБ Зальцбург (д), Інтер (д), Атлетіко (г) та навіть Спарта (д) не дадуть простору для маневру.

Орієнтовні склади

Баєр: Градецькі — Тапсоба, Та, Інкап’є — Фрімпонг, Джака, Андріх, Грімальдо — Тер’є, Вірц — Боніфейс.

Мілан: Меньян — Емерсон, Габбія, Томорі, Ернандес — Пулішич, Фофана, Рейндерс, Леау — Мората, Абрагам.

Не зіграють: … — Беннасер (литка), Спортьєлло (рука), Флоренці (коліно), Окафор (м’язова травма), Калабрія (стегно), Тіав (гомілкостоп)

Тренери кажуть

Хабі Алонсо, головний тренер Баєра:

"Мілан уособлює собою історію Ліги чемпіонів. Я завжди слідкував за ними, ще з часів Арріго Саккі та Фабіо Капелло. Там були великі гравці, і зустрітись із ними — це честь для нас. Ми побачимо завтра, яку гру ми зможемо показати, але ми хочемо бути головними героями і ми готові".

Паулу Фонсека, головний тренер Мілана:

"У обороні, я думаю, наша команда останнім часом усе ж така додала. Цей матч буде хорошою перевіркою наших захисник можливостей станом на зараз. Я сказав гравцям, що ми повинні бути бездоганними в обороні, щоб перемогти таку команду, як Баєр".

Поточна форма

Очні зустрічі

Раніше команди між собою не зустрічалися.