Арсенал — ПСЖ. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 01.10.2024

У рамках другого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА нового формату між собою на англійському Емірейтс Стедіум зустрінуться місцевий лондонський Арсенал та Парі Сен-Жермен.

[*] — позиція в клубному рейтингу УЄФА

ВІВТОРОК, 1 ЖОВТНЯ, 22:00. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВІНЧИЧ (СЛОВЕНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Арсенал розпочав свій шлях у Лізі чемпіонів з вельми непоказової нульової нічиєї на виїзді з бергамською Аталантою, але це не означає, що "каноніри" від цього втратили свій статус одних із головних фаворитів на тріумф у найпрестижнішому єврокубковому турнірі загалом. По-перше, треба розуміти, що тоді команда Мікеля Артети думками вже готувалася до непростого виїзду на Етіхад, щоб зустрітися з прямим конкурентом у боротьбі за титул на внутрішній арені в особі Манчестер Сіті. По-друге, деякі травми, особливо відсутність капітана Мартіна Едегора, певною мірою змушують Арсенал вносити корективи у свою звичну атакуючу гру.

Без свого ключового норвезького плеймейкера, який давав "канонірам" величезний буст не тільки у створенні атак, а й у контрпресингу, гра Арсеналу на старті сезону стала більш прагматичною (хоча тут також позначається сама необхідність розподіляти сили на кілька фронтів). З іншого боку, останні матчі, включно з останнім переможним проти Лестера в рамках АПЛ, де лондонці продовжують зберігати статус непереможних, ми побачили, що найкраща оборона Європи все ж здатна пропускати за наявності більш відкритої гри, а команда Артети все ще вміє багато забивати.

Парі Сен-Жермен, у свою чергу, розпочав основний раунд Ліги чемпіонів оновленого формату з перемоги над Жироною, але той матч важко назвати для парижан якимось простим. Так, підопічні Луїса Енріке більше атакували та мали помітну перевагу у кількості створених моментів, проте три очки у свій актив французькому гранду вдалося здобути лише завдяки автоголу воротаря Жирони Пауло Гассаніги на останніх хвилинах зустрічі. При цьому варто зазначити, що з урахуванням того, що відбувалося тоді на полі, ця перемога ПСЖ виглядала більш ніж закономірним результатом.

У внутрішній першості у ПСЖ, як і зазвичай, зараз немає ніяких проблем. Команда Луїса Енріке після шести турів ділить лідерство турнірної таблиці Ліги 1 з Монако, а єдина втрата очок для парижан відбулася у матчі проти Реймса (1:1), який відбувся якраз після зустрічі з Жироною у Лізі чемпіонів. Це вкотре підтверджує те, наскільки енерговитратним вийшов той єврокубковий матч для гравців Парі Сен-Жермен, склад якого має зараз навіть більше кадрових втрат, ніж у його майбутнього суперника із Туманного Альбіону.

Компанія FAVBET, вважає, що фаворитами цього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу в основний час пропонується коефіцієнт 1,77, тоді як потенційний успіх ПСЖ оцінюється показником 4,85. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,85. Враховуючи те, що обидві команди грають у відкритий футбол, пропонуємо вам звернути увагу на варіант із ТБ 2,5, на який дається коефіцієнт 1,79.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ Мікель Артета, головний тренер Арсеналу: "Я великий шанувальник Луїса Енріке, він неймовірна особистість. У нього величезна харизма, енергія, він завжди підтримує молодих гравців. Що мені подобається в ньому, так це те, що скрізь, де він був, чи то як гравець, чи то як тренер, його відбитки видно всюди. Ви можете відчути, що це його команда. Зараз ПСЖ — це команда Енріке з точки зору того, як гравці поводяться, як вони хочуть атакувати, домінувати на полі. Дух, енергія, яку вони мають, — у Енріке є ця неймовірна сила. Він прямолінійний, дивиться тобі в очі і каже, що думає. Зрештою, футболісти цінують це. У мене є два-три гравці в клубі, які грали під керівництвом Енріке у збірній, і вони завжди кажуть одне й те саме — їм подобалося працювати разом з ним".