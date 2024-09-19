Брест впорався зі Штурмом

Французький колектив виявився сильнішим за австрійський.

У рамках першого туру основного етапу Ліги чемпіонів Брест на своєму полі приймав Штурм.

Французький колектив краще контролював м'яч (55 на 45%), завдав більше ударів по воротах (15 проти 6) і забив на один гол більше, що принесло господарям три очки.

Брест - Штурм 2:1

Голи: Маньєтті, 23, Сіма, 56 - Фернандес (аг), 45+1

Брест: Бізот — Лала, Шардонне, Кулібалі, Амаві (Айдара, 84) — Камара (Думбія, 71), Фернандес (Серж Мартен, 71), Маньєтті — Февр (Дель Кастільо, 62), Ажорк, Сіма (Перейра Лаже, 84)

Штурм: Схерпен — Газібегович, Айву, Вютріх (Джонстон, 10), Лавале — Горват (Ялькує, 46), Станкович, Кітеішвілі (Камара, 78) — Бьовінг — Б'єрет, Джатта (Звонарек, 60)

Попередження: Сіма, Камара, Ажорк — Горват, Джонстон, Лавале, Станкович, Газібегович

Вилучення: Лавале, 89.