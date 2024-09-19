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-
Реал Мадрид
-
02 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Атлетіко
-
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
Монако
-
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
-
Болонья
-
02 жовтня
22:00
Штурм
-
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Брест впорався зі Штурмом

19 вересня 2024

Брест - Штурм, Getty Images

Французький колектив виявився сильнішим за австрійський.

У рамках першого туру основного етапу Ліги чемпіонів Брест на своєму полі приймав Штурм. 

Французький колектив краще контролював м'яч (55 на 45%), завдав більше ударів по воротах (15 проти 6) і забив на один гол більше, що принесло господарям три очки. 

Брест - Штурм 2:1
Голи: Маньєтті, 23, Сіма, 56 -  Фернандес (аг), 45+1

Брест: Бізот — Лала, Шардонне, Кулібалі, Амаві (Айдара, 84) — Камара (Думбія, 71), Фернандес (Серж Мартен, 71), Маньєтті — Февр (Дель Кастільо, 62), Ажорк, Сіма (Перейра Лаже, 84)

Штурм: Схерпен — Газібегович, Айву, Вютріх (Джонстон, 10), Лавале — Горват (Ялькує, 46), Станкович, Кітеішвілі (Камара, 78) — Бьовінг — Б'єрет, Джатта (Звонарек, 60)

Попередження: Сіма, Камара, Ажорк — Горват, Джонстон, Лавале, Станкович, Газібегович

Вилучення: Лавале, 89. 

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