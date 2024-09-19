Ліга чемпіонів. 1 тур. Анонси і прогнози на матчі 19.09.2024

Сьогодні, 19 вересня, відбудеться третій ігровий день стартового туру оновленої Ліги чемпіонів. Перший тур поділено на три дні через новий формат основного раунду турніру. Пропонуємо слідкувати за всіма подіями турніру з Football.ua, щоб нічого не пропустити.
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Феєнорд — Баєр
Четвер, 19 вересня, 19:45. Стадіон Феєнорд "Де Кейп", Роттердам. Головний арбітр — Давіде Масса (Італія)
Під керівництвом Арне Слота, який влітку очолив Ліверпуль, Феєнорд фінішував другим у минулому сезоні чемпіонату Нідерландів, заробивши пряму путівку до Ліги чемпіонів, а також виграв Кубок країни. Що стосується єврокубків, то Феєнорд дістався лише 1/16 фіналу плей-оф Ліги Європи, посівши до цього третє місце в своїй групі ЛЧ.
У першому ж матчі під керівництвом Браяна Пріске Феєнорд здобув трофей, а саме Суперкубок Нідерландів. У видовищній дуелі роттердамці подужали ПСВ. Поєдинки в чемпіонаті видалися для команди не найкращими. Станом на зараз, Феєнорд іде восьмим у турнірній таблиці Ередивізі. Від лідируючого клубу з Ейндговена роттердамці відстають аж на дев'ять очок, маючи в запасі домашній матч проти Аякса.
Окрім Баєра, Феєнорду в ході основного раунду ЛЧ протистоятимуть Жирона (В), Бенфіка (В), РБ Зальцбург (Д), Манчестер Сіті (В), Спарта (Д), Баварія (Д) та Лілль (В).
Баєр став однією з найкращих команд Європи за підсумками минулого сезону. Леверкузенці уникнули поразок у Бундеслізі, ставши чемпіонами, що дозволило їм повернутися до Ліги чемпіонів. Команда Хабі Алонсо також зуміла виграти Кубок Німеччини, але до цього поступилася у фіналі Ліги Європи Аталанті, втративши шанси на требл.
Як і Феєнорд, Баєр почав нову кампанію з перемоги в матчі за Суперкубок своєї країни. У серії пенальті підопічні Алонсо були сильнішими за Штутгарт. Леверкузенці також вийшли до 1/16 фіналу Кубка Німеччини, а в Бундеслізі йдуть на п'ятій сходинці турнірної таблиці. Від лідируючої Баварії Баєр відстає на три залікових бали.
Окрім Феєнорда, Баєр у ході основного раунду ЛЧ зустрінеться з Міланом (Д), Брестом (В), Ліверпулем (В), РБ Зальцбург (Д), Інтером (Д), Атлетіко (В) та Спартою (Д).
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Феєнорд: Велленройтер — Лотомба, Белен, Ганцко, Смал — Зехіл, К. Тімбер — Ньївкоп, Надже, Пайшан — Хіменес
Баєр: Коварж — Тапсоба, Та, Інкап'є — Телла, Джака, Андріх, Грімальдо — Тер'є, Вірц — Боніфейс
Під питанням: ... — Паласіос
ПОТОЧНА ФОРМА
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
БУКМЕКЕРИ
Баєр, очікувано, є фаворитом протистояння. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 1.68, тоді як потенційний успіх господарів поля оцінюється показником 4.85. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.35.
прогноз 1:3
Црвена Звезда — Бенфіка
Четвер, 19 вересня, 19:45. Стадіон Райко Мітич, Белград. Головний арбітр — Майкл Олівер (Англія)
Црвена Звезда в минулому сезоні виграла чемпіонат Сербії, заробивши в підсумку путівку до плей-оф кваліфікації оновленої Ліги чемпіонів. Белградці також здобули перемогу в Кубку своєї країни. Попередній розіграш ЛЧ був для ЦЗ невдалим — четверте місце в групі, яке залишило команду без єврокубків у другій половині кампанії.
На шляху до основного раунду Ліги чемпіонів нового сезону Црвена Звезда впоралася з норвезьким Буде/Глімт (3:2 за підсумками двох матчів). Домінація клубу з Белграда в чемпіонаті не припинилася — після семи зіграних поєдинків колектив Владана Мілоєвича має 19 залікових балів (6В, 1Н), що дозволяє йому лідирувати в турнірній таблиці.
Окрім Бенфіки, Црвені Звезді в ході основного раунду ЛЧ протистоятимуть Інтер (В), Монако (В), Барселона (Д), Штутгарт (Д), Мілан (В), ПСВ (Д) та Янг Бойз (В).
Бенфіка в ході минулого сезону автоматично кваліфікувалася до нового основного раунду турніру, посівши друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Португалії. Що стосується попередньої єврокубкової кампанії, то тоді лісабонці дісталися 1/4 фіналу плей-оф Ліги Європи, до цього ледь посівши третє місце в групі Ліги чемпіонів.
Після місцями невдалого старту вже нинішнього сезону Бенфіка попрощалася з Рогером Шмідтом, запросивши на його місце Бруну Лаже. "Дебютував" старий-новий тренер зі звитяги в чемпіонаті Португалії. Лісабонці зараз посідають п'яту сходинку турнірної таблиці, відстаючи від лідируючого Спортінга на п'ять залікових балів.
Окрім Црвени Звезди, Бенфіка в ході основного раунду ЛЧ зустрінеться з Атлетіко (Д), Феєнордом (Д), Баварією (В), Монако (В), Болоньєю (Д), Барселоною (Д) та Ювентусом (В).
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Црвена Звезда: Глейзер — Мімович, Спаїч, Джига, Сол — Іванич, Елшнік — Радоньїч, Крунич, Олаїнка — Дуарте
Бенфіка: Трубін — Ба, Отаменді, Сілва, Каррерас — Кекчю, Флорентіну — Ролльгайзер, Ді Марія, Актюркоглу — Павлідіс
ПОТОЧНА ФОРМА
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
БУКМЕКЕРИ
Бенфіка — фаворит протистояння. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 2.00, тоді як потенційний успіх господарів поля оцінюється показником 3.85. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.75.
прогноз 1:2
Аталанта — Арсенал
Четвер, 19 вересня, 22:00. Стадіо Атлеті Адзуррі Д'Італія, Бергамо. Головний арбітр — Клеман Тюрпен (Франція)
Повний анонс матчу Аталанта — Арсенал читайте за посиланням.
Атлетіко — РБ Лейпциг
Четвер, 19 вересня, 22:00. Стадіон Метрополітано, Мадрид. Головний арбітр — Іван Кружляк (Словаччина)
Повний анонс матчу Атлетіко — РБ Лейпциг читайте за посиланням.
Брест — Штурм
Четвер, 19 вересня, 22:00. Стад де Рудуру, Генгам. Головний арбітр — Ніколас Волш (Шотландія)
Минулого сезону Брест став одним із головних відкриттів топ-5 чемпіонатів. Колективу Еріка Руа вдалося посісти третю сходинку турнірної таблиці Ліги 1, що дозволило клубу вперше в його історії кваліфікуватися не лише до Ліги чемпіонів, а й єврокубків загалом, до того ж автоматично. Із 36 учасників основного раунду, подібне стосується тільки цього французького клубу та Жирони.
Старт нового сезону видався для Бреста надскладним як за календарем чемпіонату Франції, так і за результатами самих зустрічей. Після чотирьох поєдинків підопічні Руа йдуть аж 14-ми в турнірній таблиці Ліги 1, маючи в своєму активі лише три залікових бали, отриманих за впевнену звитягу над колективом, який щойно повернувся до "еліти" з другого дивізіону.
Окрім Штурму, Бресту в ході основного раунду ЛЧ протистоятимуть РБ Зальцбург (В), Баєр (Д), Спарта (В), Барселона (В), ПСВ (Д), Шахтар (В) і Реал (Д).
Штурму під керівництвом Крістіана Ільцера в ході минулої кампанії вдалося перервати гегемонію РБ Зальцбург в Австрії, здобувши перемогу як у чемпіонаті країни, так і в Кубку. Клуб із Граца навіть дістався 1/8 фіналу плей-оф Ліги конференцій. Цьому передувало те, що Штурм посів третю сходинку турнірної таблиці своєї групи в Лізі Європи.
У новому сезоні Штурм уже встиг подолати дві стадії Кубка Австрії, діставшись 1/8 фіналу турніру. Що стосується чемпіонату країни, то там підопічні Ільцера після п'яти зіграних поєдинків лідирують у турнірній таблиці. Варто зазначити, що колектив із Граца також має матч у запасі, тоді як РБ Зальцбург — два. Зараз клуби відділяють три залікових бали (12 проти 9).
Окрім Бреста, Штурм у ході основного раунду ЛЧ зустрінеться з Брюгге (Д), Спортінгом (Д), Боруссією (В), Жироною (Д), Ліллем (В), Аталантою (В) та РБ Лейпциг (Д).
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Брест: Бізот — Лала, Ле Кардіналь, Шардонне, Амаві — Камара, Фернандес, Маньєтті — Дель Кастільйо, Ажорк, Сіма
Штурм: Схерпен — Газібегович, Айву, Вютріх, Лавале — Горват, Станкович, Кітеішвілі — Звонарек, Бевінг — Б'єрет
Не зіграють: Ле-Мелу, Локо — ...
ПОТОЧНА ФОРМА
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
Раніше команди не зустрічалися.
БУКМЕКЕРИ
Брест є фаворитом протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.97, тоді як потенційний успіх гостей оцінюється показником 4.10. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.60.
прогноз 2:1
Монако — Барселона
Четвер, 19 вересня, 22:00. Стадіон Луї II, Монако. Головний арбітр — Аллард Ліндгут (Нідерланди)
Повний анонс матчу Монако — Барселона читайте за посиланням.