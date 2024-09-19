Монако — Барселона. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 19.09.2024

Football.ua представляє прев'ю матчу основного етапу Ліги чемпіонів, який пройде 19 вересня та розпочнеться о 22:00.

У першому турі групового етапу Ліги чемпіонів між собою зіграють французький Монако та каталонська Барселона.

Четвер, 19 вересня, 22:00, стадіон Луї II, Монако. Арбітр зустрічі — Аллард Ліндгут (Нідерланди). Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO

Останніми роками каталонська Барселона перебувала в незвичному для себе схвильованому передчутті матчів Ліги чемпіонів УЄФА, бо в двох із трьох минулих випадках навіть не змогла подолати груповий етап, і лише в попередньому сезоні колектив Хаві дістався хоча б чвертьфіналу, де знову поступився французькому Парі Сен-Жермен.

Цього ж разу змінився не тільки формат фінальної частини головного клубного турніру Старого Світу, а й головний тренер на чолі "блаугранас", тож під орудою Ганса-Дітера Фліка вони прагнутимуть дістатись якомога вищих щаблів.

Однак навіть на основному етапі в іспанського клубу можуть виникнути неприємності, бо вже перший виїзний матч проти французького Монако обіцяє стати дуже непростим. "Монегаски" не грали в фінальній частині Ліги чемпіонів уже п’ять сезоні, але після другої сходинки попереднього розіграшу Ліги 1 нарешті повертаються до переліку провідних команд Європи. І хто б міг подумати посеред серпня, що останній суперник французького клубу в ланцюжку контрольних матчів потім стане першим у новому розіграші Ліги чемпіонів (3:0 у Кубку Гампера).

Компанія Favbet вважає, що Барселона — фаворит зустрічі. На перемогу команди Ганса Дітера-Фліка дають коефіцієнт 1.80. Нічию оцінили в 4.15, а успіх Монако — 4.25.

Монако під орудою Аді Гюттера розпочав сезон загалом успішно. Суперники в "монегасків" були доволі неоднорідними, і наприклад той-таки Ланс вони подолати так і не змогли (1:1). Натомість виграли в Сент-Етьєна (1:0), Ліона (2:0) та Осера (3:0), і ця "суха" серія змушує суперників пильно приглядатись до захисту "червоно-білих".

І не дивно, бо саме на цю ланку й припала найбільша кількість трансферів цього літа. Крістіан Мавісса з Тулузи, Тіло Керер із Вест Гема та Джордан Тезе із ПСВ поповнили склад Монако, і це ми ще не згадуємо про підписання Еліота Матазо з Антверпена та Ламіне Камара з Меца до півзахисту й придбання Жоржа Іленіхени з того-таки бельгійського колективу. За рік роботи в клубі Гюттер побачив, де можуть бути прогалини, набагато прискіпливіше, аніж до цього робили його попередники.

У порівнянні з Монако, Барселона із своїми проблемами фінансового характеру може тільки мріяти про виважену трансферну політику. Але коли до клубу прийшов Ганс-Дітер Флік, то таке враження, що всі в його оточенні одразу підвищили рівень обізнаності в ситуації й позбулись бажання робити якісь імпульсивні дії. Треба було креативного гравця до центру поля — підписали Дані Ольмо, є потреба в розширенні ротації — повернули назад орендованих гравців і дають їм шанс себе показати. Ну й Ла Масія нікуди не поділась, а з якою пристрастю Флік працює з молоддю, то ще було за його досвідом у Баварії помітно.

І зараз можна поглянути на результати Барси на початку сезону й порівняти з тим, що демонструвала команда Хаві. При цьому про якість футболу взагалі немає сенсу згадувати, бо геть доведеться загнати в червону фарбу колишнього керманича. П’ять перемог на старті сезону із загальним рахунком 17:4, уключно з матчами проти Атлетіка та нещодавнього дербі проти Жирони. І все в такому стилі, що питань до команди взагалі не виникало.

Окрім кадрових, певна річ, бо робота з Фліком — це про навантаження, і коли в нього виходить грати молодь, то тут уже ніяк не вберегтись від випадкових неприємностей. Марк Берналь вилетів надовго, Гаві досі не поставили на ноги, як і Ферміна, Френкі де Йонга, а тут ще й Ольмо завершив матч проти Жирони достроково для себе. І це тільки центр поля, а ще є травми Араухо, який і без того пропускав би цю гру через вилучення в минулій кампанії, а також Крістенсена з орієнтовним поверненням аж наступного року.

Календар для Барси при цьому м’якішим не стане, бо незабаром будуть ігри, зокрема, у Лізі чемпіонів проти Янг Бойз (удома), Баварії (д), Црвени Звезди (у гостях), Бреста (д), Боруссії Дортмунд (г), Бенфіки (г) та Аталанти (д), і все це, очевидно, на тлі обов’язкової боротьби на внутрішній арені, а там ще й Суперкубок Іспанії взимку підтягнеться.

У Монако все виглядає більш рівномірно, бо після прийдешнього складного матчу в Лізі чемпіонів будуть Динамо Загреб (г), Црвена Звезда (д), Болонья (г), Бенфіка (д), Арсенал (г), Астон Вілла (д) та Інтер (г). І якщо команда Гюттера щось хоче отримати віл цього сезону в єврокубках, то їй варто подумати про залікові бали вже восени.

Орієнтовні склади

Монако: Кен — Вандерсон, Керер, Салісу, Кайо Енріке — Закарія, Камара — Акліуш, Мінамино, Бен Сегір — Емболо.

Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, І. Мартінес, Бальде — Касадо, Педрі — Ямал, Рафінья, Ферран Торрес — Левандовські﻿.

Не сыграют: Маєцькі (коліно) — Араухо (дискваліфікація), Гаві (коліно), де Йонг (гомілкостоп), Крістенсен (ахілл), Берналь (коліно)

Під питанням: Камара (голова) — Фаті (стопа), Фермін (задня поверхня стегна), Ольмо (задня поверхня стегна).

Тренери кажуть

Аді Гюттер, головний тренер Монако:

"Захищатись проти Барселони нелегко, ми повинні робити це як команда і рухатись в одному напрямку. Команда повинна бути дуже сміливою і викладати всі сили".

Ганс-Дітер Флік, головний тренер Барселона:

"Ми можемо виграти Лігу чемпіонів. Великі клуби, такі як Барса, хочуть вигравати титули, а Ліга чемпіонів — найкраще змагання у світі. Ми готові грати проти найкращих".

Поточна форма

Очні зустрічі (XXI століття)