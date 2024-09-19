Атлетіко — РБ Лейпциг. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 19.09.2024

Football.ua представляє прев'ю матчу основного етапу Ліги чемпіонів, який пройде 19 вересня та розпочнеться о 22:00.

У першому турі групового етапу Ліги чемпіонів між собою зіграють мадридський Атлетіко та німецький РБ Лейпциг.

Четвер, 19 вересня, 22:00, стадіон Метрополітано, Мадрид. Арбітр зустрічі — Іван Кружляк (Словаччина). Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO

Цікаве протистояння двох амбітних колективів із не найбільш гучною афішою з можливих у першому турі очікує на нас найближчим часом. Так, у четвер, який організатори змагань вирішили також зробити ігровим днем Ліги чемпіонів, але лише в якості винятку, щоб глядачі хоч трохи звикнули до кількості матчів, яка просто зашкалює.

Компанія Favbet вважає, що Атлетіко — фаворит зустрічі. На перемогу команди Дієго Сімеоне дають коефіцієнт 1.80. Нічию оцінили в 4.00, а успіх РБ Лейпциг — 4.40.

Оскільки німецький РБ Лейпциг досі є відносно "молодим" клубом, то його історія взаємин із мадридським Атлетіко не така вже й розлога. Усього одна гра була поміж цими командами влітку того самого ковідного 2020 року, коли плей-оф складався всього з одного матчу й відбувався в "камерних" умовах. "Червоні бики" тоді здолали "матрацників" у чвертьфіналі (2:1), і це й досі залишається їхнім найбільшим здобутком у Лізі чемпіонів, бо далі вони без шансів поступились Парі Сен-Жермен.

Очевидно, що в клубу з такою глибокою історією, як у Атлетіко, подібних спроб забратись на абсолютну вершину європейського футболу було чимало. Однак ані в Кубку європейських чемпіонів, ані в Лізі чемпіонів "матрацники" так і не перемагали, причому останні дві найбільш близькі спроби команда робила під орудою нинішнього головного тренера Дієго Сімеоне в сезонах-2013/14 та 15/16. Проте в Мадриді завжди є ще й Реал, про що фанати Атлетіко прагнуть не згадувати в принципі.

Минулого сезону клуб із столиці Іспанії переживав геть не найкращий досвід і в певний момент почало здаватись, що 13-річна епоха аргентинського фахівця добігає до завершення. Однак ні, "Чоло" все ще тут, і він усе ще шукає "нового себе" в цьому клубі. І, здається, знаходить потрохи.

У будь-якому випадку, Атлетіко цього літа зробив усе від себе залежне, аби за рахунок якісних трансферів вивести власну гру на новий рівень. Коли команда підписує "володаря абсолютно всього", аргентинського нападника Хуліана Альвареса, а до нього додає ще й одного з найкращих бомбардирів минулого сезону Ла Ліги, Александера Серлота, то це про щось свідчить. Міг би в цій кампанії опинитись і наш Артем Довбик, але то дуже заплутана історія.

І на посиленні атаки ж діло для "матрацників" не завершилось — тут і "Пітбуля" Конора Галлагера підписали до центру поля, і Клеман Ленгле, Робен Ле Норман та Хаві Галан підсилили оборону, а за спиною в Облака тепер сидить Хуан Муссо в оренді з Аталанти. Настільки комплексного підходу до підписань у Мадриді не бачили вже дуже давно.

У тім, у футболі головне — результат, і він у Атлетіко також присутній. Жодної поразки на старті сезону, тоді як у суперниках уже побували і Вільярреал (2:2), і Жирона (3:0), і Атлетік на Сан-Мамесі (1:0). Звідси й позиція в групі лідерів у кампанії тих-таки Реала та "жовтої субмарини", тоді як Барселону вже віддалилась на пристойну відстань.

У РБ Лейпциг ситуація де в чому схожа, але в німецькому колективі працюють усе ж таки за трохи іншим принципом, і навряд чи хтось дасть за одне трансферне вікно викласти понад 100 млн євро на коштовні придбання. "Червоні бики" підсилились точково, і зокрема переманили до себе на правах оренди Артура Вермеерена, якому не знайшлось місця в цьому оновленому Атлетіко Сімеоне.

А ще були точкові підписання в захисті у вигляді Лутсарела Гертрейди з Феєнорда та до атаки в особі Антоніо Нуси із Брюгге. Скромно, але без позитивних результатів команда Марко Розе на старті кампанії не обходиться. Зокрема, вона обіграла леверкузенський Баєр (3:2), що з минулого сезону в Бундеслізі в принципі нікому не вдавалось. Здається, тут варто замислитись і про великі амбіції.

У чемпіонаті "Червоні бики" встигли загалом відіграли лише три матчі й комфортно розташувались позаду Баварії разом із Боруссією Дортмунд. Цими вихідними в РБ Лейпциг буде гра на півночі країни проти Санкт-Паулі, тоді як у Атлетіко зустріч буде більш принциповою проти Райо Вальєкано, але це не те мадридське дербі, на яке очікують фанати вже в останні дні вересня. Тож у обох команд думки мають бути вільними, і оскільки цього сезону вони остаточно вирішили грати яскраво, то ми очікуємо на шалений двобій.

Орієнтовні склади

Атлетіко: Облак — Ле Норман, Хіменес, Аспілікуета — Льоренте, де Пауль, Коке, Галлагер, Ліно — Гризманн, Альварес.

РБ Лейпциг: Гулачи — Гертрейда, Орбан, Люкеба — Генріхс, Айдара, Кампль, Раум — Шешко, Сімонс — Опенда﻿.

Не сыграют: Барріос (м’язова травма), Лемар (м’язова травма) — Уедраого (коліно)

Тренери кажуть

Дієго Сімеоне, головний тренер Атлетіко:

"У новому форматі треба перемагати. Заробляти очки. Не має значення, проти кого ви граєте. Немає конкретних цифр, які можуть гарантувати вам проходження в груповий етап — із двома нічиїми і чотирма перемогами ви можете пройти кваліфікацію. Зрозуміло, що вісім кращих команд у цьому списку наберуть більше 20 очок. Ми вже бачили, наскільки сильні команди стартували, і це спонукає всіх нас націлюватись на перемогу".

Марко Розе, головний тренер РБ Лейпциг:

"У Атлетіко стадіон із чудовою атмосферою, дуже пристрасний. А сам клуб має дуже пристрасного тренера та команду, яка вміє дуже добре грати на м'ячі, змінюватись за ходом гри. Ми раді мати суперника такого рівня, і це буде великий виклик".

Поточна форма

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