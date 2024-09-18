Мічел: Якщо ми покажемо свій стиль, я буду задоволений

Наставник каталонського клубу поділився своїми думками перед грою з ПСЖ.

Головний тренер Жирони Мічел прокоментував майбутній матч основного етапу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

"Минулого року ми досягли вражаючих успіхів і здобули для себе щось неймовірне. Але ми це заслужили. Стуані вже багато років творить історію в цій футболці і заслуговує її більше, ніж будь-хто інший. Ми збуджені, мотивовані і хочемо насолоджуватися грою.

У нас є план дій, і, якщо можливо, ми хочемо виграти матч. Ми повинні все робити добре, забезпечити, щоб у ПСЖ був не найкращий день. Вони виграли всі свої матчі в Лізі 1, минулого року дійшли до півфіналу Ліги чемпіонів.

Вони грають вдома, і це наша перша гра. Подивимося, але я прошу лише продемонструвати нашу найкращу версію, з індивідуальністю і характером. Якщо ми покажемо свій стиль, я буду задоволений", — наводить слова Мічела Marca.

Нагадаємо, матч ПСЖ – Жирона відбудеться сьогодні, 18 вересня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.