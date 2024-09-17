ПСЖ — Жирона: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

17 вересня 2024

Луїс Енріке, getty images

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У середу, 18 вересня, відбудеться матч першого туру основного етапу Ліги чемпіонів. На своєму полі ПСЖ прийме Жирону. 

За версією букмекерів, ПСЖ — фаворит зустрічі: перемога французів оцінюється коефіцієнтом 1.43, а перемога іспанського клубу — 7.10. 

Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 5.20. 

Так на що ставити?

Ми пропонуємо поставити на індивідуальний тотал ПСЖ більше 1.5 з коефіцієнтом 1.36. 

Також на те, що обидві команди заб'ють із показником 1.66. 

Останній варіант — гол Усмана Дембеле з коефіцієнтом 2.80. 

Матч ПСЖ — Жирона відбудеться 18 вересня о 22:00. 

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