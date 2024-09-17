ПСЖ — Жирона: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У середу, 18 вересня, відбудеться матч першого туру основного етапу Ліги чемпіонів. На своєму полі ПСЖ прийме Жирону.

За версією букмекерів, ПСЖ — фаворит зустрічі: перемога французів оцінюється коефіцієнтом 1.43, а перемога іспанського клубу — 7.10.

Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 5.20.

Так на що ставити?

Ми пропонуємо поставити на індивідуальний тотал ПСЖ більше 1.5 з коефіцієнтом 1.36.

Також на те, що обидві команди заб'ють із показником 1.66.

Останній варіант — гол Усмана Дембеле з коефіцієнтом 2.80.

Матч ПСЖ — Жирона відбудеться 18 вересня о 22:00.