ПСЖ — Жирона. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 18.09.2024

Football.ua представляє прев'ю поєдинку основного етапу Ліги чемпіонів, який пройде 18 вересня, розпочавшись о 22:00.

У рамках першого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Парі Сен-Жермен на французькому стадіоні Парк де Пренс прийматиме Жирону.

[*] — позиція в клубному рейтингу УЄФА

[6] ПСЖ — ЖИРОНА [93]

СЕРЕДА, 18 ВЕРЕСНЯ, 22:00. ПАРК ДЕ ПРЕНС, ПАРИЖ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЬ ЗІБЕРТ (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Минулого сезону Парі Сен-Жермен удванадцяте в своїй історії став чемпіоном Франції, автоматично кваліфікувавшись до Ліги чемпіонів УЄФА. Для паризького клубу ця участь у фінальній частині турніру буде тринадцятою поспіль. У ході попередньої кампанії колектив Луїса Енріке зупинився за крок до фіналу плей-оф, зазнавши в півфіналі двох поразок від Боруссії (Дортмунд) з рахунком 1:0.

До зустрічі з Жироною парижани підходять після чотирьох звитяг у чемпіонаті Франції. Спочатку ПСЖ розібрався на виїзді з Гавром (1:4), після чого вдома розгромив Монпельє (6:0). Лілль поступився команді Енріке з рахунком 3:1 на власному полі, тоді як у Парижі ідентичної невдачі зазнав Брест. Паризький гранд лідирує в турнірній таблиці Ліги 1 з двоочковою перевагою над Марселем і Монако.

Компанія FAVBET вважає, що явними фаворитами цього протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу Парі Сен-Жермен пропонується коефіцієнт 1.38, тоді як потенційний успіх Жирони оцінюється показником 7.90. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5.50.

Можливість взяття воріт гостей поточним найкращим бомбардиром ПСЖ Бредлі Баркола оцінюється показником 2.30, тоді як на ідентичну результативну дію Віктора Циганкова пропонується коефіцієнт 5.00.

Жирона під керівництвом Мічела провела чудовий сезон-2023/24, фінішувавши третьою в чемпіонаті Іспанії, що дозволило каталонському клубу вперше в його історії вийти до Ліги чемпіонів. Ця кампанія взагалі є дебютною для команди в єврокубках. У першому ж турі на Жирону чекає надскладне випробування, тоді як за ним послідують чотири поспіль зустрічі з більш рівними суперниками (Феєнорд, Слован, ПСВ і Штурм).

Старт у Ла Лізі для підопічних Мічела виявився суперечливим. Після п'яти зіграних матчів каталонці йдуть дев'ятими в турнірній таблиці, маючи сім залікових балів. Стартувала Жирона з виїзної нічиєї з Бетісом (1:1), після чого розгромила вдома Осасуну (4:0) та впоралася на виїзді з Севільєю (0:2). Цими вихідними команда поступилася Барселоні на власному полі з рахунком 4:1.

Цікаво, що цього літа обидва колективи втратили своїх найкращих бомбардирів попередньої кампанії. Кіліан Мбаппе залишив ПСЖ і поповнив склад мадридського Реала, поставивши крапку в одній із найбільших трансферних саг щонайменше останніх кількох років, а Артем Довбик із Жирони перебрався до Риму, де вже виступає за Рому.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Луїс Енріке, головний тренер ПСЖ: "Варто визнати, що ніхто не очікував їх тут побачити. Це їхній дебют. Я бачив матчі Жирони минулого сезону, вони демонструють чудову гру. Вони навіть очолювали турнірну таблицю Ла Ліги. Вони добре грають, я великий шанувальник Мічела. Він був винагороджений тим, що сьогодні зможе зіграти в Лізі чемпіонів на культовому стадіоні. Я бажаю їм усього найкращого, тільки не проти нас".

Мічел, головний тренер Жирони: "Ми дісталися місця, яке було для нас мрією. Мрією, якою всі ми маємо насолодитися. Нам потрібно показати найкращу версію себе, насолоджуватися цим цілком заслуженим моментом. Ми прибули сюди з ідеєю, яка була з нами вже протягом трьох років. Ми не збираємося її змінювати. Будуть моменти, коли нам доведеться захищатися, але ми також будемо шукати м'яч і можливості для атак".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПСЖ: сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері, Ф. Руїс, ЖНевеш — Дембеле, Асенсіо, Баркола

Жирона: Гассаніга — Франсес, Лопес, Блінд, Гутьєррес — Мартін, Ромеу, Еррера — Хіль, Циганков — А. Руїс

Не зіграють: Доннарумма, Кімпембе, Ернандес, Рамуш — ...

Під питанням: Заїр-Емері, Вітінья — Еррера

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

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