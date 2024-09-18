Кейн: Після перерви Баварія думками була десь, незрозуміло де

Форвард Баварії прокоментував перемогу над Динамо Загреб.

У першому турі Ліги чемпіонів УЄФА напередодні мюнхенська Баварія на власному полі здолала загребське Динамо.

Баварія — Динамо З 9:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "Рекордмайстера" та автор покеру Гаррі Кейн прокоментував виступ власної команди.

"Це була чудова гра і вражаючий виступ з нашого боку. Ми тиснули на суперників від самого початку і реалізували свої моменти.

На жаль, після перерви ми були думками десь, незрозуміло де, за межами поля впродовж десяти хвилин, але ми повинні зробити з цього висновок.

Загалом, це був неймовірний вечір", — заявив англійський виконавець.

У наступному турі мюнхенська Баварія зіграє в гостях у бірмінгемської Астон Вілли.